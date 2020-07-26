«Тяньцзинь Тэда» — «Шанхай СИПГ». Прогноз: Халк, Ахмедов и Оскар уберут с пути середняка

27 июля «Тяньцзинь Тэда» сыграет с «Шанхай СИПГ» в матче первого тура чемпионата Китая. Начало встречи — в 14:35 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на победу «Шанхая» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Тяньцзиня» оценён букмекерами коэффициентом 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Китая «Тяньцзинь Тэда» — «Шанхай СИПГ» 27 июля

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Китая «Тяньцзинь Тэда» — «Шанхай СИПГ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.76, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.10.

Анализ и прогноз матча «Тяньцзинь Тэда» — «Шанхай СИПГ» (27.07.2020)

Чемпионат Китая-2020 всё же берёт свой старт, хоть и гораздо позже запланированного срока. Начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, играть будут в двух городах — Сучжоу и Даляне.

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Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сразятся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Разумеется, состав у «Шанхая» гораздо мощнее. Здесь есть сразу несколько знакомых имён: экс-нападающий «Зенита» и «Порту» Халк, бывший полузащитник «Челси» Оскар, а также полузащитник Одил Ахмедов, прекрасно знакомый любителям российского футбола по выступлениям за «Краснодар» и «Анжи».

В минувшем сезоне эта банда заняла третье место, набрав в 30 турах 66 очков. Амбиции с тех пор не изменились, медали — это задача-минимум. А вот «Тяньцзинь Тэда» — типичный середняк чемпионата Китая. По итогам прошлого года оказался восьмым. От топ-3 отстал аж на 25 очков, но и за выживание не боролся.

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Формально «Тяньцзинь» считается хозяином поля, но по факту все матчи будут проходить на нейтральной территории. Отдельной строкой нужно упомянуть статистику очных встреч, после которой отпадают последние сомнения. «Красные орлы» не проигрывают на протяжении 14 поединков.

Больше того — в пяти последних матчах они одержали четыре победы с разницей как минимум в два мяча. Неудивительно, что на таком фоне букмекеры практически не сомневаются в успехе гостей. Ставки на лобовую победу «Шанхая» принимаются со скромным коэффициентом 1.48. В принципе, для экспресса пойдёт, но не более того.

Потому придётся выкручиваться. Отталкиваться практически не от чего, поскольку мы ничего не знаем о физическом состоянии соперников. Раз так, лезть в огромные форы не рискнём. Скорее всего, преимущество в индивидуальном мастерстве позволит Халку с партнёрами добыть победу.

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От этого и будем отталкиваться. П2 с форой (-1) идёт за крепкий коэффициент 1.76. Вариант посмелее — индивидуальный тотал «Шанхая» больше двух голов за 2.00. В трёх предыдущих очных встречах «красные орлы» отгрузили «Тяньцзиню» аж 12 мячей.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Китая «Тяньцзинь Тэда» — «Шанхай СИПГ»

«Шанхай» каждый год бьётся за чемпионство, а «Тяньцзинь» — обычный середняк чемпионата Китая. Котировки выглядят соответствующе. Состав у номинальных гостей гораздо мощнее, однако сезон только начинается и уровень физической готовности вызывает вопросы. Лезть в большие форы опасно, возьмём аккуратную ставку П2 с форой (-1) за 1.76.

Ставка: победа «Шанхай СИПГ» с форой (-1) за 1.76.

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