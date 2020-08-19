«Денвер» — «Юта». Прогноз: Донован Митчелл продолжит кошмарить Йокича и Миллсэпа

19 августа во втором матче первого раунда плей-офф НБА «Денвер Наггетс» встретится с «Ютой Джаз». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Денвера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66, успех «Юты» идёт у букмекеров за 2.68.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч серии плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» 19 августа не будет результативным: тотал больше 218.5 очка идёт за 2.00, а тотал меньше 218.5 очка — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 16.75.

Анализ и прогноз 2-го матча плей-офф НБА «Денвер» — «Юта» (19.08.2020)

«Юта» продолжит обходиться без Майка Конли, который покинул «пузырь» из-за рождения сына. Опытный разыгрывающий действительно был ужасен в начале регулярного чемпионата, зато потом набрал форму, сыгрался с партнёрами и приблизился к привычному уровню образца «Мемфиса». Так что это без шуток заметная потеря.

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В связи с этим основная проблема «Джаз» более чем очевидна — некому набирать очки. Выпали два стартера, ведь ещё до рестарта Боян Богданович перенёс операцию. Остаток сезона он пропустит. Руди Гобер традиционно проседает в плей-офф, а в атаке строго зависим: кормится пик-н-роллами, данками на пустое кольцо и путбэками.

Остаются Джо Инглс и Джордан Кларксон — за свои деньги исполнители отличные, но не более того. Потому тут надо бы остановиться и ещё раз снять шляпу перед Донованом Митчеллом, для которого первый матч серии обернулся личной драмой. Лидер «Юты» накидал 57 очков с высочайшей эффективностью (58% с игры, 40% из-за дуги, 13 из 13 с линии).

Он в ручном режиме вернул партнёров в игру, фактически довёл их до победы. А затем сам же разрушил нажитое непосильным трудом, допустив нелепую потерю из-за нарушения правил восьми секунд. Это плей-офф: матч нельзя считать выигранным до тех пор, пока не прозвучала финальная сирена. За напоминание прописных истин приходится платить большую цену.

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Букмекеры считают «Наггетс» явным фаворитом второго матча, хотя сомнения имеются. Речь про яркую и талантливую, но вместе с тем незрелую команду, которая не отличается стабильностью и не готова действовать с позиции силы на продолжительном отрезке. Так было в прошлогодней серии с «Портлендом», те же проблемы ждут теперь.

«Самородки» вдрызг проиграли щит (41:52, у соперника 16 подборов в атаке), преимущество в этом компоненте у «Юты» будет и дальше. Второй момент: «Денвер» накануне реализовал 22 трёхочковых из 41, это сумасшедшие 53,7%. Джамал Мюррей в нужный момент нашёл бросок и начал попадать практически всё.

Но клуб всё равно оказался на грани одной глупой потери Митчелла от поражения. В общем, проверять П2 за 2.68 вполне можно. Шансы «Джаз» действительно ниже, но речь идёт скорее о 45% на 55%, а не о 35% на 65%. «Наггетс» способны придумать себе проблемы на ровном месте, а «Юта» не опускается ниже определённой планки даже без двух стартеров.

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Интересно выглядит тотал больше 11.5 подбора Руди Гобера за 2.05. В первом матче француз выглядел слабо, но вообще его норма по сезону — 13.5 отскока. Без Конли и Богдановича у Гобера нет вариантов — нужно добавлять и увеличивать влияние на ход игры, одному Митчеллу сдюжить будет туго.

ИТБ 28.5 очка самого Митчелла за 1.83 тоже достойны внимания. Логика та же: набирать очки больше некому, а казус в концовке первого поединка должен только добавить злости лидеру «Юты». Никакого лимита на количество бросков у Донована не будет — он возьмёт ровно ту нагрузку, которую сможет унести. Шансы на проход кажутся солидными.

Прогноз и ставки на матч НБА «Денвер» — «Юта» 19 августа 2020 года

«Юта» играет без двух стартеров — Боян Богданович травмирован, Майк Конли пропускает старт серии из-за рождения ребёнка. Набирать очки кроме Донована Митчелла некому. В первом поединке лидер «Джаз» настрелял 57 очков, но сам же закопал команду глупой потерей в концовке. Проблем с характером у него нет, так что ждём новых бомбардирских подвигов.

Ставка №1: победа «Юты» за 2.68.

Ставка №2: ИТБ 28.5 очка Донована Митчелла за 1.83.

Ставка №3: ИТБ 11.5 подбора Руди Гобера за 2.05.