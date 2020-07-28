«Вашингтон» — «Каролина». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук не станут торопиться

29 июля в предсезонном матче НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43, успех «Каролины» идёт у букмекеров за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» 29 июля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (29.07.2020)

НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. Ждать осталось совсем недолго, уже 1 августа стартует плей-ин.

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А пока — ничего не значащие игры. Как их называть, непонятно: то ли предсезонные, то ли товарищеские, то ли предплейоффные. Впрочем, это уже детали. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

В среду, 29 июля, в дело вернётся «Вашингтон». Он сыграет в Торонто с «Каролиной». Это противостояние в последнее время стало принципиальным. Оно и неудивительно — именно «ураганы» выбили Овечкина с Кузнецовым из розыгрыша минувшего Кубка Стэнли в первом же раунде.

В регулярном чемпионате-2019/2020 соперники успели пересечься четыре раза. Два первых матча остались за «Харрикейнз» (3:2 ОТ и 6:4), два последних — за «Кэпиталз» (4:3 и 2:0). Понятно, что речь всего лишь о контрольной игре, в которой никто не будет ставить результат во главу угла, но всё же определённый градус тут должен быть.

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«Столичные» просели после мощнейшего отрезка в конце 2019 года, но запаса всё равно хватило, чтобы удержаться в топ-4 Восточной конференции. То есть торопиться с выходом на пик смысла нет: впереди круговой турнир, времени предостаточно. Скорее всего, подопечные Тодда Рирдена далеки от оптимального состояния.

А вот «Каролина» заняла шестое место в конференции и будет сражаться в плей-ин с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первый матч состоится уже 1 августа, то есть через двое суток. Тренерский штаб наверняка не станет перегружать лидеров, однако логично предположить, что «ураганы» уже выходят из-под нагрузок.

В принципе, на таком фоне вполне можно проверить П2 с нулевой форой за 2.10. «Вашингтону» некуда спешить, проблемы с обороной никуда не делись, а травма Ильи Самсонова фактически оставила Брейдена Холтби в гордом одиночестве. Американец первую половина сезон провалил, да и ближе к весне особой стабильностью не отличался.

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Также стоит рассмотреть вариант «гости откроют счёт» за 1.97. «Кэпс» часто просыпали дебюты и включались на полные обороты ближе к концовке матчей. Велика вероятность, что после долгой паузы им потребуется время на раскачку. Всё же состав довольно возрастной, а у «Каролины», напротив, много молодых хоккеистов.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» 29 июля 2020 года

Соперничество довольно принципиальное, несмотря на неофициальный статус игры. Именно «Каролина» выбила Овечкина и Кузнецова из Кубка Стэнли в прошлом году. «Харрикейнз» уже через два дня стартуют в плей-ин, а вот «столичным» торопиться некуда. Скорее всего, номинальные гости будут иметь фору по уровню физической готовности. Проверим П2 с нулевой форой.

Ставка №1: победа «Каролины» с нулевой форой за 2.10.

Ставка №2: «Каролина» откроет счёт за 1.97.