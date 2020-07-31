«Алания» — «СКА-Хабаровск». Прогноз: долгожданное возвращение «барсов» в лучшую лигу мира

1 августа «Алания» и «СКА-Хабаровск» сыграют в матче первого тура ФНЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Алании» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «СКА-Хабаровска» оценён букмекерами коэффициентом 2.59.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Алания» — «СКА-Хабаровск» 1 августа

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Алания» — «СКА-Хабаровск» 1 августа не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.02, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.46.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Алания» — «СКА-Хабаровск» (01.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» попал в РПЛ, «Химки» после мхатовской паузы последовали его примеру.

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По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то возвращается. Программа первого тура стартует в субботу сразу девятью матчами. Среди прочих сразятся «Алания» и «СКА-Хабаровск».

Сразу стоит отметить, что игра состоится в Грозном на «Ахмат-Арене». Предполагается, что это временный расклад: стадион «Спартак» во Владикавказе в данный момент проходит лицензирование в лиге. Как только процедура сертификации будет завершена, красно-жёлтые вернутся домой.

Пока они вернулись только в ФНЛ, но это тоже большое достижение. «Алания» не появлялась в лучшей лиге мира шесть лет. В минувшем сезоне она выступала в ПФЛ, где заняла второе место в группе «Юг». В 19 поединках удалось набрать 46 очков — показатель мощный. Но вопросов всё равно остаётся много.

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Дело в том, что об участии «барсов» в ФНЛ стало известно только неделю назад. Всё это время клуб находился в подвешенном состоянии, что затрудняло ситуацию с комплектованием состава и наверняка нервировало самих футболистов. Потому трудно сказать, чего стоит ждать от «Алании» в первых турах.

«СКА-Хабаровск» ещё совсем недавно выступал в Российской Премьер-Лиге, а теперь обживается в ФНЛ. Несмотря на традиционные новости о финансовых проблемах удаётся показывать довольно крепкие результаты. На повышение в классе хабаровчане не претендуют, но ниже определённой планки не опускаются.

В прошлом сезоне, например, они на момент приостановки занимались седьмую позицию с 43 очками. До зоны стыков было 10 пунктов, до зоны вылета — 16. В составе есть несколько знакомых имён, уровень амбиций остаётся примерно тем же. Подопечные Алексея Поддубского будут претендовать на место в верхней половине таблицы.

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Несколько значимых потерь в межсезонье всё же пришлось понести (прежде всего — Зайцев и Гащенков с опытом выступлений в РПЛ), но вообще гости выглядят крепче. Состав у них ровнее и сыграннее, а потому шансы дальневосточников кажутся чуть выше. От этого и будем отталкиваться.

П2 с нулевой форой за 1.92 смотрится неплохо. Комбинированный вариант — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.97. На выезде «СКА-Хабаровск» выступает довольно средненько, а «Алания» на фоне позитивных эмоций в связи с возвращением вполне способна зацепиться за ничью.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Алания» — «СКА-Хабаровск» 1 августа 2020 года

«СКА-Хабаровск» — крепкий коллектив, в прошлом сезоне уверенно входивший в верхнюю половину турнирной таблицы. «Алания» поднялась из ПФЛ, но главное — решение о включении команды в список участников ФНЛ приняли всего неделю назад. Трудно понять, в каком состоянии сейчас находятся «барсы», потому шансы гостей кажутся выше.

Ставка: победа «СКА-Хабаровск» с нулевой форой за 1.92.