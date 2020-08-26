«Оренбург» — «Алания». Прогноз: Спартак Гогниев, Хосонов и Засеев удивят букмекеров

26 августа «Оренбург» и «Алания» сыграют в матче 3-го раунда Кубка России. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Оренбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Алании» оценён букмекерами коэффициентом 5.50.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Оренбург» — «Алания» 26 августа
Букмекеры не уверены, что матч Кубка России «Оренбург» — «Алания» 26 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.92, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.94.
Анализ и прогноз матча Кубка России «Оренбург» — «Алания» (26.08.2020)
В российском футболе набирает ход новый сезон. В ФНЛ сыграли уже пять туров, в РПЛ позади четыре. Пришло время Кубка России, где 26 августа пройдут матчи третьего раунда. Именно с этой стадии в борьбу вступают представители ФНЛ, а потому нас ожидает сразу несколько интересных пар.
От этого праздника жизни отстали только «Спартак-2» и «Краснодар-2» — они в среду сыграют между собой в рамках шестого тура ФНЛ, поскольку официально оформлены как фарм-команды и до участия в Кубке России не допускаются. Все остальные бросаются в бой. Некоторые пары составлены исключительно из клубов ФНЛ.
«Оренбург», например, на родном стадионе «Газовик» сразится с «Аланией». Подопечные Ильшата Айткулова не стали унывать после вылета из Российской Премьер-Лиги, благо что с учётом всех факторов (финансовые проблемы, эпидемия коронавируса в коллективе) шансов спастись практически не оставалось.
И взяли быка за рога в ФНЛ. 13 очков из 15 возможных позволяют делить первое место в турнирной таблице со «Спартаком-2», который не претендует на повышение в классе. При этом качество футбола нельзя назвать высоким, команда набирает очки за счёт дисциплины и бронебойной обороны.
Достаточно взглянуть на разницу голов — шесть забитых при одном пропущенном. Единственный гол получили уже в компенсированное ко второму тайму время с «Текстильщиком» (1:1). Самое занятное, что календарь никак нельзя назвать лёгким. Ни одного аутсайдера не было.
В минувшем туре вообще удалось хлопнуть мощные «Крылья Советов» (1:0). Гости быстро забили с пенальти, до перерыва удерживали преимущество без особых проблем. А вот во втором тайме самарцы добавили и создали достаточно. «Оренбургу», откровенно говоря, просто повезло удержать три очка.
«Алания» узнала об участии в ФНЛ за неделю до старта сезона, но держится бодро. Четыре очка в шести турах — результат не то чтобы солидный, но вполне рабочий. Столько же, например, у крепкого «Шинника». Подопечные Спартака Гогниева показывают симпатичный футбол, не стесняются контролировать мяч и использовать прессинг.
Разница голов для ФНЛ вызывающая — восемь забитых и десять пропущенных, то есть в среднем за игру с участием владикавказцев забивается более 3,5 мячей. Дальше начинается самое интересное. Команда смогла отличиться в четырёх матчах сезона из пяти. Единственное исключение — выезд в Оренбург.
Он состоялся две недели назад и завершился со счётом 0:2. Надо сказать, что результат оказался совсем не по игре. Новичок ФНЛ смотрелся даже интереснее, однако в дебюте второго тайма не сумел реализовать пенальти при счёте 0:0, после чего довольно быстро пропустил два мяча.
Букмекеры не сомневаются в победе «Оренбурга», а потому мы предпочтём сыграть против линии. «Алания» выглядит невероятно симпатично, легко с ней не будет никому. Да и удача команде определённо задолжала. Брать ли Х2 за 2.34 — вопрос вкуса, а вот П2 с форой (+1) за 1.85 выглядит надёжно.
Прогноз и ставки на матч Кубка России «Оренбург» — «Алания» 26 августа 2020
«Оренбургу» голы даются с большим трудом, а вот «Алания» показывает очень яркий и смелый футбол. Владикавказцы забили в четырёх матчах сезона из пяти, единственное исключение состоялось как раз в Оренбурге. Там они уступили со счётом 0:2, хотя выглядели даже лучше и не реализовали пенальти при 0:0. Проверим П2 с форой.
Ставка: победа «Алании» с форой (+1) за 1.85.
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