«Колорадо» — «Даллас». Прогноз: Гурьянов и Радулов проверят Францоуза, Худобин подтащит

25 августа во втором матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 4:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.30.
Коэффициенты букмекеров на 2-й матч серии матч НХЛ «Колорадо» — «Даллас»
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Колорадо» — «Даллас» 25 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.97. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60.
Анализ и прогноз 2-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Даллас» (25.08.2020)
Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.
Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.
«Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» начали полуфинал конференции раньше остальных, 25 августа они проведут уже второй матч серии. Соперник вновь выйдут на лёд арены «Роджерс-Плэйс» в Эдмонтоне в 4:45 мск. Первая игра завершилась довольно неожиданной победой номинальных гостей.
Строго говоря, в первом периоде у них залетело практически всё. Три гола с восьми бросков — это очень много. В результате «шерифы» уже к 17-й минуте вели с разницей в две шайбы. «Лавины» пытались увеличивать давление и дважды сокращали отставание до минимума, а заключительные 3,5 минуты провели с пустыми воротами. Не помогло (3:5).
Чертовски вовремя проснулся Александр Радулов, набравший три (2+1) очка за 14,5 минуты. Обязательно нужно отметить, что второй матч в воротах «Колорадо» начнёт Павел Францоуз. Филипп Грубауэр был заменён в дебюте второго периода, но дело тут вовсе не в решении тренерского штаба.
Немецкий голкипер получил травму паха, отражая бросок Антона Гурьянова. В принципе, Францоуз в минувшем регулярном чемпионате оставил хорошее впечатление. Экс-вратарь «Трактора» хорош, но всё же шансы «Далласа» несколько возрастают. Ведь Антон Худобин планку не опускает — накануне он предостаточно выручал.
Первый матч забрали подопечные Рика Боунесса, но котировки изменились в обратную сторону. Теперь на победу «Эвеланш» дают не 2.16, а 2.07. Шансы Маккиннона с партнёрами действительно смотрятся чуть выше, но коэффициент довольно скромный, а «Старз» сейчас явно набрали ход. Пять побед в шести матчах — шикарный показатель.
Потому лезть в исход не рискнём. Нам нравятся два варианта. Первый — ИТБ 2.5 шайбы «Далласа» за 2.11. Второй — ИТБ 28.5 броска «Далласа» за 1.72. Логика простая: у «шерифов» сейчас в принципе многое получается, а тут ещё у соперника выйдет второй вратарь. Тренер наверняка попросит чаще проверять Францоуза, чтобы проверить, справится ли тот с давлением. Кубковый опыт в НХЛ у него минимальный.
Также можно проверить тотал меньше 7.5 малого штрафа за 1.85. У «Колорадо» убийственное большинство, да и техассцы имеют вполне пристойные 19% реализации. В первом матче команды получили лишь десять минут штрафа. Ждём боевого, но корректного хоккея с обеих сторон.
Прогноз и ставки на 2-й матч серии «Колорадо» — «Даллас» 25 августа 2020 года
В первом матче «Даллас» добился победы со счётом 5:3, а у «Колорадо» травму получил основной вратарь. Состав у «Эвеланш» мощнее, но «Старз» набрали сумасшедшую форму (пять побед в шести играх), а появление запасного голкипера может добавить обороне нервозности. Проверим индивидуальный верх номинальных гостей.
Ставка №1: ИТБ 2.5 гола «Далласа» за 2.11.
Ставка №2: тотал меньше 7.5 малого штрафа за 1.85.
- 24 августа 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:39
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
00:30
-
00:08
- 23 августа 2020
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:45
-
19:35
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:10
-
16:05