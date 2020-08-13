«Бостон» — «Каролина». Прогноз: «Тампа» и «Коламбус» помогут Свечникову сравнять счёт

14 августа во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33, успех «Каролины» идёт у букмекеров за 2.84.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» 14 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.23, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» (14.08.2020)

На дворе середина августа, а большой хоккей только берёт разбег. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

«Тампа» — «Коламбус». Прогноз: Кучеров, Василевский и Хедман обойдутся без пяти овертаймов Накануне команды провели на льду больше 150 минут, времени на отдых практически не было.

Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше — основное блюдо. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

14 августа выяснять отношения продолжат «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз». Команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 3:00 мск. Эту серию считали одним из главных претендентов на звание лучшей в первом раунде Кубка Стэнли. Дебютный поединок полностью подтвердил ожидания.

Серена Уильямс — Винус Уильямс. Прогноз: матч недели в женском теннисе быстро закончится В трёх предыдущих очных встречах на харде соперницам хватало 20 геймов.

Такого хоккея стоило подождать. НХЛ пришлось перенести игру на 12 августа, поскольку её старт мог состояться только после завершения сражения «Тампы» с «Коламбусом». Однако дело дошло до середины пятого овертайма: 150,5 минуты, четвёртый по продолжительности матч за всю историю лиги.

В результате соперники сошлись рано в среду. Было всё: бодрый хоккей с большим количеством единоборств и ярких моментов, семь заброшенных шайб, крайне сомнительное судейское решение в пользу «мишек», неудачная попытка лакросс-гола от Андрея Свечникова. Ну и овертайм, разумеется. Причём не один.

Команды сжалились над любителями хоккея, уложившись в 82 минуты. Результат сделали лидеры: Бержерон, Пастрняк и Маршан сообразили первый и последний гол. В стартовые 40 минут хозяева смотрелись лучше, дальше «ураганы» встрепенулись. Важным фактором стала игра на «точке». 12 из 18 вбрасыний за пределами основного времени остались за действующим финалистом Кубка Стэнли.

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Также стоит отметить, что «Бостон» не постеснялся приставить персональную опеку к Андрею Свечникову. Это отличный комплимент для молодого россиянина, который всё равно был активен — три броска, лучший показатель по силовым приёмам в команде (шесть), несколько хороших передач. А вот пара финских нападающих Ахо — Теревяйнен открыла счёт, после чего о себе не напоминала.

Нужно учитывать, что времени на восстановление практически не будет. 80 минут плотного хоккея, а уже через 30 часов предстоит снова выходить на лёд — график невероятно сложный. Состав у «Харрикейнз» гораздо моложе, что позволяет рассчитывать на кое-какое преимущество в физическом состоянии.

Потому рискнём проверить итоговую победу «Каролины» за отличный коэффициент 2.20. Подопечные Роба Бриндамора уже доказали, что способны играть с «Брюинз» на равных, а сдвинутый график должен помочь. На наш взгляд, шансы номинальных гостей во втором матче как минимум не хуже.

Прогноз и ставки на матч «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» 14 августа 2020 года

Накануне игра получилась абсолютно равной, причём «Бостону» откровенно помогли судьи. Важный момент — между первым и вторым матчем пройдёт всего 30 часов, на фоне плотного графика имеющие куда более молодой состав «Харрикейнз» должны получить дополнительное преимущество. Проверим итоговый успех «ураганов».

Ставка: итоговая победа «Каролины» за 2.20.