«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Крикунов и Знарок порадуют зрителей на Кубке мэра Москвы

27 августа в матче Кубка мэра Москвы «Динамо» сыграет со «Спартаком», букмекеры уже дали прогноз. Начало встречи — в 19:15 мск. Эксперты считают фаворитом бело-голубых: поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.10, успех «Спартака» идёт за 2.96.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка мэра Москвы «Динамо» — «Спартак» 27 августа
Букмекеры уверены, что матч Кубка мэра Москвы «Динамо» — «Спартак» 27 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.98.
Анализ предсезонного матча КХЛ «Динамо» — «Спартак» (27.08.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября, хотя пандемия коронавируса может вновь сказать своё слово. Осталось меньше недели, клубы проводят заключительные предсезонные турниры. Один из них начнётся 27 августа — речь о традиционном Кубке мэра Москвы.
Формат остался прежним: четыре участника играют между собой по круговой системе, по итогам трёх матчей определяется победитель. Никакого финала не предусмотрено. Единственное изменение — на этот раз программу турнира упаковали в три дня, чтобы избежать проведения мероприятий в выходные в связи с коронавирусом.
Борьбу за Кубок мэра Москвы поведут четыре команды — ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Витязь». Программа первого дня турнира закроется дерби между бело-голубыми и красно-белыми, которые выйдут на лёд «ЦСКА-Арены» в 19:15 мск. Трибуны будут заполнены частично, так что антураж можно не беспокоиться.
В минувшем сезоне противостояние этих команд оказалось очень жарким. В регулярном чемпионате подопечные Владимира Крикунова забрали все четыре поединка: два — всухую (4:0 и 3:0), а ещё два — за пределами основного времени (3:2 ОТ и 2:1 Б). Кроме того, они сошлись в первом раунде так и не доигранного Кубка Гагарина.
Там динамовцы оказались сильнее в шести матчах, хотя подопечные Олега Знарка выглядели достойно. Межсезонье команды провели достаточно бодро. Бело-голубые укрепили состав и успели провести четыре контрольные игры. Для начала обменялись яркими победами с «Авангардом» — 4:3 и 2:7.
Дальше настал черёд обороны — последовательно удалось задушить «Витязь» (3:1) и «Амур» (1:0). Нападающий Дмитрий Кагарлицкий после победы над хабаровчанами прямым текстом сказал, что команда играет не в полную силу, но для августа это абсолютно нормально. Время ещё есть, спешить некуда, да и новички должны притереться.
«Спартак» успел провести три товарищеских матча. Начал с близкого поражения от «Авангарда» (1:2), потом уступил «Витязю» (3:5), а на десерт разгромил собственный фарм-клуб «Химик» (7:3). Изначально планировалось закончить игрой против «Амура», однако хабаровчане в последний момент отказались из-за симптомов ОРВИ в команде.
С «Химиком» тренерский штаб посмотрел в деле всех исполнителей на двусторонних контрактах и четырёх голкиперов — Беспалов с Хомченко по очереди защищали ворота воскресенцев. Делать выводы по контрольным поединкам опасно, благо что с тех пор прошло несколько суток. Для предсезонки это заметный срок.
Потому лезть в исход не рискнём. А вот классический тотал больше 4.5 шайбы за 1.80 смотрится нормально. Дело в том, что пять из шести предыдущих очных встреч оказывались верховыми. Единственное исключение — заключительная битва в Кубке Гагарина-2019/2020, там «Динамо» победило со счётом 3:2 в овертайме.
Соперники соскучились по хоккею и болельщикам. До старта сезона остаётся неделя, можно просто сыграть в своё удовольствие и не злоупотреблять обороной. На наш взгляд, хоккей получится довольно бодрым и результативным.
Ставки на матч Кубка мэра Москвы «Динамо» — «Спартак» 27 августа
Соперники прекрасно знают друг друга. В прошлом сезоне они успели провести четыре матча в регулярном чемпионате и ещё шесть — в Кубке Гагарина. Обе команды соскучились по хоккею и болельщикам (трибуны будут заполнены частично), так что ждём бодрой игры. В пяти из шести предыдущих очных встречах забивалось не менее пяти голов. Доверимся цифрам.
Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.
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