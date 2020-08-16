«Монреаль» — «Филадельфия». Прогноз: Проворов и Жиру ответят Кэри Прайсу за позорные 0:5

17 августа в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ «Монреаль Канадиенс» встретится с «Филадельфией Флайерз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21, успех «Монреаля» идёт у букмекеров за 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» 17 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.22, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» (17.08.2020)

Настоящий хоккей снова с нами. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

«Севилья» — «МЮ». Прогноз: Сульшер и Погба не будут катать вату в полуфинале Лиги Европы После паузы соперники выглядят крайне достойно, заруба намечается знатная

Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом разминка закончилась, пришёл черед основного блюда. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. То есть все 16 клубов находятся в абсолютно равных условиях.

На повестке дня третий матч серии между «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфией Флайерз» в Торонто. Стартовое вбрасывание на «Скотиабанк-Арене» состоится 17 августа в 3:00 мск. После двух поединков в серии равенство, что вызывает определённое удовольствие. Подобной прыти от канадцев мало кто ждал.

«Енисей» — «Алания». Прогноз: Спартак Гогниев и Хосонов удивят Александра Тарханова Обновлённый «Енисей» хорош, но красно-жёлтые становятся увереннее с каждой игрой.

Вроде бы в первой игре «лётчики» довольно уверенно добились своего. Действовали с запасом, лидировали в счёте на протяжении 51 минуты и в конце концов добились победы (2:1). Единственную шайбу пропустили в меньшинстве, а в равных составах не позволили сопернику ровным счётом ничего.

Тем удивительнее переворот, который состоялся в пятницу. Очень похоже на то, что фаворита выбил из колеи быстрый гол: уже на 62-й секунде Томаш Татар открыл счёт. Подопечные Алена Виньо никак не могли подобраться к чужим воротам, начав создавать моменты у владений Кэри Прайса только ближе к середине второго периода.

К тому моменту они уже горели с разницей в три шайбы, а на 38-й минуте получили четвёртую. Не помогло ничего: ведущие звенья допускали огромное количество ошибок, прессинг не работал, даже полторы с лишним минуты в формате «5-на-3» откатали вхолостую. Закончили с позорным счётом 0:5.

«Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, тащи! Других вариантов у «столичных» нет Холтби не выручает, лидеры проваливаются. Единственная надежда «Кэпиталз» — чудеса от Ови.

Ни Ален Виньо, ни хоккеисты не искали оправданий. И выражений в общении с журналистами тоже не подбирали. Состав у «Филадельфии» весьма молодой, отчасти провал можно списать на это. В итоге всё свелось к довольно очевидной мысли: лучше один раз получить 0:5, чем четыре раза проиграть со счётом 0:1. Спорить с этим трудно.

На голом классе обыграть этот «Монреаль» в одну калитку не получится. «Питтсбург» уже доказал — полностью проиграл в движении, не дождался помощи от вратаря и зацепил всего одну победу. У «Флайерз» по-прежнему есть всё необходимое для успеха, но тогда нельзя надеяться обойтись малой кровью.

У «Канадиенс» минимальное количество козырей, зато мотивации и желания здесь через край. Ну и Кэри Прайс в нужные моменты выручает. В принципе, столь чувствительное поражение должно стать для фаворита основательным щелчком по носу. В третьей встрече ждём принципиального иного движения и уровня агрессии.

На П2 дают прекрасный коэффициент 2.21. Даже итоговую победу «Филадельфии» можно взять за приличные 1.78. А мы бы даже подумали над П2 с форой (-1) за 2.50. Обозлённые «лётчики» постараются закрыть позорное поражение максимально убедительно. Похоже, работы у Прайса будет много.

Прогноз и ставки на матч «Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» 17 августа

Накануне «Филадельфия» сенсационно проиграла со счётом 0:5. Теперь в серии равенство. У «Флайерз» по-прежнему на руках все козыри, а главное — оглушительный провал должен стать гигантским импульсом для молодых звёзд. Ждём от них небывалого уровня агрессии и уверенной победы.

Ставка: победа «Филадельфии» с форой (-1) за 2.50.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

