«Монреаль» — «Филадельфия». Прогноз: Проворов, Кутюрье и Жиру закрепят лидерство в серии

Накануне «лётчики» отыграли на ноль и вернули себе лидерство в серии.

17 августа в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Монреаль Канадиенс» встретится с «Филадельфией Флайерз». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21, успех «Монреаля» идёт у букмекеров за 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» 18 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» (18.08.2020)

Настоящий хоккей набирает обороты! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники провели тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом разминка закончилась, пришёл черед основного блюда. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. То есть все 16 клубов находятся в абсолютно равных условиях.

Впереди четвёртый матч серии между «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфией Флайерз» в Торонто. Стартовое вбрасывание на «Скотиабанк-Арене» состоится 18 августа в 22:00 мск. Противостояние получается неожиданно плотным и интересным. Пока «лётчики» впереди — две победы против одной.

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Накануне они ответили за унизительное поражение 0:5 во втором поединке, доказав, что это был разовый сбой. Пока подопечные Алена Виньо побеждают исключительно с разницей в одну шайбу, не включаясь на полные обороты. Получился шедевр минимализма: быстрый гол первого звена, а потом внимательная игра от обороны.

«Филадельфия» никуда не торопилась, позволяла сопернику владеть шайбой и пытаться что-то придумать. «Монреаль» неплох в быстрых атаках, но в позиционном нападении испытывает сложности, поскольку уровень исполнителей откровенно скромен. А возможностей для большинства имелось немного.

Фаворит получил всего три малых штрафа, все — во втором периоде. В заключительной 20-минутке у Картера Харта была работа, но ничего сверхъестественного от него не потребовалось. Сушить игру «Флайерз» умеют. Достаточно сказать, что за 60 минут команды сообща нанесли всего 43 броска в створ. Для канадских площадок это слёзы.

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Победа «лётчиков» в третьем матче ничего не изменила. Букмекеры выставляют абсолютно ту же линию, что и сутками ранее. Ситуация рабочая: лидерство в серии возвращено, можно снова чувствовать себя полным хозяином положения. Да ещё и Оскар Линдблом накануне возобновил тренировки после завершения лечения от онкологического заболевания.

«Хабс» заслуживают самых тёплых слов в свой адрес, продолжая извлекать из себя максимум на фоне плотного календаря и короткой скамейки. И всё же разница потенциалов здесь не вызывает сомнений. Не будем мудрить и возьмём лобовую победу «Филадельфии» за отличный коэффициент 2.21. Вариант попроще — итоговая победа гостей за 1.76.

Прогноз и ставки на матч «Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» 18 августа 2020 года

Накануне «Филадельфия» быстро получила преимущество, а потом засушила игру (1:0). Лидерство в серии возвращено, разница в уровне исполнителей сомнений не вызывает, а тут ещё и Оскар Линдблом возобновил тренировки после онкологического заболевания. Скорее всего, «Флайерз» снова не станут гнаться за крупным счётом, но одержат трудовую победу.

Ставка: победа «Филадельфии» за 2.21.

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