«РБ Лейпциг» — «ПСЖ», «Лион» — «Бавария». Прогноз на полуфиналы Лиги чемпионов-2019/2020

18 и 19 августа в Лиссабоне пройдут матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды проведут по одной встрече. Все игры начнутся в 22:00 мск, бесплатные онлайн трансляции покажет «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз на каждую пару. Ниже изучим коэффициенты и ставки, а также оценим шансы клубов на выход в полуфинал.

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

В Лиге чемпионов остались только французские и немецкие клубы. Впервые в эру ЛЧ до полуфинала не добрались представители Испании, Италии и Англии. То есть нынешний розыгрыш абсолютно точно войдёт в историю и станет уникальным. «ПСЖ» почувствовал момент и впервые за 25 лет протиснулся в полуфинал.

«Монреаль» — «Филадельфия». Прогноз: Проворов и Жиру ответят Кэри Прайсу за позорные 0:5 Накануне «лётчики» сенсационно проиграли со счётом 0:5.

Парижане долгое время исправно провалились в плей-офф главного клубного турнира Европы. На этот раз они стабильно демонстрируют именно то, чего не хватало в предыдущие годы. Характер. Обидно проиграли дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала со счётом 1:2? Собрались и отыграли на ноль в родных стенах (2:0).



Пропустили первыми от «Аталанты» в четвертьфинале, долгое время испытывали проблемы с реализацией и горели со счётом 0:1 к 90-й минуте? Забили два гола за оставшееся время и пробились в полуфинал (2:1). Прада, здесь достаточно кадровых проблем, хотя отбывший дисквалификацию Анхель Ди Мария готов помочь партнёрам.



И всё же. Фактически подопечные Томаса Тухеля накануне пережили клиническую смерть. А потом восстали из мёртвых. Выброс адреналина и запас уверенности в себе обеспечен. Главное — твёрдо стоять на ногах после случившегося, а не витать в облаках. Всё необходимое для попадания в финал у них есть.

«Коламбус» — «Тампа». Прогноз: Василевский, Кучеров, Хедман и Сергачёв закрепят пройденное В третьем матче серии «молнии» наконец-то показали тот хоккей, которого от них ждали.

«РБ Лейпциг» чертовски хорош. Он не заметил «Тоттенхэм» в 1/8 финала (1:0 и 3:0), а в четвертьфинале абсолютно по делу высадил мадридский «Атлетико» (2:1). Действительно превзойти подопечных Диего Симеоне по умолчанию сложно, а уж без перебравшегося в «Челси» Тимо Вернера — и подавно.

У «быков» получилось. Стесняться им теперь абсолютно нечего, сезон в любом случае получится отличным — хорошее выступление в Бундеслиге, полуфинал Лиги чемпионов. РБЛ играет в атаку, использует прессинг и отлично готов физически. То есть если парижане будут валять дурака, наказание последует незамедлительно.



Тем не менее разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, так что вопросов по линии букмекеров нет. Кроме того, «ПСЖ» сыграл в четвертьфинале на сутки раньше. Вряд ли этот фактор станет решающим, но если вдруг дело дойдёт до дополнительного времени, он способен сказаться.



Шансы на проход — 35% — 65%.

«Лион» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

А вот тут найти интригу несколько сложнее. Нет, «Лион» в порядке. Подопечные Руди Гарсии великолепно освоили модуль с тремя центральными защитниками: дотерпели с «Реалом» в 1/8 финала (а в первом матче вообще ничего не позволили создать мадридцам), затем не пропустили от «ПСЖ» в финале Кубка французской лиги (0:0, 5:6 пен).

«Балтика» — «Шинник». Прогноз: Кашчелан и Чочиев остановят Побегалова с Низамутдиновым В десяти предыдущих очных встречах доезжала ставка «обе забьют — нет».

А накануне ещё и оставили за бортом «Манчестер Сити» (3:1). Статус аутсайдера «ткачей» не удивляет, там им даже комфортнее: всё давление идёт на соперника, можно спокойно действовать вторым номером и караулить чужие ошибки. Контратаки налажены неплохо, а несколько ярких дриблёров отлично решают на пространстве.

И всё же «Бавария» сейчас слишком уж хороша. Полнейшая доминация в чемпионате Германии после назначения Ханса-Дитера Флика. 7:1 с «Челси» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ну и эпическое уничтожение «Барселоны» в четвертьфинале — 8:2. Даже со скидкой на все проблемы каталонцев это нечто легендарное.



Отставка Нико Ковача дала удивительные плоды. В результате букмекеры сейчас предлагают на победу мюнхенцев в Лиге чемпионов смешной коэффициент 1.50, хотя в турнире ещё остался набитый деньгами «ПСЖ». Это о многом говорит. Рассматривать немецкого гегемона как грозу аугсбургов и айнтрахтов после 8:2 даже не неправильно, а просто невероятно смешно.



Вопрос только один — сохранит ли «Бавария» нужный запас эмоций после столь яркой победы в предыдущем раунде. Если да, никаких вопросов тут не будет. Убийственное давление и высочайшей уровень конкретики в атаке не оставят французскому клубу шансов. Минимум стерильного владения, максимум остроты, плюс топовые исполнители. Крайне эффективная формула.

«Аризона» — «Колорадо». Прогноз: Ничушкин, Задоров и Маккиннон усмирят Дарси Кемпера В прошлом матче «лавины» перебросали соперника в два раза, но всё же уступили.

«Лион» здорово ограничивал «горожан», но тут нужно упомянуть о том, что Хосеп Гвардиола элементарно перемудрил со схемой. Кроме того, во всех трёх голах есть доля вины Эдерсона. И даже при этих факторах англичане имели шансы спастись, если бы не промах Рахима Стерлинга по пустым воротам при 1:2.



Оборона у «Баварии» не самая мощная, обыграть «один-в-один» того же Боатенга или Алабу вполне реально. То есть рассчитывать на свой гол «Лион» имеет все основания. Вопрос в другом — мюнхенцы великолепно готовы физически и прекрасно осознают свою силу. Как пропустить от такой машины меньше трёх?



Шансы на проход: 10% — 90%.