Александр Зверев — Энди Маррей. Прогноз: экс-первая ракетка мира не справится с немцем

Маррей порадовал в матче 1-го круга с Тиафо, но оставил слишком много сил.

24 августа Александр Зверев и Энди Маррей сыграют в матче второго круга турнира серии «мастерс» в Нью-Йорке. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Зверева, ставки на победу немца принимаются с коэффициентом 1.49. Успех Маррея оценён коэффициентом 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Нью-Йорке Александр Зверев — Энди Маррей

Аналитики считают, что матч турнира в Нью-Йорке Александр Зверев — Энди Маррей получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.91. Поставить на третий сет можно за 2.61.

Анализ матча 2-го круга турнира Masters в Нью-Йорке Зверев — Маррей (24.08.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве отменены, зато в самом конце августа стартует US Open.

«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз и ставки на статистику в финале Лиги чемпионов 23 августа Мюнхенцы захватят территорию, Неймар и Мбаппе будут часто получать по ногам.

У женщин полноценные турниры начались ещё три недели назад, а вот возобновление мужского тура заставило себя подождать. Впрочем, оно того стоило. Потому что никакого времени на раскачку не будет: сразу же состоится «мастерс» в Нью-Йорке, а после его завершения начнётся US Open. Красота.

Состав участников с учётом всех факторов более чем представительный, откровенных пассажиров практически нет. До Нью-Йорка добрались Новак Джокович, Даниил Медведев, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Наступает время второго раунда, на общем фоне выделяется противостояние Александра Зверева и Энди Маррея. Немецкий теннисист напрямую попал во второй круг как пятый сеяный, а вот британцу пришлось здорово попотеть. В соперники достался Фрэнсис Тиафо, который не так давно находился в топ-40 рейтинга.

«Тампа» — «Бостон». Прогноз: Кучеров, Сергачёв и Василевский разберутся с Харой и Маршаном Две лучшие команды Востока по итогам регулярного чемпионата сойдутся уже во втором раунде.

Американец с большим трудом забрал первый сет на тай-брейке, зато дальше Маррей добавил. Во второй партии он отдал сопернику всего три гейма, а в третьей — и вовсе один. Впрочем, на корте всё равно пришлось провести ровно 2,5 часа. Для опытного теннисиста, который вернулся в тур после долгого перерыва из-за проблем со здоровьем, это много.

В остальном Энди порадовал. Во-первых, он великолепно держал подачу. За 150 минут у Тиафо имелось ровно два брейк-пойнта — это слёзы. Восемь эйсов при одной двойной ошибке, 78% выигранных розыгрышей с первой подачи и 65% — со второй. Отдельно выделим мудрые слова после завершения игры: Маррей отметил, что доволен своим движением и скромно добавил, что способен действовать лучше. Всё по делу, ничего лишнего.

Александр Зверев, конечно, сильно превосходит Тиафо, но проблемы с психологической устойчивостью и нестабильностью никуда не делись. Немец много выступал во время пандемии, отыграв на большом количестве выставочных и товарищеских турниров. Проблем с тонусом у него возникнуть не должно.

«Юта» — «Денвер». Прогноз: Йокич и Мюррей найдут управу на Донована Митчелла с Гобером «Юта» ведёт в серии 2-1, но «Наггетс» умеют находить выход из сложных ситуаций.

Многое будет зависеть от подачи. У двухметрового Зверева она, понятное дело, гораздо круче, чем у Тиафо. Но и Маррей накануне не испытывал никаких проблем с этим компонентом. Если фаворит зазевается и станет рассчитывать на лёгкую победу, наказание последует незамедлительно. С характером у Энди полный порядок.

И всё же сыграем от Зверева. Логика следующая: бывшая первая ракетка мира — великолепный раздражитель, проблем с концентрацией быть не должно. Кроме того, немец сохраняет свежесть, а 33-летний Маррей накануне отбегал 2,5 часа. Думается, за счёт разницы в физике Александр одержит победу.

Лобовая П1 идёт за скучный коэффициент 1.47, потому придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между П1 в двух сетах за 2.15 и П1 с форой (-2.5 гейма) за 1.75. Скорее всего, Энди навяжет борьбу в дебюте, а затем преимущество в физической готовности и свежести скажется.

Ставки на матч 2-го круга в Нью-Йорке Александр Зверев — Энди Маррей 24 августа

Маррей долго запрягал в первом круге против Тиафо, зато в двух заключительных сетах отдал довольно крепкому оппоненту всего четыре гейма и приятно порадовал качеством движения. В то же время 33-летний теннисист провёл на корте 2,5 часа, а Зверев напрямую попал во второй круг. Если немец справится с нервами, то за счёт свежести должен проходить дальше.

Ставка: победа Зверева в двух сетах за 2.15.