«Динамо-Брест» — «Белшина». Прогноз: аутсайдер Высшей лиги удивит Милевского и Хачериди

21 августа «Динамо-Брест» примет «Белшину» в матче 22-го тура чемпионата Беларуси, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Белшина»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Белшина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз матча Высшей лиги Беларуси «Динамо-Брест» — «Белшина» (21.08.2020)

Пока «Бавария» и» ПСЖ» празднуют выход в финал Лиги чемпионов, а топовые чемпионаты Европы потихоньку готовятся к новому сезону, текущий розыгрыш Высшей лиги Беларуси постепенно подошёл к заключительной трети. На носу уже 22-й тур, участникам осталось провести по восемь игр плюс несколько перенесенных встреч.

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Общая картина начинает вырисовываться, клубы скучковались в группы согласно уровню амбиций, но ясно далеко не всё. Плотность таблицы до сих пор существенная. Один удачный отрезок для отдельно взятой команды может всё изменить.



«Динамо-Брест» пропустило перенесенный матч 17-го тура со «Слуцком» и теперь примет на своём поле одного из аутсайдеров первенства «Белшину». Поединок состоится 21 августа, начало — в 20:00 мск. Однако никаких проблем с тонусом у действующего чемпиона не будет, ведь на неделе он вынес «Астану» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов (6:3).



В прошлом официальном матче на внутренней арене «бресты» гостили у лидера чемпионата Беларуси «Шахтёра» из Солигорска и уступили с минимальным счётом. И тут, конечно, стоит сказать, что солигорчане сейчас выглядят очень мощно. А вот действующий чемпион Беларуси сейчас стабильностью не отличаются.

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Брестчане продолжают чередовать победы с поражениями на внутренней арене. Тем удивительнее внезапный всплеск в Лиге чемпионов. За 19 сыгранных матчей получилось набрать 29 баллов, что соответствует девятой строчке в таблице Высшей лиги.



Бобруйская «Белшина» в последнее время всерьёз взялась за вопрос выживания, резко начав выправлять положение. За шесть предыдущих встреч в Высшей лиге Беларуси получилось добыть 10 из 18 возможных очков. Для аутсайдера чемпионата результат крайне приличный.



Благодаря удачной серии бобруйчане даже поднялись со дна турнирной таблицы. На данный момент они занимают предпоследнее место с 16 очками в активе. Правда, игр в запасе нет. Зато отставание от «Городеи», занимающей спасительную 13-ю строчку, составляет всего лишь четыре пункта. Так что шансы спастись имеются неплохие.

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Правда, любопытно здесь другое. Надо сказать, что за шесть последних матчей «шина» подправила свою результативность и сумела забить целых 12 голов. Для «Динамо-Брест», которое за пять предыдущих игр пропустило семь мячей, это станет настоящим испытанием.



Мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.76. В успехе действующего чемпиона на своём поле мало сомнений, а «Белшина» демонстрирует симпатичный футбол в последнее время, хотя пока что решила далеко не все свои проблемы. Все предпосылки для бодрого футбола налицо, благо что хозяева будут воодушевлены после громкой победы в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Белшина» 21 августа

«Динамо» из Бреста в последнее время демонстрирует не самую стабильную игру, но на своём поле выступит фаворитом практически с любой командой Высшей лиги. Однако «Белшина», напротив, в последнее время резко добавила. Исправно набирает очки, много забивает. На наш взгляд, аутсайдер сумеет удивить действующего чемпиона страны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.76.



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