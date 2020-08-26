«Торпедо» — «Шинник». Прогноз: Самодин и Низамутдинов вспомнят былое, Рязанцев ответит

26 августа «Торпедо» и «Шинник» сыграют в матче 3-го раунда Кубка России. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех «Шинника» оценён букмекерами коэффициентом 3.66.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Торпедо» — «Шинник» 26 августа

Букмекеры не уверены, что матч Кубка России «Торпедо» — «Шинник» 26 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.09, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Торпедо» — «Шинник» (26.08.2020)

В российском футболе набирает ход новый сезон. В ФНЛ сыграли уже пять туров, в РПЛ позади четыре. Пришло время Кубка России, где 26 августа пройдут матчи третьего раунда. Именно с этой стадии в борьбу вступают представители ФНЛ, а потому нас ожидает сразу несколько интересных пар.

«Динамо» — «Зенит». Прогноз: Ловрен, Ракицкий и Барриос ухудшат положение Новикова Бело-голубые находятся в топ-5 РПЛ, но по качеству футбола совсем не впечатляют.

От этого праздника жизни отстали только «Спартак-2» и «Краснодар-2» — они в среду сыграют между собой в рамках шестого тура ФНЛ, поскольку официально оформлены как фарм-команды и до участия в Кубке России не допускаются. Все остальные бросаются в бой. Некоторые пары составлены исключительно из клубов ФНЛ.

Самый поздний матч стартует в 19:30 мск в Москве, где местное «Торпедо» будет выяснять отношения с «Шинником». Соперники дружно завалили старт сезона. После пяти туров они располагаются в нижней половине турнирной таблицы, хотя имеют куда более серьёзные амбиции.

У ярославцев дела обстоят печальнее. Как по результатам, так и по общему впечатлению. Всего четыре очка в пяти турах, а самое главное — жалкие три гола. В прошлом году подопечные Александра Побегалова входили в число наиболее результативных коллективов ФНЛ, а в этом пока выглядят бледной тенью.

«Спартак-2» — «Краснодар-2». Прогноз: Пилипчук, Игнатов, Баду и Дьяков прервут яркую серию Красно-белые набрали 13 очков в пяти турах и возглавляют турнирную таблицу ФНЛ.

Александр Эктов в начале августа перебрался в «Оренбург», чтобы бороться за выход в РПЛ. Работоспособный и техничный футболист отвечал за левый край полузащиты и стабильно обеспечивал креатив, став за один сезон практически незаменимым. После его ухода левый фланг выглядит грустно.

В минувшем туре «Шинник» проиграл в родных стенах «Велесу» (1:2), после чего Побегалов извинился перед болельщиками и сказал, что на поле вместо команды был набор футболистов. Судя по всему, разговор по душам в раздевалке состоялся, так что никаких проблем с мотивацией у гостей не ожидается.

«Торпедо» чувствует себя чуть лучше — шесть очков в пяти турах, победа и три ничьи. «Автозаводцы» забили в четырёх матчах из пяти, единственное исключение состоялось именно в Ярославле (0:1). В первом туре команды выдали равную игру, однако в концовке Никита Дорофеев принёс хозяевам победу.

«Крылья Советов» — «Иртыш». Прогноз: Комбаров, Фролов и Гацкан разнесут аутсайдера ФНЛ «Иртыш» набрал в пяти турах ФНЛ одно очко и пропустил 12 мячей.

Букмекеры считают подопечных Сергея Игнашевича фаворитом, что в целом выглядит вполне логично. Состав у них крепче, вариантов в атаке больше. Набрал форму Александр Рязанцев. В то же время проверять П1 за 1.94 совсем не хочется. Во-первых, «Шинник» обычно восприимчив к критике тренера. Если Побегалов ругает команду, дальше зачастую следует всплеск.

Во-вторых, само «Торпедо» пока не смотрится убедительно. Слишком много ошибок в обороне: то пропустят лёгкий гол после стандарта, то обрежутся в середине поля, то не смогут разобраться в простой ситуации. Отыграть на ноль москвичам удалось лишь в одном матче из пяти (3:0 с «Краснодаром-2»), да и там «быки» смотрелись бодро. Подвела реализация.

Потому проверим классическую ставку «обе забьют», букмекеры дают на неё достойный коэффициент 1.86. Чёрно-белые неплохо созидают, а у гостей есть опытнейший Эльдар Низамутдинов.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Торпедо» — «Шинник» 26 августа 2020

Обе команды слабо начали сезон в ФНЛ: у ярославцев всего четыре очка, у москвичей — шесть. «Торпедо» забивало в четырёх матчах сезона из пяти, а «Шинник» в минувшем розыгрыше был одной из самых результативных команд турнира. Состав у москвичей крепче, но ошибаются в обороне они часто. Возьмём «обе забьют» за крепкий коэффициент 1.86.

Ставка: обе забьют за 1.86.