«Зенит» — «Тамбов». Прогноз: Дзюба, Азмун и Малком закусят «волками» после победы над ЦСКА

22 августа «Зенит» примет «Тамбов» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 14.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.10.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Зенит» — «Тамбов»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Тамбов» (22.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в ближайшие месяцы будет немного. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход: 19-го числа отгремел третий тур, а четвёртый стартует уже 22-го.

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Программа откроется в субботу сразу шестью матчами. В одном из них встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Тамбов». Их встреча начнётся в 18:00 мск, пройдёт она в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».



«Зенит» после победы над московским ЦСКА (2:1) в прошлом туре только подтвердил своё превосходство в Российской Премьер-Лиге. Игра проходила волнами: отрезками атаковали то одни, то другие. Во втором тайме уже при счёте 1:1 петербуржцы сумели вовремя включиться и вышли вперёд. Сил отыграться у «армейцев» на этот раз не хватило.



Эта победа стала для сине-бело-голубых третьей кряду в новом сезоне. До этого они обыграли «Ротор» и «Ростов». Обе встречи завершились в пользу команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:0. Это позволило действующему чемпиону страны вновь стать единоличным лидером после трёх туров: девять очков из девяти возможных, все остальные уже допустили хотя бы одну осечку.

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Для «Тамбова» старт нового сезона получился несколько сумбурным. В первой игре клуб уступил с минимальным счётом «Ростову», хотя смотрелся интересно, а на вторую игру пришлось поражение от ЦСКА (1:2). В матче с красно-синими тамбовчане проиграли по делу, но выдали весьма неплохой второй тайм.



Зато в прошлом туре «волки» смогли одержать первую победу и подняться в турнирной таблице. Получилось на поле «Мордовия Арены», где они теперь играют свои домашние матчи, обыграть подмосковные «Химки» (1:0). Хозяева открыли счёт на 14-й минуте, остались в меньшинстве перед перерывом, но смогли дотянуть до конца.



Однако рассчитывать на очки в предстоящем поединке у «Тамбова» едва ли получится. «Зенит» сейчас выглядит весьма мощно. А на своём поле тем более. Стоит сказать, что за пять последних игр в РПЛ подопечные Сергея Семака наколотили аж 17 голов. То есть почти 3,5 мяча в среднем за игру.

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Вообще, с результативностью у сине-бело-голубых проблем нет никаких. Дзюба и Азмун в полном порядке, а к ним ещё присоединился резвый Малком, который решил проблемы со здоровьем и теперь выглядит всё лучше. А при таких раскладах есть смысл рассмотреть ИТБ1 2.5 мяча за коэффициент 2.15.

Также интересным вариантом выглядит П1 с форой (-1.5) за 1.72. Дисквалифицированный Ярослав Ракицкий вернулся и сможет помочь своей команде в обороне. Так что «Зенит» справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке, а идти против линии нет никаких предпосылок.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Зенит» — «Тамбов» 22 августа

«Зенит» сейчас лучший в Российской Премьер-Лиге, особенно на своём поле. С Дзюбой и Азмуном порядок, вернулся Ракицкий, набрал форму Малком. У «Тамбова» крайне мало шансов зацепиться за очки в Петербурге. Ждём уверенную победу хозяев. В последнее время сине-бело-голубые много забивают на своём поле, так что П1 с форой смотрится нормально.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за коэффициент 1.72.



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