«Кальяри» — «Ювентус». Прогноз: Роналду и Дибала помогут зайти коэффициенту 2.87 в Серии А

29 июля «Кальяри» примет «Ювентус» в матче 37-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Ювентус»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Кальяри» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча Серии А «Кальяри» — «Ювентус» (29.07.2020)

Первенство английской Премьер-лиги благополучно завершилось на минувшей неделе вслед за Бундеслигой и Примерой, настал черёд итальянской Серии А. Участникам первенства до конца сезона осталось провести не более двух встреч. Завершить программу 37-го тура 29 июля предстоит сразу 16 клубам, в одном из матчей сойдутся «Кальяри» и «Ювентус».

«Удинезе» — «Лечче». Прогноз: Бекао, Лападула, Шахов и Сапонара устроят веселье в Удине В семи из восьми предыдущих матчей «волков» в Серии А голы забивались в обе стороны.

«Кальяри» за два тура до конца сезона завис в середине турнирной таблицы чемпионата Италии. После 36 игр команда имеет в своём активе 42 балла и 13-ю строчку. Отрыв от зоны вылета солидный, а до еврокубков уже не добраться.



Как это водится у середняков, сардинцы после паузы не особенно выделялись результатами. За 11 последних туров они добыли лишь две победы, скатали четыре ничьи и потерпели пять поражений. При этом в предыдущих восьми встречах получилось забить только три гола.



В матче же прошлого тура «островитяне» проиграли второй раз кряду. На своём поле они уступили скромному «Удинезе» (0:1). В целом соперники смотрелись сопоставимо, а единственный мяч был забит ещё на второй минуте встречи. Дальше хозяева силились уйти от поражения, но ничего не вышло.

«Сампдория» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович, Квальярелла и Чалханоглу возьмут выходной Девять из десяти предыдущих очных встреч получились низовыми.

«Ювентус» после победы в прошлом насыщенном на события матче оформил досрочное чемпионство в Серии А. За два тура до конца сезона он оторвался от ближайшего преследователя «Интера» на семь пунктов. Так что даже теоретически у миланцев нет шансов догнать лидера.



Забрать три очка удалось на своём поле в поединке с «Сампдорией» (2:0), которая после паузы выступает крайне достойно. Тут была и целая россыпь «горчичников», и вторая жёлтая карточка гостям, и даже незабитый пенальти Криштиану Роналду.



Хотя, конечно, стоит отметить, что после паузы туринцы не отличаются былой стабильностью. В шести последних турах они добыли две победы, скатали две ничьи и потерпели два поражения. Причём, как правило, проблемы возникали в первую очередь именно на выезде.

«Верона» — СПАЛ. Прогноз: берём коэффициент 2.40 в матче худшего клуба чемпионата Италии За 18 выездов в текущем сезоне чемпионата Италии СПАЛ забил лишь 11 голов.

Впрочем, слишком сильно опасаться «Кальяри» «старой синьоре» едва ли стоит. В последнее время середняк не отличается высокой результативностью. Да и статистика личных встреч полностью на стороне туринцев.

К слову, последний раз они проигрывали красно-синим аж в 2009 году. С тех пор соперники успели повидаться 19 раз. В 16 случаях победителями выходили чёрно-белые, и только три раза красно-синим удалось наиграть на ничью. Показательные цифры.



Любопытно также и то, что в последних семи очных противостояниях «Ювентус» непременно побеждал. А шесть из этих побед оказывались «сухими». При таких раскладах П2 всухую за уверенный коэффициент 2.87 смотрится заманчиво. Альтернативный вариант — П2 с форой (-1), на него букмекеры дают крепкую двойку.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Ювентус» 29 июля 2020 года

«Ювентус» после паузы не отличается былой стабильностью, однако бояться предстоящего соперника ему едва ли стоит. «Кальяри» в последнее время редко забивает, да и статистика личных встреч на стороне туринцев. Мы бы проверили победу последних всухую. В шести из семи предыдущих случаях чемпион Италии выгрывал у сардинцев всухую.



Ставка: победа «Ювентуса» всухую за коэффициент 2.87.