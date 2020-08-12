«Бавария» разберётся с Месси, Нагельсман удивит Симеоне: экспресс на Лигу чемпионов

13 и 14 августа в 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся матчи «РБ Лейпциг» — «Атлетико» и «Барселона» — «Бавария». Обе встречи начнутся в 22:00 мск, в прямом эфире игры покажет «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз на эти поединки: фаворитами идут команды из Мадрида и Мюнхена.

«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 августа 2020 года

«РБ Лейпциг» и «Атлетико» заняли третье место в своих чемпионатах, хотя могли рассчитывать на большее. «Быки» ещё в январе шли в одном темпе с «Баварией» и «Боруссией», но затем стали слишком часто терять очки. «Матрасники» не использовали проблемы «Реала» и «Барселоны», так как была заняты перестройкой внутри команды.



В 1/8 финала оба клуба выбили из турнира англичан: «РБ Лейпциг» дважды победил «Тоттенхэм», а «Атлетико» в дополнительное время на «Энфилде» остановил «Ливерпуль». На этом сходства заканчиваются.



Формально, больше шансов у испанцев. Примера закончилась позже Бундеслиги, «Атлетико» обладает командным опытом и уже дважды играл в финале ЛЧ при Симеоне, а «РБ Лейпциг» потерял своего лучшего бомбардира.

«РБ Лейпциг» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне и Облак отправят Нагельсмана на пересдачу Обидчик «Зенита» остался без Тимо Вернера, пробить защиту мадридцев будет сложно.

Но команды проведут лишь одну встречу, из-за чего увеличивается влияние случая на итоговый результат. Логичнее отказаться от ставок на основной исход и взять тотал меньше 2.5 за коэффициент 1.62. В Лиге чемпионов и Бундеслиге Тимо Вернер сделал 32+10 по системе «гол+пас». После его ухода в «Челси» атака «РБ Лейпциг» просядет.



«Атлетико» даже от «Ливерпуля» пропустил только один гол за 180 минут основного времени. А тут всего лишь «РБ Лейпциг» без лучшего бомбардира. Но это не значит, что «матрасники» сами пойдут вперёд и обязательно забьют парочку мячей. Юлиан Нагельсман умеет выстраивать оборону: «быки» не пропустили за два матча с «Тоттенхэмом» и скатали 0:0 с «Баварией». Молодой специалист может удивить своего визави.



В Лиге чемпионов у команды Диего Симеоне девять голов за восемь матчей без учёта дополнительного времени на «Энфилде». В Примере 51 мяч за 38 игр — худший показатель среди топ-7 клубов Лиги. Гризманн ушёл, Диего Коста уже не тот, Мората не тянет уровень суперзвезды, а Фелиш пока не раскрылся. «Атлетико» будет страдать в нападении, но ещё больше испортит жизнь атакующей группе «РБ Лейпциг».

Ставка на матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико»: тотал меньше 2.5 за коэффициент 1.62

«РБ Лейпциг» остался без Тимо Вернера, который в этом сезоне сделал 32+10 в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Всех остальных «Атлетико» должен закрывать, но у «матрасников» другая проблема — нет забивного форварда. За 1.62 возьмём тотал голов меньше 2.5. Для низового исхода у нас есть все предпосылки.

«Барселона» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 14 августа 2020 года

«Бавария» выглядит явным фаворитом в противостоянии с «Барселоной». Мюнхенцы выиграли Бундеслигу и Кубок Германии, а каталонцы остались без трофеев во внутренних соревнованиях.



У «Баварии» 26 побед в 27 последних официальных матчах. Мюнхенцы выиграли во всех поединках текущей Лиги чемпионов с общим счётом 31:6. Роберт Левандовски лидирует в списке бомбардиров главного клубного турнира Старого Света. У поляка 13 мячей — столько же у всей «Барселоны».



Какие шансы есть у каталонцев? Разумеется, вся надежда на Месси. Лео может забить, отдать, отвлечь сразу несколько защитников и создать пространство своим партнёрам. Также не стоит забывать о тер Штегене и победном опыте многих футболистов «Барселоны».

Прогноз на Лигу чемпионов: все пары 1/4 финала, ставки на проход и оценка шансов Месси против «Баварии», битва «ПСЖ» и «Аталанты», разборки «Сити» и «Лиона», дуэль Симеоне и Нагельсмана — в ЛЧ будет жарко!

Мы не станем рисковать и брать чистую победу «Баварии» в основное время, но итоговый проход мюнхенцев за коэффициент 1.48 достоин рассмотрения. Да, «Барселона» одолела «Наполи» со счётом 3:1, однако даже здесь к каталонцам масса вопросов. Месси и компания меньше соперника владели мячом, а по ударам уступили 8:19.



Подобный расклад в матче с «Баварией» не принесёт успеха «Барселоне». Идти в высокий прессинг каталонцы тоже не могут, иначе немцы разорвут их оборону. Сами мюнхенцы великолепно вступают в борьбу на чужой половине поля и вряд ли откажутся от своего фирменного футбола. Пожалуй, в этом и заключается единственный шанс каталонцев: выманить большие силы соперника на свою половину, быстро доставить мяч в линию нападения и рассчитывать на индивидуальное мастерство форвардов на свободном пространстве.



Такой план может сработать, но в тренерском штабе «Баварии» сидят далеко не глупые люди. Если мюнхенцы не провалятся в тактике, а Месси не выдаст один из лучших матчей в карьере, то «Барселона» вылетит из Лиги чемпионов.

Ставка на матч «Барселона» — «Бавария»: проход «Баварии» за коэффициент 1.48

У «Баварии» сплошные победы в текущей Лиге чемпионов, 26 выигрышей в 27 последних официальных матчах во всех турнирах, а у «Барселоны» есть Месси и множество проблем. За коэффициент 1.48 напрашивается ставка на проход мюнхенцев. Каталонцам нужно маленькое чудо, чтобы одолеть столь мощного соперника.



Общий коэффициент экспресса: 1.62 х 1.48 = 2.40.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.