Второй полуфинал в Лиге Европы, а также первые матчи долгожданного плей-офф НБА

«Интер» — «Шахтёр», старт плей-офф НБА и другие матчи: на что ставить 17 августа

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейских футбол плавно перетекает в новый сезон, да и НХЛ с НБА успешно вернулись в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 17 августа.

На что ставить в футболе 17 августа

Чемпионаты Германии, Испании, Англии и Италии завершены. На днях доиграли стадии 1/4 финала в Лиге чемпионов и Лиге Европы, впереди полуфиналы. Топ-5 лиги Европы вернутся в строй позже, в чемпионате России накануне завершился второй тур.

«Интер» — «Шахтёр». Прогноз: украинский клуб испортит настроение Конте, Лукаку и Эриксену Шанс выйти в финал Лиги Европы всего один, соперники не станут отсиживаться в обороне.

Центральная игра дня состоится в Германии. Речь о втором полуфинале Лиги Европы, в Дюссельдорфе сразятся «Интер» и «Шахтёр» (22:00 мск). Обе команды преодолели четвертьфинал без особых проблем: миланцы полностью превзошли «Байер» (2:1), а украинский клуб расправился с «Базелем» (4:1).



Соперники попали в Лигу чемпионов по итогам национальных чемпионатов, а потому борются исключительно за сам трофей. Команды друг друга уважают: полузащитник «нерадзурри» Роберто Гальярдини накануне вообще заявил, что нападающие «горняков» техничнее, чем у «Байера». Будет весело.



Также остаются периферийные чемпионаты. В Бельгии состоится матч второго тура между «Васландом-Беверен» и «Стандардом» (20:00 мск). Обе команды стартовали с побед, а за коллектив из Льежа выступает бывший полузащитник казанского «Рубина» Максим Лестьенн.

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ», «Лион» — «Бавария». Прогноз на полуфиналы Лиги чемпионов-2019/2020 В обеих парах 1/2 финала есть явный фаворит. Но что если Лига чемпионов не выбила лимит сюрпризов?

Две игры пройдут в чемпионате Болгарии, там тоже на повестке дня второй тур. Одна игра пройдёт в первенстве Армении, столько же состоятся в чемпионате Венгрии. В этих странах играют первый тур. Также один матч запланирован в Грузии, но там речь уже о десятом туре.



Два поединка пятого тура состоятся в чемпионате Китая. Здесь по традиции начинают рано: «Ухань Чжоэр» померяется силами с «Чунцин Лифань» (13:00), а два часа спустя на поле выйдут «Хэбей Чайна Форчун» и «Тяньцзинь Тэда».



Также можно поставить на матчи MLS и чемпионаты Латвии, Норвегии, Мексики, Узбекистана и Швеции.

Матчи по хоккею для ставок 17 августа

Первый раунд Кубка Стэнли в самом разгаре. В очень удобное время стартует четвёртый матч серии между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (19:00). Пока клуб Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачёва впереди — 2-1.

«Бостон» — «Филадельфия». Прогноз: Кемба Уокер и Тэйтум накидают Эмбииду за шиворот «Сиксерс» остались без Бена Симмонса, шансы пройти во второй раунд резко упали.

В 00:30 выяснять отношения продолжат «Аризона Койотс» и «Колорадо Эвеланш», в 3:00 — «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз», а в 5:30 — «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Также в 13:00 мск стартует товарищеская игра между «Спартаком» и «Авангардом».

На что ещё ставить 17 августа

Мир тенниса потихоньку возвращается в строй. На челленджере в Праге состоятся матчи второго круга. 23-летний россиянин Роман Сафиуллин померяется силами с опытнейшим швейцарцем Стэном Вавринкой.



А ещё стартует плей-офф НБА. В 20:30 мск «Денвер Наггетс» сразится с «Ютой Джаз». 2,5 часа спустя на паркет в Орландо выйдут «Торонто Рэпторз» и «Бруклин Нетс», а в 01:30 придёт время «Бостон Селтикс» и «Филадельфии Сиксерс». На 4:00 запланирован гвоздь программа — битва «Лос-Анджелес Клипперс» с «Даллас Маверикс».