«Спартак» снова запомнит судейство, Заболотный пожалеет Гунько: экспресс на РПЛ

В семи последних матчах «Спартака» было девять пенальти, «Химки» и «Сочи» в первом туре не забили с игры. Ставим на коэффициент 3.60.

14 августа во 2-м туре РПЛ «Сочи» примет «Химки», а «Спартак» сыграет с «Ахматом». Матч в Сочи начнётся в 19:00 мск, в прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Поединок в Москве стартует в 20:00 мск, смотреть видеотрансляцию можно на «Матч Премьер». Букмекеры уже дали прогноз на обе встречи: фаворитами идут хозяева.

«Сочи» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 14 августа 2020 года

«Химки» сейчас находятся примерно там же, где год назад был «Сочи». Коллектив Дмитрия Гунько добирает игроков за счёт аренд, считается главным аутсайдером лиги и не имеет очков после первого тура. А «барсы» за прошедший сезон стали одним из нелюбимых клубов для нейтральных болельщиков.



«Сочи» разгромил молодёжный состав «Ростова», а в прошлом туре реализовал два пенальти в ворота «Спартака» после неоднозначных решений арбитров. Футболистов «барсов» обвинять не в чем: они делают свою работу. В предстоящем поединке хозяева идут фаворитом, но здесь возможны варианты.



«Химки» в первом туре уступили ЦСКА, а до этого в финале Кубка «Зениту», но «Сочи» — это другой уровень и другой статус. У коллектива Сергея Гунько будут шансы, поэтому избежим ставок на основной исход. Логичнее присмотреться к общему тоталу голов меньше 2.5 за коэффициент 1.60.

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У «Химок» огромные проблемные в нападении: команда не забила ни «Зениту», ни ЦСКА. «Сочи» после ухода Кокорина также испытывает трудности в завершающей стадии, так как впереди остались Заболотный и Полоз. С игры «барсы» не сумели поразить ворота «Спартака» в прошлом туре, а ставить каждый матч по два пенальти им никто не будет.



На своём поле «Сочи» будет владеть инициативой. В позиционном нападении команда Владимира Федотова пока не слишком хороша. В первых турах РПЛ всем нужны очки, никто не знает, что будет в таблице дальше.



Поэтому соперники сосредоточатся на разрушении и с высокой вероятностью позволят зайти тоталу меньше 2.5.

Ставка на матч «Сочи» — «Химки»: тотал меньше 2.5 за коэффициент 1.60

«Сочи» и «Химки» в первом туре не забили с игры ни одного гола. За коэффициент 1.60 возьмём общий тотал меньше 2.5. Гости продолжат действовать от обороны, а у хозяев возникнут проблемы из-за перехода Кокорина. Заболотный и Полоз уже давно не показывают высокую результативность.

«Спартак» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 14 августа 2020 года

«Спартак» в очередной раз пострадал от судей, из-за чего случился грандиозный скандал. Арбитров уже отстранили, но красно-белым от этого нелегче. В ближайшем поединке с «Ахматом» сама игра отходит на второй план, все будут обсуждать решения рефери и работу VAR.



По составу и возможностям «Спартак» значительно сильнее, но в первом туре обе команды сыграли вничью: красные-белые выдали 2:2 с «Сочи», а «Ахмат» и тульский «Арсенал» голами не отметились. Коллектив Андрея Талалаева будет рассчитывать на контратаки и пытаться найти пространство на чужой половине поля.



Логика говорит о том, что нужно ставить на «Спартак»: красно-белые выиграли все три предыдущих матча у «Ахмата» с общим счётом 9:2. Однако у команды Доменико Тедеско лишь одна победа за шесть предыдущих поединков на «Открытие Арене» — как раз с грозненцами.

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Пожалуй, в этой встрече стоит пойти на осознанный риск и взять пенальти за 2.25. Отметим низкий коэффициент на назначение 11-метрового: обычно котировка превышает 2.50. Букмекеры учли всю шумиху в СМИ о судействе в матчах «Спартака», а также оценили статистику.



В семи предыдущих поединках с участием красно-белых в сумме было назначено девять пенальти. Лишь в матчах «Спартака» с «Ахматом» и «Сочи» ещё в прошлом сезоне РПЛ обошлось без 11-метровых. Для коэффициента 2.25 проходимость ставки запредельная, поэтому рискнём её взять даже в экспресс.

Ставка на матч «Спартак» — «Ахмат»: пенальти за коэффициент 2.25

За коэффициент 2.25 сделаем ставку на пенальти. Нам неважно, в какие ворота его назначат и будет ли забит этот 11-метровый удар. Согласно статистике, в семи предыдущих матчах с участием «Спартака» судьи девять раз указали на точку.



Общий коэффициент экспресса: 1.60 х 2.25 = 3.60.



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