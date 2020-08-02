«Торонто» — «Коламбус». Прогноз: Михеев, Мэттьюс и Таварес увязнут в защите Тортореллы

Состав у канадцев гораздо мощнее, но «мундиры» просто так никого не отпускают.

3 августа в матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Торонто» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» 3 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.89, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Торонто» — «Коламбус» (03.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 3 августа в 3:00 мск в Торонто на лёд «Скотиабанк-Арены» выйдут «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Эти команды не попали напрямую в первый раунд Кубка Стэнли, а потому сразятся в квалификационном раунде. На бумаге эта серия кажется одной из самых интересных, поскольку её смело можно считать иллюстрацией классического сюжета о противоборстве льда и пламени. Козыри у соперников прямо противоположные.

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«Торонто» обладает великолепным набором форвардов, неслучайно по количеству заброшенных шайб клуб вошёл в топ-3 регулярного чемпионата НХЛ. А вот с обороной всё гораздо печальнее — ошибки и провалы случаются часто, а голкипер Фредерик Андерсен до перерыва выступал ниже ожиданий.

«Коламбус», напротив, не может похвастать крепким составом. Он пляшет от печки: капканы в средней зоне, оборонительный хоккей, при котором соперник получает минимум пространства и времени на размышление. Середину сезона «мундиры» провели великолепно, а вот ближе к весне наступил провал.

Зато в контрольной игре они ловко разнесли «Бостон» (4:1), который проспал первый период. Похоже, с физической готовностью тут всё в порядке. На стороне «Торонто» важнейший фактор — полноценное преимущество своей площадки. В первую очередь перевес в котировках букмекеров в пользу канадского клуба объясняется именно этим.

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Но тут нужно учитывать фактор льда. В Торонто сейчас очень жарко, это сказывается на условиях. В результате оборона получает дополнительное преимущество: при таком качестве льда разрушать легче, чем созидать. С вратарями у «Коламбуса» полный порядок, так что «кленовым листьям» придётся несладко.

Брать ли Х2 за 1.87 — дело вкуса. Всё же индивидуально сильных исполнителей у хозяев много, да и возвращение Ильи Михеева добавит команде драйва. А вот тотал меньше 5.5 шайбы за 2.11 смотрится замечательно. Альтернативный вариант — ИТМ 3 шайбы «Торонто» за 2.00. Просто так «Блю Джекетс» соперника не отпустят.

Прогноз и ставки на матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» 3 августа

Состав у «Торонто» гораздо интереснее, такого подбора нападающих у гостей нет и близко. «Коламбус» рассчитывает на дисциплину и оборону, а далёкое от идеального качество льда (в Торонто сейчас +28 градусов) должно помочь защищающейся команде. На наш взгляд, «Блю Джекетс» удастся затащить фаворита в вязкий хоккей и концовка получится нервной.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.11.