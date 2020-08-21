«Ротор» — «Сочи». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо, Джанаев и Заболотный продолжат удивлять в РПЛ

22 августа «Ротор» примет «Сочи» в матче 4-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ротор» — «Сочи»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Ротор» — «Сочи» (22.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в ближайшие месяцы будет немного. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход: 19-го числа отгремел третий тур, а четвёртый стартует уже 22 августа.

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Программа откроется в субботу сразу шестью матчами. Среди счастливчиков затесались «Ротор» и «Сочи». Старт их встречи запланирован на 20:00 мск и пройдёт на стадионе «Волгоград Арена».



«Ротор» на старте сезона пока что не радует. Получилось заработать всего лишь один балл за три сыгранных тура. Правда, посыпать голову пеплом слишком рано. Нужно учитывать фактор календаря, ведь соперники у новичка РПЛ были действительно мощные.



В первом туре на своём поле волгоградцы изо всех сил старались дать отпор «Зениту», но не получилось. Действующий чемпион страны победил со счётом 2:0. Хотя стоить отметить, что голкиперу петербуржцев Михаилу Кержакову всё же приходилось несколько раз выручать свою команду.

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Во втором туре «Ротор» скатал нулевую ничью в гостях у московского «Динамо», которое сейчас играет весьма хорошо. Преимущество хозяев было колоссальным, но гости сумели выстоять. На третий, предыдущий, тур пришлось гостевое поражение от «Ахмата» (1:3). Тут уже клуб из Волгограда проиграл по делу, да ещё и остался без центрального защитника Седрика Гогуа накануне игры с «Сочи».



«Сочи» в новом сезоне выступает крайне интересно. За три тура не проиграл ни разу. Конечно, вопросы по ничейному исходу со «Спартаком» (2:2) имеются, судейство там действительно повлияло на исход. Однако в остальном клуб смотрится хорошо.



Во втором туре он сумел вернуться в игру и зацепиться за очки с «Химками» (1:1), а в прошлом туре вовсе обыграл казанский «Рубин» (3:2). Причём в матче с казанцами сочинцы даже уступали со счётом 1:2 до 85-й минуты. Ключевую роль сыграли стандартные положения, а героем встречи стал Кристиан Нобоа.

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Отрицать, что команда из южного города страны заметно преобразилась с приходом Владимира Федотова, тяжело. За 15 официальных матчей под руководством российского тренера «Сочи» потерпел лишь четыре поражения, два из которых — технические. А при таких раскладах есть все основания полагать, что клуб в предстоящем поединке как минимум наберёт очки.

При желании можно проверить лобовую победу гостей за коэффициент 2.29. Сочинцы грамотно используют стандартные положения, а волгоградцам без высокого Гогуа, который стабильно снимал верх и помогал при стандартах, будет непросто.



Также интересным вариантом выглядит ИТБ2 1 мяча за сносный коэффициент 1.65. С результативностью у «Сочи» проблем в последнее время нет. Даже за три тура в новом сезоне они умудрились отгрузить соперникам шесть мячей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ротор» — «Сочи» 22 августа

«Ротор» пока что не может обрести уверенность, за три тура получилось набрать один балл. Зато с «Сочи» сейчас полный порядок. Команда Владимира Федотова смотрится интересно, имеет неплохую результативность. На наш взгляд, сочинцы вполне могут зацепиться за очки в предстоящем поединке.



Ставка: индивидуальный тотал «Сочи» больше 1 мяча за коэффициент 1.65.



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