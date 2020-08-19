«Денвер» — «Юта». Прогноз: Донован Митчелл продолжит кошмарить Йокича и Миллсэпа

19 августа во втором матче первого раунда плей-офф НБА «Денвер Наггетс» встретится с «Ютой Джаз». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Денвера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66, успех «Юты» идёт у букмекеров за 2.68.
Коэффициенты букмекеров на 2-й матч серии плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз»
Букмекеры уверены, что матч НБА «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» 19 августа не будет результативным: тотал больше 218.5 очка идёт за 2.00, а тотал меньше 218.5 очка — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 16.75.
Анализ и прогноз 2-го матча плей-офф НБА «Денвер» — «Юта» (19.08.2020)
«Юта» продолжит обходиться без Майка Конли, который покинул «пузырь» из-за рождения сына. Опытный разыгрывающий действительно был ужасен в начале регулярного чемпионата, зато потом набрал форму, сыгрался с партнёрами и приблизился к привычному уровню образца «Мемфиса». Так что это без шуток заметная потеря.
В связи с этим основная проблема «Джаз» более чем очевидна — некому набирать очки. Выпали два стартера, ведь ещё до рестарта Боян Богданович перенёс операцию. Остаток сезона он пропустит. Руди Гобер традиционно проседает в плей-офф, а в атаке строго зависим: кормится пик-н-роллами, данками на пустое кольцо и путбэками.
Остаются Джо Инглс и Джордан Кларксон — за свои деньги исполнители отличные, но не более того. Потому тут надо бы остановиться и ещё раз снять шляпу перед Донованом Митчеллом, для которого первый матч серии обернулся личной драмой. Лидер «Юты» накидал 57 очков с высочайшей эффективностью (58% с игры, 40% из-за дуги, 13 из 13 с линии).
Он в ручном режиме вернул партнёров в игру, фактически довёл их до победы. А затем сам же разрушил нажитое непосильным трудом, допустив нелепую потерю из-за нарушения правил восьми секунд. Это плей-офф: матч нельзя считать выигранным до тех пор, пока не прозвучала финальная сирена. За напоминание прописных истин приходится платить большую цену.
Букмекеры считают «Наггетс» явным фаворитом второго матча, хотя сомнения имеются. Речь про яркую и талантливую, но вместе с тем незрелую команду, которая не отличается стабильностью и не готова действовать с позиции силы на продолжительном отрезке. Так было в прошлогодней серии с «Портлендом», те же проблемы ждут теперь.
«Самородки» вдрызг проиграли щит (41:52, у соперника 16 подборов в атаке), преимущество в этом компоненте у «Юты» будет и дальше. Второй момент: «Денвер» накануне реализовал 22 трёхочковых из 41, это сумасшедшие 53,7%. Джамал Мюррей в нужный момент нашёл бросок и начал попадать практически всё.
Но клуб всё равно оказался на грани одной глупой потери Митчелла от поражения. В общем, проверять П2 за 2.68 вполне можно. Шансы «Джаз» действительно ниже, но речь идёт скорее о 45% на 55%, а не о 35% на 65%. «Наггетс» способны придумать себе проблемы на ровном месте, а «Юта» не опускается ниже определённой планки даже без двух стартеров.
Интересно выглядит тотал больше 11.5 подбора Руди Гобера за 2.05. В первом матче француз выглядел слабо, но вообще его норма по сезону — 13.5 отскока. Без Конли и Богдановича у Гобера нет вариантов — нужно добавлять и увеличивать влияние на ход игры, одному Митчеллу сдюжить будет туго.
ИТБ 28.5 очка самого Митчелла за 1.83 тоже достойны внимания. Логика та же: набирать очки больше некому, а казус в концовке первого поединка должен только добавить злости лидеру «Юты». Никакого лимита на количество бросков у Донована не будет — он возьмёт ровно ту нагрузку, которую сможет унести. Шансы на проход кажутся солидными.
Прогноз и ставки на матч НБА «Денвер» — «Юта» 19 августа 2020 года
«Юта» играет без двух стартеров — Боян Богданович травмирован, Майк Конли пропускает старт серии из-за рождения ребёнка. Набирать очки кроме Донована Митчелла некому. В первом поединке лидер «Джаз» настрелял 57 очков, но сам же закопал команду глупой потерей в концовке. Проблем с характером у него нет, так что ждём новых бомбардирских подвигов.
Ставка №1: победа «Юты» за 2.68.
Ставка №2: ИТБ 28.5 очка Донована Митчелла за 1.83.
Ставка №3: ИТБ 11.5 подбора Руди Гобера за 2.05.
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