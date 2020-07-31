«Бенфика» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе и Теллес оформят золотой дубль в Португалии

«Драконы» взяли чемпионство, а теперь сыграют с «Бенфикой» за Кубок Португалии.

1 августа «Бенфика» и «Порту» сыграют в финальном матче Кубка Португалии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56. Успех «Бенфики» оценён букмекерами коэффициентом 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Кубка Португалии «Бенфика» — «Порту»

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Португалии «Бенфика» — «Порту» 1 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Анализ и прогноз финала Кубка Португалии «Бенфика» — «Порту» (01.08.2020)

Чемпионат Португалии ещё в начале июля вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Календарь по понятным причинам оказался крайне плотным, удалось управиться менее чем за два месяца. Осталась вишенка на торте — финал Кубка Португалии.

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Он состоится 1 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Вывеска замечательная — никаких случайностей не произошло, середняков в финале не будет. Трофей разыграют «Бенфика» и «Порту», а это однозначно два лучших клуба страны в последние годы, так как «Спортинг» переживает не лучшие времена.

Сразу оговоримся, что деление на хозяев и гостей сугубо номинальное. Встреча состоится в Коимбре, зрителей на трибуны решено не пускать. Ждать следующей битвы грандов придётся долго, поскольку игру за Суперкубок Португалии федерация решила отменить из-за уплотнения календаря и коронавируса.

До вынужденной паузы соперники шли в национальном первенстве нога в ногу, а вот рестарт «орлы» напрочь завалили. В результате интриги не получилось. «Бенфика» в пяти первых матчах набрала всего пять очков. Потом удалось добавить, но оказалось слишком поздно. «Порту» осечек не допускал и досрочно стал чемпионом.

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Особые вопросы вызывает защита лиссабонцев. В девяти заключительных матчах сезона они всего дважды отыграли на «ноль», хотя уровень оппозиции был довольно скромным. Больше того — от «Портимоненсе» и «Маритиму» они пропустили по два мяча, а от «Санта-Клары» — все четыре.

У «Порту» в заключительной части первенства, напротив, имелся отрезок из пяти сухих матчей подряд. Пропускать «драконы» стали только после того, как гарантировали себе чемпионство — 6:1 с «Морейренсе» и 1:2 от «Браги». Статистика очных встреч тоже на стороне действующего чемпиона страны — три победы в четырёх предыдущих случаях.

Высокой результативности не ждём, поскольку на кону трофей и цена ошибки велика. Оборона у подопечных Сержиу Консейрау выглядит заметно надёжнее, а потому они вполне логично идут фаворитом в котировках букмекеров. «Бенфика» слишком часто ошибалась в довольно простых ситуациях, а тут соперник будет максимально серьёзный.

Пока Месси дарят «Золотые мячи», Роналду переписывает историю. Ставим на рекорды Криштиану Роналду приближается к космическим показателям: 500 голов в топ-5 лигах, 150 — в ЛЧ и 110 — за сборную. На каждый рекорд принимают ставки.

Потому мы бы отталкивались от номинальных гостей. На лобовую победу «Порту» предлагают прекрасный коэффициент 2.56. В то же время линия позволяет подстраховаться и взять П2 с нулевой форой за крепкие 1.84. В принципе, дотерпеть до дополнительного времени «орлам» по силам, так что предпочтём аккуратный вариант.

Прогноз и ставки на матч «Бенфика» — «Порту»

Заключительную часть сезона «Порту» провёл лучше: мало пропускал и исправно одерживал победы. «Бенфика» очень долго запрягала и смогла отыграть на ноль лишь в двух из девяти заключительных матчей. Шансы «драконов» выше, да и статистика очных встреч на их стороне. Линия позволяет взять П2 с нулевой форой за 1.84.

Ставка: победа «Порту» с нулевой форой за 1.84.

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