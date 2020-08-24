«Портленд» — «Лейкерс». Прогноз: Лиллард заставит Леброна и Дэвиса показать максимум

25 августа в четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало игры — в 4:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Лейкерс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32, успех «Портленда» идёт у букмекеров за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч серии плей-офф НБА «Портленд» — «Лейкерс»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Портленд» — «Лейкерс» 25 августа будет результативным: тотал больше 222.5 очка идёт за 1.74, а тотал меньше 222.5 очка — за 2.09. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 18.50.

Анализ и прогноз 4-го матча плей-офф НБА «Портленд» — «Лейкерс» (25.08.2020)

После трёх матчей серии «Лейкерс» впереди, 2-1. «Портленд» сильно ограничен в ресурсах, поскольку играть приходится в шесть с половиной человек. Не хватает Зака Коллинса, который мог бы добавить энергии и разнообразия со скамейки, а также увеличить давление внутри. С нынешней ротации вариантов откровенно немного.

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«Трэйл Блэйзерс» все три игры делали одно и то же: большой крен в сторону броска, минимум проходов в «краску», попытки нагнетать темп и бежать в быстрое нападение. Это вполне логично, поскольку в вязком и тягучем баскетболе шансы соперника гораздо выше. Подопечные Терри Стоттса могут закрываться только на непродолжительные отрезки.

Разница заключалась в паре факторов. Первый — процент точности дальних бросков. В первом поединке «Лос-Анджелес» попал из-за дуги пять раз с 32 попыток (15,6%), с такой реализацией выигрывать в плей-офф практически нереально. Дальше дело наладилось: 33% во второй игре (10 из 30) и 37 — в третьей (14 из 38).

Кроме того, Фрэнк Вогель сделал домашнее задание после первого поражения. Энтони Дэвис гораздо чаще проваливается внутрь и набирает очки с высокой эффективностью. 11 из 18 с игры во втором матче, 13 из 21 — в третьем. Терри Стоттс даже пробовал выпускать в стартовой пятёрке Нуркича и Уайтсайда одновременно, хотя ничем хорошим это не закончилось.

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И последний момент — ЛАЛ контролируют темп. На старте серии команды имели по 102-103 владения, а в первые 36 минут третьего поединка темп составил около 96 владений на каждого. При таком баскетболе шансы фаворита выше: защита мощнее, а у Лилларда и Макколума меньше пространства. Те полагаются на бросок, накануне не получилось зацепиться именно по этой причине. 1 из 5 с периметра от Дэйма, 1 из 7 — от Си Джея.

Если «Лейкерс» снова смогут замедлить оппонента, то реальные шансы у «Портленда» появятся только в случае бенефиса кого-то из задней линии: 40+ очков с хорошим процентом попадания. Котировки букмекеров довольно обидные: на П1 дают мощный коэффициент 4.25, будто речь идёт об унылом аутсайдере. В принципе, П1 с форой (+7.5 очка) за 2.02 можно рассмотреть.

Вариант посмелее — П1 в первой четверти за 2.75. В двух матчах из трёх ПТБ забирал стартовый отрезок. Для куражной команды, практически полностью плящущей от броска, жутко важно правильно вкатиться в игру и сразу ощутить уверенность. На наш взгляд, коэффициент тут должен находиться в районе 2.30.

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Из личной статистики выделяется ИТМ 9.5 очка Хассана Уайтсайда за 1.80. Центровой получает 24-26 минут, роль в атаке сугубо вспомогательная: поставить заслон, побороться за отскок, добавить. В трёх матчах серии он набрал 7, 8 и 6 баллов. Основная нагрузка выпадает в защите, где приходится царапаться с Энтони Дэвисом.

ИТБ 0.5 трёхочковых Юсуфа Нуркича за 2.29 — по вкусу. Босниец попадал из-за дуги в двух матчах серии из трёх, но вообще с периметра он атакует по два-три раза за игру. То есть всё будет решаться на тоненького. ИТБ 3.5 передачи Энтони Дэвиса за 1.90 смотрится интереснее, поскольку «Портленд» часто сдваивается на нём.

Дэвис в первой игре часто подвисал в таких ситуациях, но, очевидно, разобрал эти моменты с аналитиками и сделал выводы. Во втором матче на его счету восемь ассистов, а в третьем — три. Их было бы больше, однако из-за ранней смерти интриги Монобровь провёл на паркете менее 30 минут, дальше на паркете резвились резервисты.

Прогноз и ставки на 4-й матч серии НБА «Портленд» — «Лейкерс» 25 августа 2020 года

«Лейкерс» ведут в серии со счётом 2-1, «Портленду» не хватает внятной обороны и глубины скамейки. Возьмём П1 с форой (+7.5 очка) за 2.02. Накануне бросок не пошёл сразу у двух лидеров «Трэйл Блэйзерс». Лиллард и Макколум редко выдают два слабых матча подряд, так что на этот раз Леброну придётся попотеть.

Ставка №1: победа «Портленда» с форой (+7.5 очка) за 2.02.

Ставка №2: ИТМ 9.5 очка Хассана Уайтсайда за 1.80.

Ставка №3: ИТБ 3.5 передачи Энтони Дэвиса за 1.90.