«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея

21 августа «Севилья» сыграет с «Интером» в матче финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Севильи» оценён букмекерами коэффициентом 3.62. Поставить на ничью предлагают за 3.56.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» 21 августа

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз финального матча Лиги Европы «Севилья» — «Интер» (21.08.2020)

Лига Европы вернулась в строй 5 августа и управилась с последней частью программы за две с небольшим недели. Плотность календаря оказалась серьёзнейшей, финалисты проведут четвёртый поединок за 15-16 суток. И это после заключительной стадии национальных первенств, где времени на отдых и восстановление тоже не имелось.

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В Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» в финале сойдутся «Севилья» и «Интер». Пожалуй, это самый справедливый исход ситуации, обе команды смотрелись наиболее предпочтительно. Андалусийцы делают всё возможное, чтобы шутки о хозяйке Лиги Европы перестали быть просто шутками.



За последние 15 лет они пять раз добирались до четвертьфинала Кубка УЕФА/Лиги Европы и неизменно становились обладателем трофея — в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах. А теперь находятся в шаге от того, чтобы сделать это в шестой раз. А ведь проходных соперников в августе у них не было и близко.



В 1/8 финале на орехи досталось «Роме» (2:0). Итальянцы здорово провели заключительные туры Серии А, но на фоне подопечных Хулена Лопетеги выглядели крайне бледно. По сути они отделались лёгким испугом: если бы не проблемы с реализацией, дело непременно закончилось бы разгромом.

«Эльче» — «Жирона». Прогноз: Борха Гарсия и Стуани дадут зайти коэффициенту 2.97 в Сегунде «Эльче» показал слабый футбол в полуфинале, а у «Жироны» ответная игра дома.

В четвертьфинале настал черёд колючего «Вулверхэмптона» (1:0). У англичан шанс имелся: в дебюте Рауль Хименес не реализовал пенальти. Дальше испанский клуб полностью владел инициативой, постепенно увеличивал давление. И дождался ошибки на 88-й минуте. Времени отыграться фактически не осталось.



А в полуфинале «Севилья» оставила не у дел «Манчестер Юнайтед» (2:1). Здесь пришлось ходить по краю пропасти: пропустили первыми, быстро отыгрались, однако в дальнейшем манкунианцы смотрелись заметно интереснее. Однако марокканский голкипер Боно много выручал, а на 78-й минуте Люк де Йонг в касание замкнул передачу Хесуса Наваса с фланга.



«Интер» и вовсе идёт по плей-офф Лиги Европы натуральным маршем. Пять игр — пять побед, во всех случаях забивал как минимум дважды. Досталось «Лудогорцу» (2:0 и 2:1), «Хетафе» (2:0), «Байеру» (2:1), а в полуфинале под каток имени Антонио Конте попал донецкий «Шахтёр» (5:0).

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Украинский клуб владел территориальным преимущестом, но ничего не мог сделать. Игра оставалась открытой до 74-й минуты, когда нерадзурри забили третий мяч. Исход полностью справедлив: 9-1 по ударам в створ — уровень конкретики у чужой штрафной площади оказался несравнимым.

Букмекеры отдают преимущество «Интеру», что вполне логично. Два предыдущих раунда он преодолел гораздо увереннее. Ромелу Лукаку находится в великолепной форме, Лаутаро Мартинес оказался чудовищно эффективен в полуфинале, а главное — оборона смогла наглухо закрыть бодрую атаку «Шахтёра».



У «Севильи» с центром обороны всё тоже в порядке, а вратарь показал мастерство в предыдущем раунде. На кону трофей, то есть цена ошибки высока. Ждём довольно аккуратной и сдержанной игры, в которой шансы итальянцев кажутся выше. Мы бы выбирали между двух вариантов — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79 и тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.90.

Прогноз и ставки на финал Лиги Европы «Севилья» — «Интер» 21 августа 2020 года

«Севилья» испытывала заметные трудности в двух предыдущих раундах, а вот «Интер» смял «Байер» и отгрузил пять мячей «Шахтёру». Особенно впечатлила оборона — украинский клуб владел мячом, но за 90 минут нанёс всего один удар в створ. Скорее всего, подопечные Антонио Конте вновь покажут сдержанный футбол. Их шансы кажутся выше — физическая форма в порядке, плюс преимущество в уровне исполнителей.

Ставка: «Интер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79.