Роналду пора уходить из «Ювентуса». Ставим на следующий клуб Криштиану

7 августа 2020 года «Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил «Лион» — 2:1. В первой встрече со счётом 1:0 выиграли французы, поэтому «старая синьора» вылетела из турнира.

Итальянский гранд даже с Роналду второй год подряд не может добраться хотя бы до полуфинала. К самому бомбардиру минимум вопросов: именно его дубль против «Лиона» держал интригу в матче до последней минуты. Криштиану делает максимум для победы, но этого недостаточно для прохода седьмого клуба французской Лиги 1. «Ювентус» уже уволил Маурицио Сарри, не пора ли задуматься об уходе и португальцу?



Букмекеры уже принимают ставки на следующую команду Криштиану:



· Клуб из MLS за коэффициент 3.00;



· Китайский клуб за 4.00;



· «ПСЖ» за 5.00;



· «Манчестер Юнайтед» за 7.00;



· Клуб из ОАЭ или Катара за 8.00;



· «Спортинг» за 10.00.



Любопытно, что среди вариантов есть два бывших клуба Роналду, но нет «Реала». Мадридцы и сам Криштиану после размолвки добиваются успехов во внутренних чемпионатах, однако рано вылетают в Лиге чемпионов. Кто-то высказывает едкие замечания о введённой системе VAR, но более логичной выглядит другая точка зрения: игрок и команда идеально дополняли друг друга.

Криштиану Роналду всё ближе к покорению вечного рекорда. Ставим на португальца В ближайшие годы Роналду станет величайшим, а Месси запомнят как игрока одной команды.

Удивляет огромная разница в коэффициентах между переездом в MLS и возвращением в родной «Спортинг». Контракт Роналду с «Ювентусом» действует ещё два года. Американские клубы пока не замечены в дорогих покупках, а дёшево Криштиану никто не отдаст.



Если Роналду уедет в США, то почти наверняка в статусе свободного агента. В этом случае вариант со «Спортингом» выглядит не хуже. Криштиану уже не раз доказывал свой патриотизм, поэтому не стоит исключать помощь родному клубу.



Трансфер в Китай, ОАЭ или Катар странный и нелогичный для самого Роналду. Кроме денег португалец ничего не получит, а с финансами у него и так полный порядок. Криштиану попросит гигантскую зарплату в любом клубе, но есть две важные оговорки:



1. Сумма контракта для португальца — это больше статус, чем деньги. Лишние нули показывают отношение клуба к футболисту, его ценность для организации и звёздность.



2. Подписание Роналду гарантирует приход новых спонсоров, волну новых подписчиков в соц сетях, повышенное внимание в СМИ. Португалец обеспечивает рост доходов.



Реальные кандидаты на трансфер Роналду — «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Криштиану продолжает штамповать голы в Лиге чемпионов и в 35 лет переигрывает в воздухе большинство центральных защитников. В мотивации португальца сомневаться не приходится, поэтому даже последние годы карьеры он может провести в одном из европейских грандов.



Трансфер в «МЮ» всё же маловероятен. Уровень команды пока не дотягивает до амбиций Роналду. Бороться за топ-4 в АПЛ и считать полуфинал ЛЧ чуть ли не максимумом — это не то, что нужно Криштиану. С другой стороны, если сам клуб проявит реальный интерес, то переход возможен.



Ибрагимович в сезоне-2016/2017 наколотил в АПЛ 17 мячей за 28 встреч. Тогда Златану было как раз 35 лет. По уровню физической подготовки Роналду точно не уступит шведу. «МЮ» такой опытный и титулованный игрок явно не помешает.

Пока Месси дарят «Золотые мячи», Роналду переписывает историю. Ставим на рекорды Криштиану Роналду приближается к космическим показателям: 500 голов в топ-5 лигах, 150 — в ЛЧ и 110 — за сборную. На каждый рекорд принимают ставки.

Переход в «ПСЖ» мог бы отлично подойти Криштиану. В Лиге 1 более низкий уровень сопротивления, нежели в Серии А, сам клуб потянет и трансфер, и зарплату португальца, а в Лиге чемпионов шансов на победу не меньше, чем «Ювентуса» или «МЮ».



В «ПСЖ» Роналду может решить сразу несколько задач:



· Продолжать набивать статистику, бороться за «Золотую бутсу» и даже за «Золотой мяч», ведь награду вручает France Football.



· Поддерживать форму на протяжении всего сезона, но включаться по максимуму лишь несколько раз за год.



· Пополнять коллекцию трофеев.



Потенциальное трио Роналду – Неймар – Мбаппе по медийности не уступит связке бразильца с Месси и Суаресом. Но принесёт ли всё это результат, сможет ли «ПСЖ» сохранить своих звёзд и подписать Криштиану заранее предсказать невозможно. Остаётся дождаться назначения нового главного тренера «Ювентуса», и следить за реакцией Роналду.



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