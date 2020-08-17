«Интер» — «Шахтёр», старт плей-офф НБА и другие матчи: на что ставить 17 августа

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейских футбол плавно перетекает в новый сезон, да и НХЛ с НБА успешно вернулись в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 17 августа.
На что ставить в футболе 17 августа
Чемпионаты Германии, Испании, Англии и Италии завершены. На днях доиграли стадии 1/4 финала в Лиге чемпионов и Лиге Европы, впереди полуфиналы. Топ-5 лиги Европы вернутся в строй позже, в чемпионате России накануне завершился второй тур.
Центральная игра дня состоится в Германии. Речь о втором полуфинале Лиги Европы, в Дюссельдорфе сразятся «Интер» и «Шахтёр» (22:00 мск). Обе команды преодолели четвертьфинал без особых проблем: миланцы полностью превзошли «Байер» (2:1), а украинский клуб расправился с «Базелем» (4:1).
Соперники попали в Лигу чемпионов по итогам национальных чемпионатов, а потому борются исключительно за сам трофей. Команды друг друга уважают: полузащитник «нерадзурри» Роберто Гальярдини накануне вообще заявил, что нападающие «горняков» техничнее, чем у «Байера». Будет весело.
Также остаются периферийные чемпионаты. В Бельгии состоится матч второго тура между «Васландом-Беверен» и «Стандардом» (20:00 мск). Обе команды стартовали с побед, а за коллектив из Льежа выступает бывший полузащитник казанского «Рубина» Максим Лестьенн.
Две игры пройдут в чемпионате Болгарии, там тоже на повестке дня второй тур. Одна игра пройдёт в первенстве Армении, столько же состоятся в чемпионате Венгрии. В этих странах играют первый тур. Также один матч запланирован в Грузии, но там речь уже о десятом туре.
Два поединка пятого тура состоятся в чемпионате Китая. Здесь по традиции начинают рано: «Ухань Чжоэр» померяется силами с «Чунцин Лифань» (13:00), а два часа спустя на поле выйдут «Хэбей Чайна Форчун» и «Тяньцзинь Тэда».
Также можно поставить на матчи MLS и чемпионаты Латвии, Норвегии, Мексики, Узбекистана и Швеции.
Матчи по хоккею для ставок 17 августа
Первый раунд Кубка Стэнли в самом разгаре. В очень удобное время стартует четвёртый матч серии между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (19:00). Пока клуб Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачёва впереди — 2-1.
В 00:30 выяснять отношения продолжат «Аризона Койотс» и «Колорадо Эвеланш», в 3:00 — «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз», а в 5:30 — «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Также в 13:00 мск стартует товарищеская игра между «Спартаком» и «Авангардом».
На что ещё ставить 17 августа
Мир тенниса потихоньку возвращается в строй. На челленджере в Праге состоятся матчи второго круга. 23-летний россиянин Роман Сафиуллин померяется силами с опытнейшим швейцарцем Стэном Вавринкой.
А ещё стартует плей-офф НБА. В 20:30 мск «Денвер Наггетс» сразится с «Ютой Джаз». 2,5 часа спустя на паркет в Орландо выйдут «Торонто Рэпторз» и «Бруклин Нетс», а в 01:30 придёт время «Бостон Селтикс» и «Филадельфии Сиксерс». На 4:00 запланирован гвоздь программа — битва «Лос-Анджелес Клипперс» с «Даллас Маверикс».
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