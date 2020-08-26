«Бостон» — «Тампа». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв снова обставят Хару с Галаком

27 августа в третьем матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51, успех «Тампы» идёт у букмекеров за 2.61.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч серии матч НХЛ «Бостон» — «Тампа»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Бостон» — «Тампа» 27 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз 3-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Бостон» — «Тампа» (27.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы находятся в абсолютно равных условиях.

27 августа выяснять отношения продолжат «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», соперник выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 3:00 мск. Пока серия полностью оправдывает высочайшие ожидания. Позади два матча, а мы уже увидели по одной победе каждой из команд с разницей в одну шайбу. И овертайм.

В первой игре «мишки» оказались заметно сильнее и могли бы обойтись без нервотрёпки. Однако Андрей Василевский много выручал и оставил партнёров в игре, а в заключительные 12 минут подопечные Джона Купера встрепенулись. Сперва отличился Виктор Хедман, а за 74 секунды до сирены швед оформил дубль. Отыграться не хватило времени (2:3).

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Спустя сутки расклад сильно поменялся. «Молнии» сделали домашнее задание, разобрали ошибки и взялись за дело. Не смутил даже быстрый гол — Ник Ритчи отличился уже на четвёртой минуте. Номинальные хозяева завладели инициативой и постепенно увеличивали давление у ворот соперника.

Действующий финалист Кубка Стэнли держался и исправно отвечал. На 57-й минуте Брэд Маршан спас «Брюинз» от поражения в основное время и перевёл игру в овертайм (3:3). Однако «Тампа» прошла тест на зрелость — эта неудача её не сломила. В дополнительном отрезке она имела колоссальное преимущество.

Достаточно просто посмотреть на статистику бросков — девять против одного. И это без каких-либо удалений, составы оставались полными. Ярослава Галака надолго не хватило, в овертайме не сыграли и пяти минут. Молчавший с самого начала сезона Ондржей Палат забросил первую шайбу в Торонто в самый нужный момент (4:3 ОТ).

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Подопечные Брюса Кэссиди вновь продемонстрировали серьёзный опыт и умение оставаться в седле в любой ситуации, однако в третьем матче им будет очень сложно. Во-первых, «Лайтнинг» накануне оставили хорошее впечатление. Они явно поняли, за счёт чего собираются побеждать. И действовали уверенно.

Во-вторых, играть придётся второй день подряд. Между завершением второго поединка и стартом третьего пройдёт менее 22 часов. А у «Бостона» предостаточно возрастных хоккеистов, которым будет гораздо тяжелее не просесть во втором-третьем периоде на фоне усталости и интенсивной игры. Тем более после овертайма накануне.

«Тампа», напротив, обладает молодым костяком, она должна перенести плотный график увереннее. Потому мы бы отталкивались от неё. Вариантов достаточно. Можно проверить П2 с нулевой форой за 2.02 или взять итоговую победу «молний» за 2.03. Альтернатива — комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.18. «Брюинз» много не пропускают.

Прогноз и ставки на 3-й матч серии «Бостон» — «Тампа» 27 августа 2020 года

В первом матче «Бостон» смотрелся заметно лучше, а вот накануне «Тампа» практически полностью владела инициативой. Подопечных Джона Купера не выбил ни быстрый гол, ни спасительная шайба Брэда Маршана в концовке. Теперь «молниям» должно быть полегче: играть придётся без паузы, а у «Брюинз» много возрастных хоккеистов. Номинальные гости наверняка получат преимущество в свежести.

Ставка: победа «Тампы» с нулевой форой за 2.02.