«Торпедо» — «Балтика». Прогноз: Игнашевич и Лебеденко увязнут в лучшей защите ФНЛ

Калининградцы ни разу не пропустили в четырёх матчах и возглавляют таблицу ФНЛ.

22 августа «Торпедо» и «Балтика» сыграют в матче пятого тура ФНЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «Балтики» оценён букмекерами коэффициентом 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Торпедо» — «Балтика» 22 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Торпедо» — «Балтика» 22 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча 5-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Балтика» (22.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

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1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. Программа пятого тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в субботу, 22 августа.



В Москве местное «Торпедо» будет принимать «Балтику». Это однозначно одна из центральных игр всего пятого тура. Калининградцы великолепно начали сезон, набрав 10 очков в четырёх турах. Сейчас они занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Спартак-2» и «Оренбург» по дополнительным показателям.

Больше того — за 360 минут они не пропустили ни разу. Неудивительно, что 20-летнего вратаря «балтийцев» Максима Бориско уже начали сватать в «Локомотив», ведь выручал он достаточно. Но и отметить командные действия стоит. Подопечные Евгения Калешина мало пропускали в минувшем сезоне, а теперь им ещё и благоволит удача.

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Единственная осечка состоялась в первом туре, хотя поводов для разочарования там нет. Гостевая ничья с «Крыльями Советов» (0:0) — более чем нормальный результат, ведь самарцы за 2,5 недели до этого выступали в РПЛ. Исход получился справедливым — голевые моменты возникали редко.

Ну а дальше понеслось. Три победы всухую, причём уровень оппозиции нельзя назвать слабым. Тут крепкий «Волгарь» (2:0), добавивший по сравнению с минувшим первенством «Факел» (1:0), а также выдерживающий планку «Шинник» (2:0). «Балтика» определённо имеет предпосылки для борьбы за повышение в классе.

А вот «Торпедо» стало одним из главных разочарований стартовых туров. «Автозаводцы» в трёх дебютных матчах добыли всего два очка — проиграли «Шиннику» (0:1), а затем скатали ничьи со «Спартаком-2» (1:1) и новичком ФНЛ «Акроном» (1:1). Играли не то чтобы совсем плохо, однако ошибки в обороне и низкая реализация перевешивали.

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Долгожданную победу удалось добыть только в минувшее воскресенье. Справедливости ради, она получилась более чем убедительной. Чёрно-белые на выезде разгромили «Краснодар-2» (3:0). Сразу отметим, что подобного счёта «быки» не заслуживали, но всё же на победу московский клуб наиграл.

«Торпедо» располагается только на 13-й строчке в турнирной таблице, надо подниматься. Игры с «Балтикой» традиционно получаются упорными и низовыми, один-два гола кажутся потолком. Подопечные Сергея Игнашевича хороши при футболе на встречных курсах, а вот с позиционными атаками имеются проблемы.

Думается, Евгений Калешин это прекрасно понимает, а потому лезть на рожон на чужом поле не рискнёт. При таких исходных данных ждём закрытого первого тайма с небольшим количеством опасных моментов. Мы бы выбирали между тоталом меньше 2.5 мяча за 1.79 и ставкой «обе забьют — нет» за 1.92.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Торпедо» — «Балтика» 22 августа

У калининградцев великолепная оборона. Так было и в прошлом сезоне, а в этом они вообще ни разу не пропустили за четыре тура. «Торпедо» хорошо действует на встречных курсах, а вот вскрывать организованную и обученную защиту соперника пока не получается. Проверим классический низ, благо что история противостояния с нами согласна.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.79.