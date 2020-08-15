«Севилья» — «МЮ». Прогноз: Сульшер и Погба не будут катать вату в полуфинале Лиги Европы

16 августа «Севилья» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 1/2 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.08. Успех англичан оценён букмекерами коэффициентом 2.64. Ничья представлена с коэффициентом 3.35.

Букмекерские коэффициенты на матч 1/4 финала ЛЕ «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги Европы «Севилья» — «МЮ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.44. Гол англичан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Севилья» — «Ман Юнайтед» (16.08.2020)

Еврокубки в новом формате бешеным темпом стремятся к логическому завершению. В Лиге Европы уже определились все четыре полуфиналиста. Последние четвертьфинальные матчи состоялись 11 августа, 16-17 пройдут встречи 1/2 финала турнира, а на 21 число запланирован финал. Времени на отдых и подготовку даётся немного.

«Динамо» — «Ротор». Прогноз: Паршивлюк, Шунин и Комличенко останутся в группе лидеров РПЛ Первая встреча бело-голубых и волгоградцев за 16 лет вряд ли закончится сенсацией.

«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» встретятся 16 августа в 22:00 мск на стадионе «Райн-Энерги» в немецком городе Кёльн в одноматчевом противостоянии. Возможности исправить ошибку не будет, а нейтральная территория обеспечит обеим сторонам равные условия. Разумеется встреча пройдёт без болельщиков на трибунах.



Это битва двух действительно мощных соперников. «Севилья» после паузы показывает классный футбол. За 11 последних туров в родной Примере ни разу не уступила, хотя соперники были мощные. При этом команда заняла четвертое место, пропустив вперёд мадридский «Атлетико» лишь по дополнительным показателям. И попала в Лигу чемпионов.



В плей-офф Лиги Европы севильцы тоже показывают зубы. Сперва в 1/8 финала они вынесли итальянскую «Рому», которая в Серии А под конец набрала отличный ход (2:0). Затем в четвертьфинале не без доли везения получилось пройти английский «Вулверхэмптон» (1:0). Пришлось изрядно понерничать, однако англичане всё же не сдюжили.

«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз: Смолов передаст привет Галицкому, Вандерсон ответит У «быков» даже при кадровых проблемах с атакой порядок, но за «Локо» — стабильность.

Как известно, везёт тому, кто везёт. Преимущество испанцев в четвертьфинальном поединке было мощным. Они нанесли в сторону ворот соперника в три раза больше ударов (18:6) и подали 14 безответных угловых, а процент владения мячом составил 75:25 в их пользу. Итоговый успех видится справедливым.



Впрочем, «Манчестер Юнайтед» тоже выглядит крайне достойно. В АПЛ он последний раз проигрывал аж в конце января. В нервной концовке получилось занять третье место и обеспечить себя Лигой чемпионов на следующий сезон, а это уже большое дело.



В плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы манкунианцы также добились успеха. Прошли с общим счётом 6:1 бельгийский «Брюгге», а австрийский ЛАСК получил ещё больше (7:1). А на предыдущей стадии несмотря ни на что оставили позади смелый «Копенгаген» (1:0 доп. время).

ЦСКА — «Тамбов». Прогноз: Чалов, Акинфеев и Марио Фернандес закрепятся в лидерах РПЛ «Тамбов» смотрится бодренько, но «армейцы» очень хороши.

Разумеется, тут надо сказать, что подопечные Уле-Гуннара Сульшера забили свой единственный гол с пенальти уже на 95-й минуте в первом дополнительном тайме. Однако оставить без внимания статистику поединка нельзя. Здесь 26:9 по ударам в сторону ворот, 8:4 по угловым и 55:45 по проценту владения мячом. И всё это в пользу «красных дьяволов».

Любопытно, что датчане не нанесли ни одного удара в створ ворот Серхио Ромеро. Зато получили в свои аж целых 14. Только вот героем матча стал голкипер «Копенгагена» Карл-Юхан Юнссон, совершивший 13 сейвов. Без него фаворит спокойно управился бы за 90 минут, а так пришлось вдоволь понервничать.



Понятно, что «Севилья» гораздо круче предыдущих соперников «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, спорить с этим просто невозможно. Однако манкунианцы в концовке минувшего розыгрыша АПЛ показали, что могут играть не только против андердогов. Стоит только вспомнить битвы с «Тоттенхэмом» или «Лестер Сити».

«Манчестер Сити» — «Лион». Прогноз: Гвардиола и Стерлинг отправят домой обидчиков Роналду Снова бешеный прессинг от команды Пепа Гвардиолы.

В целом, подопечные Хулена Лопетеги и Уле-Гуннара Сульшера смотрятся примерно сопоставимо. Они мало пропускают в последнее время и исправно забивают. На наш взгляд, стоит ждать от них настоящей зарубы. Можно даже подумать над ничьей в основное время за внушительный коэффициент 3.35.



Ну а вариант попроще — тотал больше 2 мяча за коэффициент 1.78. Всё-таки и те, и другие обладают мощнейшей линией атаки, которая едва ли оставит зрителей без голов. Цена ошибки высока, но катать вату и ждать у моря погоды эти команды в последние месяцы себе не позволяли.

Прогноз и ставки на матч четвертьфинала Лиги Европы «Севилья» — «МЮ»

Соперники показали себя после паузы крайне достойно, обеспечив себе попадание в Лигу чемпионов на будущий год. Основная задача выполнена, а теперь появляется шанс зацепить трофей. Оба клуба мало пропускают и исправно забивают, добиваясь результата. На наш взгляд, стоит ждать настоящей зарубы, а мощные атакующие линии не оставят нас без голов.



Ставка: тотал больше 2 мяча за коэффициент 1.78.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.