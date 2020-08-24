СКА — «Куньлунь». Прогноз: Брагин, Подколзин, Бурдасов и Галимов не заметят сопротивления

25 августа в матче турнира имени Николая Пучкова СКА сыграет с «Куньлунь Ред Стар», букмекеры уже дали прогноз. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты отдают явное предпочтение петербуржцам: поставить на победу СКА можно с коэффициентом 1.41, успех «Куньлуня» идёт за 5.55.
Коэффициенты букмекеров на матч турнира имени Пучкова СКА — «Куньлунь» 25 августа
Букмекеры уверены, что матч турнира имени Пучкова СКА — «Куньлунь» 25 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.38, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.30.
Анализ предсезонного матча КХЛ СКА — «Куньлунь» (25.08.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября, хотя пандемия коронавируса может вновь сказать своё слово. А пока в Санкт-Петербурге стартует традиционный турнир имени Николая Пучкова. Матчи будут проходить ежедневно с 24 по 28 августа: 26 числа состоится одна игра, во все остальные — две.
Формат следующий: участие принимают шесть клубов, каждый проводит по три матча. По их результатам и определяется победитель. Никаких финалов не предусмотрено. Все игры состоятся в Ледовом дворце. За победу поборются СКА, «Куньлунь», «Авангард», «Торпедо», «Северсталь» и «Сочи».
Программа турнира продолжится 25 августа. Наиболее поздний матч стартует в 19:30 мск. На лёд выйдет СКА, противостоять которому будет «Куньлунь». Букмекеры не сомневаются в победе подопечных Валерия Брагина, выставляя на их успех в основное время смешной коэффициент 1.41.
Спорить с линией сложно. Петербуржцы подходят к концу важного лета: сменился главный тренер, заметно обновился состав. Межсезонье получается насыщенным. Достаточно сказать, что ещё 23 августа команда находилась в Казани, где сражалась за третье место на Кубке чемпионов КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б).
Понятно, что последняя строчка по умолчанию не может радовать СКА, пусть даже на предсезонном турнире. Однако об этом турнире забудут уже через несколько дней. Гораздо важнее, что команда находится в тонусе и продолжает улучшать взаимопонимание. Получается исключительно отрезками, но для августа это нормально.
Все поражения в Казани получились на тоненького. С «Ак Барсом» при счёте 2:2 пропустили два гола в меньшинстве, причём далеко не все удаления казались очевидным. Затем не смогли дожать «Металлург» (3:4), хотя моментов в концовке было достаточно. Ну и неудача с «Салаватом Юлаевым», где всё тоже могло повернуться в обе стороны.
А вот что из себя представляет «Куньлунь» — сказать сложно. В предстоящем сезоне принимать соперников он будет в Московской области. Комплектация состава выглядит странно: до старта регулярного чемпионата остаётся неделя, а вопросов огромное количество. На просмотр приезжало несколько десятков хоккеистов, часть из них осталась.
Соответственно, играть придётся фактически с листа, говорить о какой-то сыгранности в таких условиях не приходится. Контрольный матч с «Витязем» (3:4 Б) особой информации не дал, а главное — «Куньлунь» выйдет на лёд во второй день подряд. Накануне он сражался с ХК «Сочи».
СКА тоже находится под нагрузками и имеет плотный график, но за счёт взаимопонимания и исполнительского мастерства наверняка отгрузит сопернику три-четыре шайбы. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 1.70 и П1 + тотал больше 4.5 гола за 1.80.
Ставки на матч турнира имени Пучкова СКА — «Куньлунь» 25 августа
СКА занял последнее место на турнире чемпионов КХЛ в Казани, но хоккей для августа показал вполне нормальный. «Куньлунь» набрал огромное количество ветеранов с российским паспортом, просмотр в клубе проходило несколько десятков человек. Говорить о какой-то сыгранности не приходится, а уровень исполнителей у петербуржцев заметно солиднее. Возьмём П1 через общий верх.
Ставка: победа «Куньлуня» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.
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