«Спартак» — «Сочи», Овечкин против финалиста Кубка Стэнли: матчи для ставок 9 августа

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейских футбол плавно перетекает в новый сезон, да и НХЛ с НБА успешно вернулись в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 9 августа.

На что ставить в футболе 9 августа

Чемпионаты Германии, Испании, Англии и Италии завершены. На днях доиграли стадии 1/8 финала в Лиге чемпионов и Лиге Европы, впереди четвертьфиналы. Топ-5 лиги Европы вернутся в строй позже, а вот чемпионат России уже снова готов удивлять.

«Спартак» — «Сочи». Прогноз: триумфальный дебют бесценного Кокорина за народную команду «Спартак» укрепил атаку, а «Сочи» лишился игровой практики в конце прошлого сезона.

В воскресенье состоятся сразу три матча первого тура Российской Премьер-Лиги. Первыми на поле выйдут «Уфа» и «Краснодар», свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. Два часа спустя в Туле местный «Арсенал» начнёт выяснять отношения с грозненским «Ахматом». Андрей Талалаев дебютирует в качестве главного тренера на новом месте.



А в 20:00 мск придёт время Александра Кокорина. Экс-нападающий сборной России впервые сыграет за «Спартак», причём в соперниках будет его предыдущий клуб. В минувшем сезоне после обоих поединков красно-белых с «Сочи» много говорили о судействе. Посмотрим, как будет на этот раз.



Также из спячки вышло несколько второстепенных европейских чемпионатов. Четыре матча первого тура состоятся в первенстве Бельгии, два — в Болгарии, один — в Словакии. В чемпионате Шотландии проведут уже второй тур, в Сербии — третий, в Ирландии — седьмой, в Финляндии — восьмой, в Норвегии — 13-й, а в Швеции — 14-й.

«Уфа» — «Краснодар». Прогноз: Евсеев свяжет Вандерсона и Газинского по рукам и ногам За весь второй круг только в двух матчах с участием «Уфы» было забито больше двух мячей.

Впрочем, по-настоящему интересных матчей тут практически нет. В чемпионате Китая будут сыграны два матча четвёртого тура: «Гуанчжоу Эвергранд» — «»Шаньдун Лунэн» (13:00 мск) и «Гуанчжоу Фули» — «Цзянсу Сунин» (15:00). Ещё одна игра состоится в рамках третьего тура первенства Мексики.



Кроме того, можно поставить на чемпионаты Японии или Южной Кореи. В Кей-лиге пройдут две встречи 15-го тура, а в Джей-лиге — две встречи девятого тура.

Матчи по хоккею для ставок 9 августа: расписание плей-офф НХЛ

Для любителей НХЛ наступило раздолье, матчи идут ежедневно. Раунд плей-ин подходит к концу, зато 9 августа состоятся две игры кругового турнира. В 19:00 мск «Вашингтон Кэпиталз» начнёт выяснять отношения с «Бостон Брюинз», а в 22:00 «Сент-Луис Блюз» сразится с «Даллас Старз».



Кроме того, в 13:00 стартует контрольный матч «Витязя» и «Амура».

На что ещё ставить 9 августа

Огромное количество матчей в НБА, где команды доигрывают сезон в преддверии плей-офф. Для европейской части России тоже есть несколько удобных вариантов.

Сразу три игры начнутся до полуночи: в 19:30 мск на паркет выйдут «Оклахома-Сити Тандер» и «Вашингтон Уизардс», в 21:00 — «Торонто Рэпторз» и «Мемфис Гризлиз», а в 22:00 — «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сан-Антонио Спёрс». Ещё несколько игр стартуют позже.



Большой выбор у любителей автогонок. Гвоздь программы — Гран-при 70-летия в Формуле-1, который стартует в 16:10 мск. Третий этап пройдёт в Moto GP (Гран-при Чехии), пятый — в Формуле-2, девятый — в Формуле-Е.