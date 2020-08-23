«Ак Барс» — «Металлург». Прогноз: Бек, Потехин и Плотников замучают Рейдеборна в финале

Казанцы добыли на групповом этапе три победы, хотя много ошибались в обороне.

23 августа в финальном матче Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» сыграет с «Металлургом», букмекеры уже дали прогноз. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты отдают явное предпочтение казанцам: поставить на победу «Ак Барса» можно с коэффициентом 1.67, успех «Металлурга» идёт за 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 23 августа

Букмекеры уверены, что матч Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» — ММг 23 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60.

Анализ матча Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» — «Металлург Мг» (23.08.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября, хотя пандемия коронавируса может вновь сказать своё слово. А пока в Казани подходит к концу предсезонный турнир с громким названием Кубок чемпионов КХЛ. В принципе, так оно и есть: каждый участник турнира хотя бы раз становился обладателем Кубка Гагарина.

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Вообще таких клубов шесть, однако ЦСКА и «Динамо» не сыграют из-за участия в Кубке мэра Москвы. Потому трофей разыгрывали четыре клуба — СКА, магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев», а также «Ак Барс». Пришло время собирать камни — настаёт заключительный день.

Формат следующий: на групповом этапе каждый сыграл с каждым, теперь две лучшие команды сойдутся в финале, а две худшие разыграют третье место. В финале сойдутся «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Разумеется, эта игра закончит программу турнира и стартует в 17:00 мск.

«Лисы» производят приятное впечатление. Начали с победы над «Салаватом Юлаевым» (5:4): были гораздо лучше в стартовые 40 минут, вели 4:1, но пропустили три шайбы в меньшинстве. Выручил Тэйлор Бек, реализовавший лишнего в концовке. Затем уступили «Ак Барсу» (1:3), причём без вариантов — зевнули две быстрые атаки в первом периоде, вялые попытки отыграться в оставшееся время.

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В итоге для попадания в финал нужно было обыгрывать СКА. Получилось, причём по делу. Подопечные Ильи Воробьёва быстро пропустили в меньшинстве, хотя дальше встрепенулись и смотрелись гораздо интереснее. Дальше повторился сценарий первого матча на турнире — соперник дважды реализовал лишнего и имел шансы сравнять счёт. Не хватило точности (4:3).

В целом ММг место в финале заслужил. А по поводу «Ак Барса» таких вопросов в принципе быть не может. Казанцы без целого ряда ведущих хоккеистов добыли три победы из трёх возможных — 5:2 со СКА (помогло большинство), 3:1 с «Металлургом», а накануне удалось дожать «Салават Юлаев» (4:3 Б).

Уфимцы здорово провели стартовый период и к 32-й минуте вели со счётом 2:0. А дальше подопечные Дмитрия Квартальнова забросили три шайбы за пять минут. В третьей 20-й минутке позволили оппоненту отыграться, однако буллиты исполнили лучше (4:3 Б). Получилась яркая и равная игра, в которой «барсам» повезло больше.

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Разумеется, шансы «Ак Барса» выше. Он бодрее смотрелся на групповом этапе, а главное — играет перед своими зрителями, то есть имеет реальную мотивацию. Кроме того, ММг в последнее время может считаться удобным соперником — в четырёх предыдущих матчах регулярного чемпионата КХЛ казанцы не проигрывали в основное время.

Однако даже на П1 в основное время дают довольно скучный коэффициент 1.68, а потому придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между двух вариантов — тотал больше 5 шайбы за 1.81 и ИТБ 2 гола «Металлурга» за 1.98. Защита у хозяев выглядит не особенно надёжно, шансы стабильно получают молодые исполнители.

«Лисы» симпатично смотрелись накануне на фоне СКА, к тому же предыдущий матч они провели на пять часов раньше. Поскольку играть придётся без паузы, этот фактор тоже может сказаться. На наш взгляд, магнитогорцы доставят фавориту трудности.

Ставки на матч Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 23 августа

Шансы казанцев действительно выше: турнир для них домашний, мотивация высокая, а уровень игры впечатляет даже без целого ряда исполнителей основы. В то же время букмекеры недооценивают «Металлург». Накануне он смотрелся предпочтительнее СКА, а оборона «Ак Барса» достаточно ошибается. На наш взгляд, свои две-три шайбы «лисы» сообразят.

Ставка: ИТБ 2 гола «Металлурга» за 2.00.