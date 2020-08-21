«Урал» — «Краснодар». Прогноз: Берг, Вандерсон и Газинский не оставят шансов Помазуну

22 августа «Урал» примет «Краснодар» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Урал» — «Краснодар»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» (22.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в ближайшие месяцы будет немного. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход: 19-го числа завершился третий тур, а четвёртый стартует уже 22-го.

Вадим Немков — Райан Бейдер. Прогноз на бой: россиянин отомстит за Фёдора Емельяненко В январе 2019 года американец отправил Фёдора в нокаут. С тех пор в октагон Бейдер не выходил.

Программа откроется в субботу сразу шестью матчами. Среди прочих выяснять отношения предстоит «Уралу» и «Краснодару». Старт встречи запланирован на 14:00 мск, она пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена».



«Урал» прибавляет с каждой игрой. В первом туре случилось домашнее поражение от московского «Динамо» (0:2), причём по делу. Дальше состоялась неоднозначная выездная ничья с «Рубином», который на старте забарахлил (1:1). Зато в минувшем туре екатеринбургский клуб мог даже забрать три очка.



Собственно, в прошлой игре «шмели» принимали дома ещё одну столичную команду — «Локомотив». И скатали с ней ничью — 1:1. Правда, тут надо сказать, что практически при полном доминировании гостей хозяева всё же отличились первыми. До победы не хватило считаных минут — на 87-й минуте вернувшийся из испанской ссылки в «Сельту» Фёдор Смолов сравнял счёт.

«Бордо» — «Нант». Прогноз: вялое, но долгожданное возвращение «Лиги фермеров» Французский чемпионат не отличается высокой результативностью, а тут ещё и огромная пауза.

«Краснодар» в прошлом туре обыграл на своём поле тульский «Арсенал» со счётом 2:0. Причём сделал это весьма уверенно. Помимо выхода Евгения Луценко один на один с Матвеем Сафоновым у туляков имелась пара-тройка полумоментов. На очки они определённо не наиграли.



Вообще, «быки» в новом розыгрыше чемпионата России показывают себя в обороне крайне достойно. За три игры они пропустили лишь один гол — от московского «Локомотива» (0:1) во втором туре. Но тут надо сказать, что в том матче москвичи играли очень мощно и победили по делу.



Екатеринбуржцам же забитые мячи даются с трудом: в трёх матчах два гола, один из которых с пенальти. При таких раскладах можно даже подумать над ставкой «Урал» не забьёт за коэффициент 2.19. Однако мы пойдём дальше и проверим вариант Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.24.

«Слуцк» — «Динамо Минск». Прогноз: Леонид Кучук и Помазан позволят зайти коэффициенту 2.79 За девять последних матчей в Высшей лиге Беларуси минчане пропустили только два мяча.

Дело в том, что «шмели» тоже неплохо смотрятся в обороне. При этом арендованный у московского ЦСКА голкипер Илья Помазун стал лучшим в матче с «Локомотивом», совершив семь сейвов. Так что ждать большого количества голов мы бы не стали.



Но у «Краснодара» всё же больше шансов зацепиться за очки. Сейчас команда Мурада Мусаева выглядит весьма симпатично. Статистика личных встреч тоже полностью на её стороне. Краснодарцы не проигрывают в РПЛ екатеринбуржцам уже девять матчей подряд. Внушительная цифра.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Краснодар» 22 августа

Команда Мурада Мусаева выглядит хорошо и имеет куда больше шансов. Однако ждать большого количества голов мы бы не стали. У «Урала» не такая мощная атака, но зато оборона на старте сезона выглядит надёжнее прежнего. А теперь к ней присоединился молодой и умелый голкипер Илья Помазун, который уверенно себя проявил в матче с «Локо».



Ставка: «Краснодар» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.24.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.