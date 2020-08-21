«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз: прекрасное «зелёное дерби» на Кубке чемпионов КХЛ

Казанцы обеспечили себе выход в финал, а уфимцы будут играть за третье место. Результат не имеет значения.

22 августа в матче Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым», букмекеры уже дали прогноз. Начало встречи — в 12:00 мск. Эксперты отдают явное предпочтение казанцам: поставить на победу «Ак Барса» можно с коэффициентом 1.53, успех «СЮ» идёт за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» — «СЮ» 22 августа

Букмекеры уверены, что матч Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 22 августа будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.81, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00.

Анализ матча Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (22.08.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября, хотя пандемия коронавируса может вновь сказать своё слово. А пока в Казани набирает ход предсезонный турнир с громким названием Кубок чемпионов КХЛ. В принципе, так оно и есть: каждый участник турнира хотя бы раз становился обладателем Кубка Гагарина.

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Вообще, таких клубов шесть, однако ЦСКА и «Динамо» не сыграют из-за участия в Кубке мэра Москвы. Впрочем, посмотреть всё равно есть на что, ведь слабых вывесок тут по умолчанию быть не может. Трофей разыграют четыре клуба — СКА, магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев», а также «Ак Барс».

Формат следующий: на групповом этапе каждый играет с каждым, после чего две лучшие команды сойдутся в финале, а две худшие разыграют третье место. Два тура стартового раунда уже позади. Перед третьим участники получили по дню отдыха. Программа 22 августа завершится битвой «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», которая стартует в 17:00 мск.

По сути эта игра уже ничего не решает, поскольку соперники провели старт турнира диаметрально противоположным образом. Казанцы добыли две победы в основное время, а уфимцы потерпели два поражения и очков не набрали. Соответственно первые уже попали в финал, а вторые в любом случае будут играть за третью строчку.

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Потому тренерский штаб «Ак Барса» наверняка проведёт ротацию и проверит в деле молодёжь, так как финал будет играться уже на следующий день. Времени на отдых не будет. Пока всё складывается просто чудесно — 5:2 с петербургским СКА и 3:1 с магнитогорским «Металлургом».

Первая игра получилась более или менее равной. Удалений оказалось очень много, причём пара из них показалась сомнительной. Впрочем, это уже детали: при счёте 2:2 «барсы» дважды реализовали лишнего, а пятую шайбу забросили в пустые ворота. С «лисами» получилось ещё проще.

Там удалось довести до ума две быстрые атаки сходу в первом периоде, после чего подопечные Ильи Воробьёва так и не смогли оживить интригу (3:1). Казанцы смотрелись заметно лучше, вновь порадовал Дмитрий Воронков: очень хорош на пятаке, много двигается, отрабатывает в обороне.

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«Салават Юлаев» начал с поражения «Металлургу» (4:5): полностью уступал в стартовые 40 минут, горел с разницей в три шайбы, а в третьем периоде трижды реализовал большинство и сравнял счёт. Всё испортил Тэйлор Бек, отличившийся в формате «5 на 4» за полторы минуты до сирены.

На следующий день уфимцы без вариантов проиграли СКА (2:4). Расклад повторился: слабый дебют, затем на фоне удалений соперника удалось перехватить инициативу и тревожить чужого вратаря гораздо чаще. Однако при счёте 2:3 они пропустили в меньшинстве от Йоонаса Кемппайнена. Оправиться от этого удара не смогли.

Понятно, что шансы хозяев выше, но ведь это «зелёное дерби», где традиционно может случиться всё что угодно. Кроме того, «Ак Барс» результат не волнует, а для «СЮ» победа над самым принципиальным оппонентом способна хоть как-то скрасить печальное выступление на турнире.

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Линия позволяет сыграть П2 с форой (+1.5) за 1.93, также нам нравится гол уфимцев в первом периоде за тот же коэффициент. Ну и ставка на верх кажется логичной. Турнирной мотивации уже нет, можно просто сыграть в своё удовольствие и порадовать зрителей ярким хоккеем. Благо что «зелёные дерби» часто получаются результативными.

Ставки на матч Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» — «Салават» 22 августа

Турнирной мотивации матч не несёт: казанцы уже гарантировали себе участие в финале, а уфимцы в любом случае будут играть за третье место. На таком фоне логично играть верх. Думать о результате не обязательно, потому можно сыграть в атаку и порадовать зрителей. Тотал больше 5.5 шайбы за 1.81 смотрится нормально.

Ставка №1: гол «Салавата» в первом периоде за 1.93.

Ставка №2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.81.