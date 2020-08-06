«Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Орлов не совладают с Проворовым

В четырёх предыдущих очных встречах «лётчики» пропускали не более двух шайб.

6 августа в матче кругового турнира НХЛ «Филадельфия Флайерз» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.90, успех «Вашингтона» идёт у букмекеров за 2.17.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 6 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» (06.08.2020)

Наконец-то! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта, и вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

«Миннесота» — «Ванкувер». Прогноз: Гальченюк, Хорват и Койву дадут зайти коэффициенту 4.45 После двух матчей в серии равенство, соперники очень близки по уровню.

Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. В 23:00 мск в Торонто на лёд «Скотиабанк-Арены» выйдут «Филадельфия Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Соперники попали в топ-4 Восточной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому напрямую оказались в первом раунде Кубка Стэнли. Потому пока можно играть в своё удовольствие: речь идёт о трёх матчах кругового турнира, играть предстоит через два дня на третий.

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Прогноз: Хименес, Адама Траоре и Вальбуэна забудут о голах В девяти матчах АПЛ после паузы с участием «волков» лишь однажды пробивался верх.

На кону посев в четвертьфиналах конференций, а они стартуют только 12-13 августа. Соответственно, обе команды могут не торопиться с выходом на пик и спокойно набирать форму через матчи. Кое-какую значимость номер посева, конечно, имеет, но переоценивать его не стоит. Основная борьба начнётся позже.

Первый тур сложился для оппонентов по-разному. «Лётчики» разгромили действующего финалиста Кубка Стэнли «Бостон» (4:1). Перетерпели неприятные минуты в стартовом периоде (спасибо Картеру Харту), а дальше добавили. Все шайбы заброшены в равных составах, причём на глазах лидеров соперника.

Скажем, Давид Пастрняк умудрился схватить «-3» по показателю полезности, а у Брэда Маршана и Патриса Бержерона «-2». Впечатляет. Подопечные Алена Виньо сейчас в полнейшем порядке. Тем удивительнее, что букмекеры считают их аутсайдерами, причём с солидным запасом. Для сомнений есть сразу несколько поводов.

«Базель» — «Айнтрахт». Прогноз: море веселья в ответном матче в 1/8 финала Лиги Европы Чтобы отыграть разницу в три мяча, «Айнтрахту» необходимо с первых минут идти в атаку.

«Вашингтон» накануне проиграл «Тампе», пусть и только по буллитам (2:3 Б). Игра выдалась равной, «столичные» смотрелись довольно тяжеловато. Состав у «Филадельфии» заметно моложе, а главное — видно, что ключевые исполнители находятся в хорошей форме. Но есть и второй момент.

В последнее время «Флайерз» слишком часто становятся проблемой для «Кэпс». Достаточно сказать, что в сезонной серии они одержали три победы в основное время и один раз уступили по буллитам. То есть 1Х за 1.83 на таком фоне смотрится просто подарком. Можно даже попробовать поймать коэффициент посерьёзнее.

П1 с нулевой форой идёт в букмекерских конторах за дивные 2.32, а ИТМ 3 шайбы «Вашингтона» — за 2.14. Во всех четырёх играх регулярного чемпионата Овечкин с партнёрами не смогли преодолеть планку в два гола. Похоже, у фаворита тут возникнут проблемы.

Прогноз и ставки на матч «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 6 августа

Пожалуй, букмекеры переоценивают «Вашингтон». «Филадельфия» после рестарта сезона смотрится даже веселее: состав тут моложе, хоккеисты выглядят энергичнее и, похоже, находятся ближе к пику формы. Кроме того, в четырёх встречах регулярки «лётчики» трижды победили в основное время и ещё один раз уступили по буллитам.

Ставка: ИТМ 3 шайбы «Вашингтона» за 2.14.