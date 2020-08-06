«Динамо Минск» — «Смолевичи». Прогноз: Кучук, Помазан и Динга не заметят аутсайдера

7 августа «Динамо Мн» примет «Смолевичи» в матче 21-го тура чемпионата Беларуси, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 14.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Беларуси «Динамо Мн» — «Смолевичи»

Букмекеры уверены, что матч Высшей лиги Беларуси «Динамо Мн» — «Смолевичи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12.

Анализ и прогноз матча «Динамо Минск» — «Смолевичи» (07.08.2020)

Пока мир полыхает в ожидании возвращения Лиги чемпионов, Высшая лига Беларуси медленно, но верно приближается к завершению многострадального сезона. На календаре уже 21-й тур, участникам осталось провести по девять матчей, а также сыграть несколько перенесенных встреч.

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Общая картина начинает вырисовываться, но делать глобальные выводы рано. Ясно далеко не всё. Плотность таблицы в чемпионате Беларуси до сих пор существенная. Один удачный отрезок для отдельно взятой команды может всё изменить.



Минское «Динамо» с приходом бывшего главного тренера московского «Локомотива» Леонида Кучука стабильность так и не обрело, однако качество игры заметно улучшило. После дебюта белорусского специалиста, которое, к слову, пришлось на гостевой матч со «Смолевичами» (3:1), команда провела 14 туров. За это время минчане одержали шесть побед, скатали три ничьи и потерпели пять поражений.



Одно из поражений состоялось в матче прошлого тура. Столичный клуб гостил у «Немана» в Гродно и уступил с минимальным счётом. Но тут надо бы сказать, что дома гродненцы играют лучше всех в чемпионате Беларуси и вообще претендуют на тиутл, так что никакой сенсации не произошло.

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Впрочем, отсутствие стабильности не мешает бело-синим занимать пятое место в турнирной таблице. За 20 сыгранных матчей они сумели набрать ровно 30 очков. Отставание от замыкающего тройку лидеров «Немана» составляет семь пунктов, правда, у него есть ещё игра в запасе.



У «Смолевичей» дела совсем плохи. Они находятся в зоне вылета, набрав за 19 проведённых встреч всего 14 очков. Отставание от спасительной зоны стыковых матчей составляет четыре пункта, но у располагающегося в ней «Минска» две игры в запасе. Так ещё при этом в команде сменился главный тренер.



Только начало что-то получаться, пошёл стабильный результат, и тут снова неудачная серия. В предыдущих трёх турах «смольные» потерпели три поражения с общим счётом 0:8. Хотя в трёх играх до этого они сами забили восемь голов. При таких раскладах мы бы не стали ждать исцеления в ближайшее время. Шансов зацепиться за очки в предстоящем поединке у команды мало не только по этой причине.

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Дело тут ещё и в том, что минское «Динамо» крайне здорово выступает на своём поле. За 10 домашних игр было одержано шесть побед. При этом забили минчане девять голов, а пропустили всего четыре, что является лучшим показателем в Высшей лиге Беларуси.



«Смолевичи» же являются худшим клубом лиги по набранным очкам в гостях. За девять выездов они сумели забить только четыре мяча. Стоит также сказать, что аутсайдер не может набрать очки в гостях уже пять туров кряду.



При таких раскладах можно проверить победу хозяев всухую. Букмекеры дают за неё вполне рабочий коэффициент 1.85. С точки зрения статистики ставка выглядит здорово.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси «Динамо Мн» — «Смолевичи»

«Смолевичи» сейчас переживают заметный спад, так что мы бы не стали ждать от них сюрприза. «Динамо Мн» меньше всех пропустило на своём поле в текущем сезоне Высшей лиги: работа Леонида Кучука даёт о себе знать. На наш взгляд, стоит проверить победу хозяев всухую, коэффициент вполне крепкий — 1.85.



Ставка: «Динамо Мн» победит и не пропустит за коэффициент 1.85.