«Колорадо» — «Даллас». Прогноз: Гурьянов и Радулов проверят Францоуза, Худобин подтащит

25 августа во втором матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 4:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч серии матч НХЛ «Колорадо» — «Даллас»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Колорадо» — «Даллас» 25 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.97. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60.

Анализ и прогноз 2-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Даллас» (25.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

«Авангард» — «Торпедо». Прогноз: Зернов, Толчинский и Шумаков начнут в Петербурге с победы Омичи уже успели провести четыре контрольных матча, а вот состояние нижегородцев вызывает вопросы.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

«Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» начали полуфинал конференции раньше остальных, 25 августа они проведут уже второй матч серии. Соперник вновь выйдут на лёд арены «Роджерс-Плэйс» в Эдмонтоне в 4:45 мск. Первая игра завершилась довольно неожиданной победой номинальных гостей.

Строго говоря, в первом периоде у них залетело практически всё. Три гола с восьми бросков — это очень много. В результате «шерифы» уже к 17-й минуте вели с разницей в две шайбы. «Лавины» пытались увеличивать давление и дважды сокращали отставание до минимума, а заключительные 3,5 минуты провели с пустыми воротами. Не помогло (3:5).

Александр Зверев — Энди Маррей. Прогноз: экс-первая ракетка мира не справится с немцем Маррей порадовал в матче 1-го круга с Тиафо, но оставил слишком много сил.

Чертовски вовремя проснулся Александр Радулов, набравший три (2+1) очка за 14,5 минуты. Обязательно нужно отметить, что второй матч в воротах «Колорадо» начнёт Павел Францоуз. Филипп Грубауэр был заменён в дебюте второго периода, но дело тут вовсе не в решении тренерского штаба.

Немецкий голкипер получил травму паха, отражая бросок Антона Гурьянова. В принципе, Францоуз в минувшем регулярном чемпионате оставил хорошее впечатление. Экс-вратарь «Трактора» хорош, но всё же шансы «Далласа» несколько возрастают. Ведь Антон Худобин планку не опускает — накануне он предостаточно выручал.

Первый матч забрали подопечные Рика Боунесса, но котировки изменились в обратную сторону. Теперь на победу «Эвеланш» дают не 2.16, а 2.07. Шансы Маккиннона с партнёрами действительно смотрятся чуть выше, но коэффициент довольно скромный, а «Старз» сейчас явно набрали ход. Пять побед в шести матчах — шикарный показатель.

Потому лезть в исход не рискнём. Нам нравятся два варианта. Первый — ИТБ 2.5 шайбы «Далласа» за 2.11. Второй — ИТБ 28.5 броска «Далласа» за 1.72. Логика простая: у «шерифов» сейчас в принципе многое получается, а тут ещё у соперника выйдет второй вратарь. Тренер наверняка попросит чаще проверять Францоуза, чтобы проверить, справится ли тот с давлением. Кубковый опыт в НХЛ у него минимальный.

Также можно проверить тотал меньше 7.5 малого штрафа за 1.85. У «Колорадо» убийственное большинство, да и техассцы имеют вполне пристойные 19% реализации. В первом матче команды получили лишь десять минут штрафа. Ждём боевого, но корректного хоккея с обеих сторон.

Прогноз и ставки на 2-й матч серии «Колорадо» — «Даллас» 25 августа 2020 года

В первом матче «Даллас» добился победы со счётом 5:3, а у «Колорадо» травму получил основной вратарь. Состав у «Эвеланш» мощнее, но «Старз» набрали сумасшедшую форму (пять побед в шести играх), а появление запасного голкипера может добавить обороне нервозности. Проверим индивидуальный верх номинальных гостей.

Ставка №1: ИТБ 2.5 гола «Далласа» за 2.11.

Ставка №2: тотал меньше 7.5 малого штрафа за 1.85.