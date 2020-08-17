«Динамо» — «Астана». Прогноз: Милевский не даст чемпиону Казахстана хозяйничать в Бресте

18 августа «Динамо-Брест» сыграет с «Астаной» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на победу «Астаны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Динамо-Брест» оценён букмекерами коэффициентом 2.91. Поставить на ничью предлагают за 3.34.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Динамо-Брест» — «Астана»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Динамо-Брест» — «Астана» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Анализ и прогноз матча ЛЧ «Динамо-Брест» — «Астана» (18.08.2020)

Небывалое бывает: в один день будут проходить матчи двух розыгрышей одного и того же турнира. Во вторник, 18 августа, в Португалии «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В тот же день состоится сразу несколько игр квалификации ЛЧ-2020/2021.

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Для любителей футбола с территории СНГ наиболее интересным будет противостояние брестского «Динамо» и «Астаны». Пандемия коронавируса наложила отпечаток на квалификационный раунд еврокубков. Стартовые этапы будут состоять из одного поединка, хозяин поля определяется жребием.



Играть предстоит в Бресте. Понятно, что Беларуси сейчас совсем не до футбола, но вообще брестчане будут биться за заметные призовые от УЕФА. Добраться до группового этапа вряд ли кто-то всерьёз рассчитывает, а вот преодолеть один-два раунда вполне реально. Соперник, правда, достался крепкий.



В национальном первенстве у Артёма Милевского и компании дела идут паршиво. Ряд футболистов даже сидел на карантине из-за вспышки эпидемии, не имея возможности нормально тренироваться. А потому результаты в последнее время откровенно слабые. Всего одна победа в пяти предыдущих турах.

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ», «Лион» — «Бавария». Прогноз на полуфиналы Лиги чемпионов-2019/2020 В обеих парах 1/2 финала есть явный фаворит. Но что если Лига чемпионов не выбила лимит сюрпризов?

На данный момент южане располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в активе 29 очков. Ни о какой борьбе за чемпионство речи давно не идёт, но в запасе остаются две игры, которые были перенесены из-за коронавируса. А до идущего четвёртым «Торпедо-БелАЗ» всего пять баллов, так что не всё так плохо.



Ситуация показательная: букмекеры считают «Динамо» аутсайдером, несмотря на своё поле. Но тут нужно учитывать, что чемпионат Казахстана, прерванный ещё в марте, до сих пор не возобновился. Сперва планировали вернуться 3 августа, однако затем в стране продлили карантин. Пришлось подстраиваться.



Следовательно у брестчан при всех проблемах и слабостях хотя бы будет преимущество в виде игрового ритма, ведь «Астана» уже давно не проводила официальных матчей. Степень физической готовности также вызывает вопросы. Отбегать 90 минут без перепадов после долгого перерыва всегда сложно.

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Кроме того, сине-жёлтые — классическая домашняя команда, способная в родных стенах на искусственном газоне задать трёпку любому. А вот на выезде всё не столь радужно. На наш взгляд, аналитики недооценивают хозяев. Состав у «Астаны», пожалуй, покрепче, но разница в тонусе может оказаться важнее.

Потому мы бы отталкивались от хозяев, изменение формата квалификации поднимает их шансы. П1 с нулевой форой за 2.14 выглядит замечательно, 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 1.74 — тоже неплохо. Альтернативный вариант — ИТБ 1 гола «Динамо-Брест» за 1.78.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо-Брест» — «Астана» 18 августа 2020 года

Состав у «Астаны» крепче, да и вообще брестчане в последнее время не блещут. Но чемпионат Казахстана был прерван ещё в марте, а рестарт откладывается. Потому игрового тонуса у сине-жёлтых не будет. Плюс преимущество своего поля. На наш взгляд, клуб из Беларуси имеет неплохие шансы пройти дальше.

Ставка: «Динамо-Брест» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.74.