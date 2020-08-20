«Хьюстон» — «Оклахома». Прогноз: Джеймс Харден получит на орехи от Криса Пола и Шрёдера

20 августа в матче первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон Рокетс» встретится с «Оклахома-Сити Тандер». Начало игры — в 22:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Оклахомы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31, успех «Хьюстона» идёт у букмекеров за 1.83.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии плей-офф НБА «Хьюстон» — «Оклахома»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Хьюстон» — «Оклахома» 20 августа будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 1.83, а тотал меньше 225.5 очка — за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.25.

Анализ и прогноз 2-го матча плей-офф НБА «Хьюстон» — «Оклахома» (20.08.2020)

В первом матче серии букмекеры считали фаворитом «Оклахому», теперь они отдают преимущество «Хьюстону». Расселл Уэстбрук чувствует себя лучше, но конкретной даты возвращения разыгрывающего нет. Второй матч он почти наверняка пропустит. В таком случае что же изменилось?

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Накануне «Рокетс» победили слишком уверенно. Они моментально захватили лидерство и дальше только наращивали преимущество. На отдельных отрезках оно переваливало за двадцатку. Молодые звёзды «Тандер» никак не могли войти в колею, а одного Криса Пола явно не хватало. СР3 едва не оформил трипл-дабл (20+10+9).

В результате Джеймс Харден провёл на паркете всего 34 минуты, пробил лишь восемь штрафных, но всё равно настрелял 37 очков при великолепном проценте попадания (12 из 22 с игры, 6 из 13 из-за дуги). Заключительная четверть фактически превратилась формальность. То есть котировки объясняются не травмами или какими-то сторонними факторами, а визуальными впечатлениями.

Сразу заметим: ничто не мешает продолжать долбить индивидуальный верх Хардена. Без Уэстбрука вся атака команды по-прежнему будет завязана на Бороде, только на этот раз он, скорее всего, проведёт на паркете больше времени. Потому что «Оклахома» должна прибавить.

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Нельзя сказать, что у «Хьюстона» залетало всё подряд. Вовсе нет — из-за дуги били с довольно средней точностью, пусть и очень часто. Единственное — процент попаданий бросков с сопротивлением действительно получился высоким (57%). На дистанции такие показатели удерживать нереально, дальше они немного просядут.

Дело в другом. «Рокетс» за 48 минут совершили всего семь потерь, хотя норма по сезону в два с лишним раза выше (14,6). И вот это уже не тянет на случайность. Подопечные Билли Донована в самом деле оборонялись пассивно, особенно по меркам плей-офф. Скорее всего, баскетболисты получили соответствующие указания от тренерского штаба, чтобы не получить огромного количества штрафных. Всё же в обычной ситуации на линию Харден встаёт постоянно.

Опять же — обычно защита «Тандер» довольно подвижная. Достаточно посмотреть на статистику перехватов (7,6, 16-е место в НБА) и фолов (19,3, четвёртая строчка в лиге) по сезону. А вот что было в первом поединке — жалкие два перехвата и минимум пробивных нарушений.

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Потому создаётся впечатление, что «ОКС» просто перемудрил, испугавшись свистков судей. В результате отсутствие давления создало для лидеров соперника максимально комфортные условия. Ждём более агрессивной обороны во втором матче, которая заставит Хардена и Эрика Гордона решать задачи посложнее.

Потому продолжим играть против линии. Логика следующая: без Уэстбрука соперники сопоставимы по силам, однако «Хьюстон» полностью зависит от броска, что по умолчанию соседствует с нестабильностью. «Оклахома» наверняка проделает работу над ошибками, а Шэй Гилджес-Александер и Деннис Шрёдер поправят прицел. На П2 дают коэффициент 2.31, хотя на наш взгляд он должен быть в районе 2.10. Проверим.

Прогноз и ставки на 2-й матч НБА «Хьюстон» — «Оклахома» 20 августа 2020 года

«Рокетс» уверенно забрали первый матч, превратив заключительную четверть в формальность. Расселл Уэстбрук продолжает восстановление от травмы, а потому вся нагрузка в атаке вновь ляжет на плечи Джеймса Хардена. Не будем мудрить и возьмём индивидуальный верх лидера «Хьюстона».

Ставка №1: ИТБ 37.5 очка Джеймса Хардена за 1.83.

Ставка №2: победа «Оклахомы» за 2.31.