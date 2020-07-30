Игра по схеме 322. Киберспорт атакуют мошенники!

Российская киберспортивная команда ТРВ взорвала киберспортивный мир сообщением о подставном турнире. Букмекеры принимали ставки на эти соревнования. И кажется, что это не первый подобный случай. Разбираемся в том, что случилось.

Voodoo League Series – фейк

Итак, 28 июля команда ТВР по Dota 2 опубликовала на своей странице в социальной сети пост, в котором разоблачила турнир Voodoo League Series.



«Очень важной информации пост! Сразу о главном: Команда TPB не играет турнир Voodoo League Series, не участвует в нем, все матчи со ставками, начиная с сегодняшнего дня (а именно матч против immortals, который мы сейчас якобы уже проигрываем со счетом 1:0, против team WP, который состоится в 19:00) ИГРАЕТ НЕ НАША КОМАНДА. Играют левые ребята под нашим тегом! Не ставьте на матчи этой лиги, поберегите ваши деньги! Также параллельно матч NOVA не играет против своих оппонентов, Вчера матч NOVA не игрался, вместо них заходили люди с их никами и играли матч, команда и весь ростер TEAM WP — подставная команда организаторов данного турнира. Если они конечно не предоставят доказательств что не имеют к этому никакого отношения», — говорилось в сообщении.



Позднее с заявлением выступил и CEO Team Unique Георгий drAmer Фалеев. Он заявил, что состав Nova не играет на турнире.

Как такое вообще возможно?

Схему подробно осветила в социальной сети эксперт в области киберспорта, преподавать Российского международного олимпийского университета Елена Скаржинская.



«Схема — появляется анонс турнира с хорошими призовыми, прямое приглашение узнаваемых команд и немножко открытых квалификаций (не всегда). На все игры можно ставить ставки у букмекеров. Часть команд (игроков) в сговоре с организаторами и показывают такой результат, который наиболее выгоден материально. Призовые как правило потом не выплачиваются. Но вчера даже эта схема вышла из берегов — под тегом нашей команды играли другие игроки. И под тегами дружественных нам команд тоже играли другие. Это зашквар», — написала Скаржинская.



О том, что подобные вещи происходят, заявил и киберспортивный аналитик Бен Noxville Стинуизен.



«Тир-2-3 сцену Dota 2 заполонило огромное количество мошеннических турниров с подставными матчами и даже с ненастоящими командами. К сожалению, никто не обращает внимание на эту проблему. Такое положение дел выставляет экосистему Dota 2 в негативном свете перед потенциальными спонсорами, но у проблемы есть и другие жертвы. Например, сами фанаты киберспорта, которых обманывают подставными матчами или абсолютно случайными результатами поединков с участием фальшивых команд», — заявил эксперт.



По словам Стинуизена, за последние два месяца состоялись минимум шесть таких фальшивых турниров.

Как это работает?

Букмекеры принимают ставки на турниры, в которых играют совсем не те лица, которые заявлены. Это все равно, что в майке Месси на матч «Барселоны» вышел бы совсем другой человек.

Что-то подобное весной происходило в украинском футболе. Букмекеры по всему миру принимали ставки на Кубок «Азов». Все бы ничего, но несколько команд-участниц этого турнира в тот момент сидели на карантине. Федерация футбола Украины провела расследование и выяснила, что никаких матчей на самом деле не было. Их организовали преступные группировки.

Дело проворачивали скауты компаний-поставщиков данных. Они передавали события с несуществующих игр, эти события шли букмекерам. А заказчики такой схемы делали ставки, которые не могли проиграть по определению.

Мошенники из Украины обманули букмекеров всего мира. Как в Бердянске играют матчи-призраки Пока спорт на паузе, букмекеры принимают ставки на матчи, которые не проводятся. Разбираемся, как это возможно и кто виноват.

В киберспорте сделать это еще проще. Турниры проходят онлайн, сослаться всегда можно н пандемию коронавируса. Игроков можно идентифицировать только по никам, организаторов тоже. Приходится верить на слово, которое, как выяснилось, далеко не всегда честное. Ну а на букмекеров, которые и не подозревают, что принимают ставки на пустышку, просто делают бизнес.

Что делать?

В этой ситуации букмекерам и всему киберспорту должен помочь новый закон, который разрешает компаниям принимать ставки только на спорт и дает четкое пояснение, на какие турниры можно принимать ставки.

Остаётся только спорт. Новый закон усложнил работу букмекерам Ставок на «Евровидение», «Оскар» и продажу «Спартака» больше не будет.

Букмекеры смогут принимать ставки только на события следующих категорий:

официальные спортивные соревнования,

спортивные соревнования, организованные общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами.

спортивные соревнования, организованные международными спортивными организациями.

спортивные соревнования, которые организованы иностранными спортивными федерациями, конфедерациями, лигами или советами, включены в национальный единый календарный план по соответствующему виду спорта и результаты которых отражаются на официальных сайтах организаторов таких соревнований в сети Интернет.

Это должно прикрыть лазейку для мошенников. По крайней мере на первых порах. Будем ждать и верить в честную игру.