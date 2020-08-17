«Краснодар» — «Арсенал». Прогноз: Мусаев и Кабелла исправятся за поражение от «Локомотива»

18 августа «Краснодар» примет «Арсенал» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Краснодар» — «Арсенал» (18.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый розыгрыш. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, отдыхать теперь некогда. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход, на носу уже третий тур.

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Открыть программу 18-го числа предстоит сразу шесть клубам, среди прочих выяснять отношения будут «Краснодар» и тульский «Арсенал». Старт поединка запланирован на 20:00 мск, встреча пройдёт на краснодарском стадионе.



Подопечные Мурада Мусаева начали сезон с разгромной победы в Уфе над местной одноимённой командой. Табло зафиксировало итоговый счёт 3:0 в пользу гостей, что несколько удивительно для «Уфы», обладающей крепкой обороной. Впрочем, отдать должное команде из Краснодара определённо стоит, они имели колоссальное преимущество и сумели его реализовать.



В предыдущем же матче они гостили в столице России у «Локомотива» и проиграли со счётом 0:1. В целом, она смотрелась неплохо, но контроль мяча никак не перетекал в опасные моменты. «Железнодорожники» выглядели конкретнее на чужой половине и заслуженно взяли три очка. Если бы не голкипер Матвей Сафонов, гости бы могли получить три-четыре мяча.

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Новый сезон для нового главного тренера тульского «Арсенала» пока не задаётся. В первом туре под руководством Сергея Подпалого клуб скатал унылую нулевую ничью с «Ахматом» на своём поле. Соперники выглядели сопоставимо, а результат получился вполне закономерным. С созиданием совсем не задалось.



Во втором туре туляки снова дома вовсе проиграли «Уфе». Тут уже пошло повеселее: три мяча на свой счёт записали гости, двумя ограничились хозяева. Однако стоит отметить, что последние получились целых восемь жёлтых карточек, две из которых стали вторыми.



Теперь замбийские братья Эванс и Кингз Кангва не смогут помочь своей команде в матче против «Краснодара». Также Сергей Подпалый не сможет рассчитывать основного голкипера Михаила Левашова, который всё ещё находится в лазарете. У краснодарцев же сейчас нет столь внушительных кадровых проблем, как на финише прошлого сезона.

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Конечно, под вопросом участие Ари, Спаича и Классона, но Мурад Мусаев сумел найти другие оптимальные сочетания, которые показывают себя очень хорошо. «Быки» справедливо идёт фаворитом, особенно на своём поле. Туляки, конечно, сделают всё возможное, но вообще команды сейчас просто находятся на разных уровнях.

Потому не видим смысла мудрить. Защита у гостей пока не впечатляет, плюс кадровые потери. Три-гола обозлённые после неудачи в Москве хозяева наверняка сообразят. Раз так, П1 с форой (-1) за коэффициент 1.80 смотрится заманчиво.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура РПЛ «Краснодар» — «Арсенал»

Краснодарцы справедливо идут фаворитом в предстоящем поединке. Мурад Мусаев сумел пережить кадровый кризис и нашёл удачные сочетания, которые уже проявили себя. У «Арсенала» же на старте что-то не ладится, к тому же не помогут сразу несколько ключевых игроков. Мы бы проверили уверенную победу хозяев.



Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за коэффициент 1.80.



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