«Каролина» — «Бостон». Прогноз: Андрей Свечников продолжит мучить Хару, Раска и Бержерона

15 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» встретится с «Бостон Брюинз». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38, успех «Каролины» идёт у букмекеров за 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз» 15 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.28, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.77. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Анализ и прогноз матча 3-го матча серии НХЛ «Каролина» — «Бостон» (15.08.2020)

На дворе середина августа, настоящий хоккей набирает ход. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартует плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

В Торонто выяснять отношения продолжат «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз», соперники выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» 15 августа в 22:00 мск. Ожидания от серии были крайне высокими, на данный момент они полностью оправдываются. Позади два матча, у нас равенство — по одной победе на брата.

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Первый поединок остался за «мишками» (4:3 ОТ), хотя вообще дело могло качнуться в любую сторону. Сразу стоит отметить, что судьи засчитали крайне сомнительный гол действующего финалиста Кубка Стэнли. Но «ураганы» всё равно дважды отыгрались и дошли до дополнительного времени. Там, правда, защитники упустили ведущее звено на старте второго овертайма.

Перед второй встречей на отдых имелось чуть больше суток. Спасибо «Тампе» и «Коламбусу», которые открыли серию со 150-минутного марафона. Первый период получился довольно вязким и скучным, хотя накал страстей чувствовался. Зато дальше стало повеселее. Без упорной концовки и снятия вратаря не обошлось.

Только «Харрикейнз» выстояли (3:2). Надо отметить, что обе шайбы «Брюинз» забросили в численном большинстве. Нельзя сказать, что у них совсем не было моментов в равных составах. Но глобально подопечные Роба Бриндамора справились с нейтрализацией ведущих звеньев оппонента.

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Сами они тоже реализовали лишнего, но только один раз. А дважды отличились в полных составах: сперва Андрей Свечников полностью доказал обоснованность использования персональной опеки, передав привет Туукке Раску. А решающую шайбу придумали Мартин Нечас и Даги Хэмилтон.

Календарь по-прежнему крайне плотный, выходить на лёд придётся уже через 1,5 суток. Более молодой состав «Каролины» наверняка будет переносить такие нагрузки легче, ведь у «Бостона» огромное количество опытных хоккеистов. Букмекеры прекрасно видят, что пока в серии идёт абсолютно равный хоккей.

Они постепенно выравнивают линию, хотя всё равно отдают предпочтение подопечным Брюса Кэссиди. Можно просто играть по коэффициенту и продолжать бить П1 с нулевой форой за 2.16 или итоговую победу «Харрикейнз» за 2.12. Игрового преимущества у номинального фаворита нет, а разница в движении на фоне плотного графика рискует проявиться.

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Вариант помягче — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы, на него букмекеры предлагают отличный коэффициент 2.14. Эта ставка доезжала в двух предыдущих матчах. Ждём ещё одного близкого и нервного матча, в котором всё решат детали. Если «ураганы» обойдутся без лишних удалений, то вполне могут захватить лидерство. В равных составах у действующего финалиста Кубка Стэнли получается немногое.

Прогноз и ставки на 3-й матч «Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз» 15 августа

Два стартовых матча получились равными и могли качнуться в обе стороны. Пока в серии равенство, 1-1. Игрового преимущества у «Бостона» нет, в равных составах имеются проблемы, а на фоне плотного графика обилие возрастных хоккеистов рискует обернуться дополнительными сложностями. На таком фоне «Харрикейнз» имеют осязаемые шансы захватить лидерство.

Ставка: «Каролина» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.14.