«Кардифф» — «Фулхэм». Прогноз: Митрович, Гектор и Артер приблизятся к выходу в АПЛ

27 июля «Кардифф Сити» сыграет с «Фулхэмом» в первом матче плей-офф Чемпионшипа. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Кардиффа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.81. Успех «Фулхэма» оценён букмекерами коэффициентом 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Кардифф» — «Фулхэм» 27 июля

Букмекеры уверены, что матч Чемпионшипа 27 июля «Кардифф» — «Фулхэм» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз матча «Кардифф Сити» — «Фулхэм» (27.07.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Календарь был невероятно плотный, за полтора месяца регулярный чемпионат завершился. «Лидс Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион» напрямую попали в АПЛ.

«Бернли» — «Брайтон». Прогноз: Тарковски, Вуд и Выдра оставят Поттера не у дел «Кларетные» не проигрывают «чайкам» на протяжении восьми очных встреч.

Самое интересное только начинается. В воскресенье, 26 июля, стартует плей-офф за третью путёвку в английскую Премьер-лигу. Пандемия коронавируса никак не повлияла на формат: занявшие места с третьего по шестое попадают в мини-турнир и играют навылет. Всё как в плей-офф еврокубков — матч дома, матч в гостях, при прочих равных в силу вступает правило гола на чужом поле.

Пара «Кардифф» — «Фулхэм», пожалуй, должна получиться наиболее интересной. Лондонцы пришли в себя после двух поражений и больше никому не уступили: пять побед и две ничьи в семи заключительных турах. Впрочем, для попадания в топ-2 этого не хватило. «Вест Бромвич» не проиграл очную встречу (0:0) и опередил преследователя на два очка.

Валлийцы после рестарта первенства также потерпели два поражения — от средненького «Блэкберна» (2:3) и «Фулхэма» (0:2). Затем одержали три победы подряд, не позволив конкурентам выжать себя из топ-6. 73 очка, пятое место в итоговой турнирной таблице. У «Фулхэма», к слову, 81.

«Ювентус» — «Сампдория». Прогноз: Роналду, Дибале и Сарри надоест играть в поддавки Победа принесёт туринцам очередное скудетто

Собственно, по котировкам букмекеров можно составить довольно исчерпывающее представление о балансе сил. «Дачники» даже на чужом поле поле имеют пусть минимальный, но всё же перевес. Это вполне логично, состав у них действительно покрепче, а оборона — надёжнее.

Статистика очных встреч также полностью на стороне гостей. В 11 предыдущих поединках они потерпели всего одно поражение при пяти победах и пяти мирных исходах. А в нынешнем сезоне зацепили четыре очка из шести возможных: 1:1 на выезде и 2:0 дома. Оба раза «Фулхэм» смотрелся интереснее, хотя в гостях пришлось действовать в меньшинстве с 68-й минуты.

Цена ошибки крайне высока, поэтому аналитики не ждут высокой результативности. На кону успех всего сезона, раскрываться и оголять тылы соперники не рискнут. В то же время нужно отметить, что защита у «Кардиффа» откровенно посредственная. 58 пропущенных мячей — худший показатель в топ-9 Чемпионшипа.

«Верона» — «Лацио». Прогноз: Борини и Боккетти окажут услугу «Интеру» с «Аталантой» В девяти предыдущих домашних матчах «мастифы» уступили лишь однажды.

От этого вполне можно оттолкнуться. Победа гостей с нулевой форой идёт за достойный коэффициент 1.94 — более чем надёжная ставка. Альтернативные варианты — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90, а также ИТБ 1 гола «Фулхэма» за 1.84. Задача-минимум для лондонцев — забить на чужом поле.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Кардифф» — «Фулхэм» 27 июля 2020

Состав у «Фулхэма» интереснее, а оборона заметно надёжнее. «Кардифф» вообще пропустил больше всех в топ-9 Чемпионшипа. Кроме того, в 11 предыдущих очных встречах лондонцы уступили лишь однажды. Не будем мудрить и проверим П2 с нулевой форой, коэффициент крепкий — 1.94.

Ставка: победа «Фулхэма» с нулевой форой за 1.94.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.