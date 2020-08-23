Омичи уже успели провести четыре контрольных матча, а вот состояние нижегородцев вызывает вопросы.

«Авангард» — «Торпедо». Прогноз: Зернов, Толчинский и Шумаков начнут в Петербурге с победы

24 августа в матче турнира имени Николая Пучкова «Авангард» сыграет с «Торпедо». Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты отдают явное предпочтение омичам: поставить на победу «Авангарда» можно с коэффициентом 1.49, успех «Торпедо» идёт за 4.94.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира имени Пучкова «Авангард» — «Торпедо» 24 августа

Букмекеры уверены, что матч Кубка чемпионов КХЛ «Авангард» — «Торпедо» 24 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.42. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00.

Анализ предсезонного матча КХЛ «Авангард» — «Торпедо» (24.08.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября, хотя пандемия коронавируса может вновь сказать своё слово. А пока в Санкт-Петербурге стартует традиционный турнир имени Николая Пучкова. Матчи будут проходить ежедневно с 24 по 28 августа, 26-го числа состоится одна игра, во все остальные дни — две.

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Формат следующий: участие принимают шесть клубов, каждый проводит по три матча. По их результатам и определяется победитель. Никаких финалов не предусмотрено. Все игры состоятся в Ледовом дворце. За победу поборются СКА, «Куньлунь», «Авангард», «Торпедо», «Северсталь» и «Сочи».

Откроется программа турнира 24 августа битвой «Авангарда» и «Торпедо». Омичи вышли из отпуска в середине июля, однако предсезонный сбор оказался скомкан из-за вспышки коронавируса. До визита в Санкт-Петербург команда не участвовала в предсезонных турнирах, проводя только контрольные матчи.

Впечатления приятные. Четыре игры — четыре победы. Для начала дважды досталось московскому «Динамо» — сперва 5:4, а затем 8:3. Дальше соперники изменились, и голов стало поменьше. Удалось обыграть московский «Спартак» со счётом 2:1, а на десерт досталось «Амуру» (2:1).

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Работа по комплектации состава ведётся — игроков на контрактах достаточно, несколько трансферов на выход уже состоялось. Приятно радует юный Егор Чинахов, который принял участие в трёх контрольных поединках. 19-летний форвард набрал в них пять (3+2) очков — лучший показатель в команде.

Два стартовых матча он провёл в звене с Сергеем Толчинским и Денисом Зерновым. Против «Амура» эти хоккеисты не играли из-за ротации, Чинахову достались Александр Яремчук и Илья Каблуков. Вроде бы крен на оборону в этом звене просматривался, однако на деле получилось бодренько.

Неудивительно, что букмекеры считают «ястребов» фаворитом. Состояние «Торпедо» вызывает вопросы, поскольку увидеть команду в деле не довелось. Селекция на бумаге выглядит довольно средненько, однако торопиться с выводами слишком рано. Одно можно сказать точно — преимущество в сыгранности будет на стороне номинальных хозяев, ведь они уже успели провести четыре контрольные встречи.

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Потому логичнее играть от омичей. Их лобовая победа доступна за скучный коэффициент 1.49, а потому придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 1.85 и П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 1.96. Состав у «Авангарда» веселее, а вот нижегородцам придётся выходить фактически с листа. Это сулит дополнительные трудности.

Ставки на матч турнира имени Пучкова «Авангард» — «Торпедо» 24 августа

Омичи в порядке: позади остались четыре контрольных матча, в которых удалось одержать четыре победы. Состав крепкий, молодёжь смотрится интересно, старт сезона всё ближе. А вот нижегородцы провели межсезонье в закрытом режиме, потому уровень их готовности вызывает вопросы. Думается, с листа «Торпедо» будет сложно показать крепкий хоккей.

Ставка: победа «Авангарда» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.96.