«Колорадо» — «Даллас». Прогноз: Ничушкин, Гурьянов, Худобин и Радулов не станут спешить

23 августа в первом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.24.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии матч НХЛ «Колорадо» — «Даллас»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Колорадо» — «Даллас» 23 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.19, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.83. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35.

Анализ и прогноз 1-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Даллас» (23.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартуют полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

Раньше всех во втором раунде стартуют «Колорадо» и «Даллас». Битва ожидается что надо, обе команды сейчас в порядке. «Эвеланш» в первом раунде плей-офф НХЛ не заметили сопротивления «Аризоны Койотс», забрав серию в пяти матчах. Соперника хватило ровно на три игры, пока тащил Дарси Кемпер.

Голкипер даже украл третью встречу, совершив 49 сейвов с 51 броска. Однако поставить такие подвиги на поток практически невозможно, а игровое преимущество подопечных Джареда Беднара никаких сомнений не вызывало. Дальше для «псов» настало время боли: в четвёртом поединке они получили 7:1, а в пятом закрепили пройденный материал.

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Сейчас «лавины» смотрятся одним из двух-трёх главных претендентов на Кубок Стэнли. Это очень молодая, бодрая и темповая команда с хорошими нижними звеньями, способная перебегать кого угодно. Ввязываться с ней в открытый хоккей — настоящее самоубийство, а выдерживать давление 60 минут без потери концентрации слишком трудно.

Лидеры в полнейшем порядке: Натан Маккиннон перенёс высочайшую эффективность из регулярки в плей-офф, Назем Кадри и Микко Рантанен штампуют очки как конвейер, Габриэль Ландеског и Андре Бураковски тоже хороши. Вдобавок ко всему имеется классная пара вратарей Грубауэр-Францоуз.

Потому вполне логично, что букмекеры считают «Колорадо» фаворитом серии. «Даллас» действительно долго запрягал после рестарта сезона: одержал всего одну победу в круговом турнире (да и то по буллитам над едва живым «Сент-Луисом), потерпел два поражения в трёх стартовых играх с «Калгари».

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Зато дальше понеслось. Три заключительных поединка «Старз» выиграли, хотя в двух случаях уступали. Финальный аккорд получился восхитительным: 0:3 к исходу седьмой минуты, 7:3 к финальной сирене при покере Дениса Гурьянова. Также отметим Джо Павелски: заслуженный ветеран вытащил для партнёров два матча серии.

И второй момент — в круговом турнире «Эвеланш» без проблем разнесли соперника (4:0), но тогда «шерифы» явно находились не в лучшей форме. А вот сезонная серия осталась за подопечными Рика Боунесса. Причём всухую — четыре победы из четырёх возможных. Потому играть лобовую победу фаворита не рискнём.

Предпочтём классический тотал меньше 5.5 шайбы за 1.83. Эта ставка доезжала в семи предыдущих очных встречах, так что не видим смысла мудрить. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на 1-й матч серии «Колорадо» — «Даллас» 23 августа 2020 года

«Колорадо» разнёс «Аризону» в первом раунде и справедливо считается фаворитом серии, однако все четыре матча по ходу регулярного чемпионата остались за «Далласом». Команды прекрасно знают друг и друга, так что сюрпризов быть не должно. Проверим классический низ: в семи предыдущих очных встречах забивалось не больше пяти шайб.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы.