«Монреаль» — «Торонто». Прогноз: Михеев, Таварес и Мэттьюс разнесут Кэри Прайса

29 июля в предсезонном матче НХЛ «Монреаль Канадиенс» встретится с «Торонто Мейпл Лифс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Торонто» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94, успех «Монреаля» идёт у букмекеров за 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мейпл Лифс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мейпл Лифс» 29 июля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00.

Анализ и прогноз матча «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мейпл Лифс» (29.07.2020)

НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. Ждать осталось совсем недолго, уже 1 августа стартует плей-ин.

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А пока — ничего не значащие игры. Как их называть, непонятно: то ли предсезонные, то ли товарищеские, то ли предплейоффные. Впрочем, это уже детали. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто.

Впрочем, битва «Канадиенс» и «Мейпл Лифс» — исключение. Номинальными хозяевами считаются «Хабс», но игра состоится в Торонто. Сезон для обеих команд складывался непросто. Подопечные Клода Жюльена непременно пролетели бы мимо плей-офф, если бы чемпионат пошёл по привычному сценарию.

За всю «регулярку» они выдали всего пару достойных отрезков, а в остальное время гораздо чаще обходились поражениями. На момент приостановки первенства команда занимала 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от топ-8 на 10 очков при одной лишней игре. Но тут в дело вмешалась пандемия коронавируса.

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Теперь у канадцев есть шанс сотворить сенсацию и пошуметь в плей-офф. Хотя, ясное дело, небольшой. В раунде плей-ин предстоит сразиться с «Питтсбургом», который объективно находится на другом уровне: состав глубже, оборона надёжнее, да и в атаке вариантов заметно больше.

«Торонто» весь сезон лихорадило. Подбор исполнителей в группе атаки здесь потрясающий, а вот баланса в игре не было и близко. В результате «кленовые листья» чередовали яркие и сверхрезультативные матчи с натуральными провалами. Отставка Майка Бэбкока назревала и случилась ещё до наступления зимы.

При Шелдоне Кифе результаты на некоторое время улучшились, но ближе к весне поражений стало заметно больше. На момент приостановки сезона синие располагались на восьмой строчке в Восточной конференции, в радиусе трёх баллов находились три клуба. То есть и тут можно было вполне пролететь мимо плей-офф.

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«Торонто» тоже стартует с раунда плей-ин, вот только соперник попался попроще — «Коламбус». Оборона и вратари у него в полнейшем порядке, так что рассчитывать на лёгкий успех никак нельзя. И всё же шансы попасть в следующий раунда куда более осязаемы, чем у принципиального противника.

Ну а пока нас ждёт ещё один раунд известнейшего противостояния. Этот поединок, конечно, ничего не решит, но посмотреть на него всё равно будет любопытно. У «листьев» вернулся Илья Михеев, уже успевший оформить хет-трик в двустороннем матче на тренировке. Россиянин точно добавит драйва атаке.

Пять из шести предыдущих очных встреч получились результативными: 2:1 ОТ, 5:2, 6:5 Б, 3:6 и 3:4 ОТ. Понятно, что соперники соскучились по хоккею и вряд ли станут катать вату, так что тренд с большим количеством голов имеет хорошие шансы подтвердиться. Тотал больше 6.5 шайбы за 1.98 и ИТБ 3.5 гола «Торонто» за 1.82 смотрятся нормально.

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Также нам нравятся варианты «гол в первые 7 минут» за 1.89 и «обе забьют в первом периоде» за 2.31. Даже в регулярном чемпионате дебюты в битвах «Монреаля» и «Торонто» часто получаются ураганными. А уж теперь, когда ответственность не давит и можно смело играть в своё удовольствие, старт тем более должен оказаться событийным.

Прогноз и ставки на матч «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мейпл Лифс»

Пять из шести предыдущих очных встреч получились верховыми, а долгая пауза и принципиальный соперник рискуют только добавить хоккеистам желания. У «листьев» вернулся в строй Илья Михеев, что обязательно положительно повлияет на креатив. Ждём бодрой игры без раскачки и с большим количеством заброшенных шайб.

Ставка: гол в первые семь минут за 1.89.