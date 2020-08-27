«Ванкувер» — «Вегас». Прогноз: Дебур, Ленер и Ши Теодор вернут «рыцарям» лидерство в серии

28 августа в третьем матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Вегас Голден Найтс». Начало игры — в 4:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88, успех «Ванкувера» идёт у букмекеров за 3.72.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч серии матч НХЛ «Ванкувер» — «Вегас»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Ванкувер» — «Вегас» 28 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.95.

Анализ и прогноз 3-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Ванкувер» — «Вегас» (28.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

28 августа состоится третий раунд противостояния между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс», команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 4:45 мск. После двух матчей в серии равенство, что вполне тянет на сюрприз, поскольку на бумаге «рыцари» заметно сильнее.

В первой игре никакой борьбы не получилось: 2:0 к 23-й минуте, 4:0 к концу второго периода, 5:0 к финальной сирене. Фаворит полностью смял соперника, не дав тому ничего создать. В каждом отрезке подопечные Питера Дебура нанесли как минимум 12 бросков в створ. Якоб Маркстрём не то чтобы совсем провалился, но и не выручил.

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Спустя сутки канадцы отыгрались. Справедливости ради, там многое совпало, но это уже детали. Номинальные гости отличились уже на 89-й секунде. Кроме того, «Голден Найтс» много удалялись — они получили пять малых штрафов, один из которых позволил оппоненту удвоить преимущество. 2:0 к исходу 11 минут — отличная фора.

Второй момент — восхитительные действия Маркстрёма. Могучий швед пропустил всего две шайбы с 40 бросков, одну из них — в формате «6 на 4». Нагрузка выпала гигантская, справиться удалось выше всяких похвал: куча сейвов на любой вкус, в том числе несколько особенно важных при счёте 2:1, когда «Вегас» едва не отыгрался.

Глобально ничего не изменилось: «рыцари» по-прежнему имеют солидное преимущество по уровню исполнителей и глубине состава. А основная надежда «Накс» по-прежнему связана с вдохновенной игрой голкипера и спецбригадами. В первом матче оба фактора не сложились, зато во второй выстрелили.

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Проверим ИТМ 2.5 шайбы «Ванкувера» за 1.77. Букмекеры ожидают третьего подряд верхового поединка, в чём есть определённые сомнения. После обидного щелчка по носу «Голден Найтс» наверняка добавят в обороне и обойдутся без дурацких ошибок. Всё остальное для успеха у них имеется.

Также проверим победу «Вегаса» в первом периоде за 2.39. Ждём от фаворита агрессивного дебюта и большого территориального преимущества, при котором шайба станет надолго застревать в зоне номинальных хозяев. По той же причине имеет смысл рассмотреть ИТБ 12.5 бросков «Вегаса» в первом периоде за 2.06.

Прогноз и ставки на 3-й матч серии «Ванкувер» — «Вегас» 28 августа 2020 года

В первом матче «Вегас» победил одной левой (5:0), а вот во втором проиграл со счётом 2:5. Многое сложилось: «Ванкувер» забил на 89-й секунде, спецбригады наконец-то получили возможность проявить себя, а Якоб Маркстрём много выручал. Ждём от фаворита агрессивного дебюта, победы и возвращения лидерства в серии. Разница в уровне исполнителей ощутимая.

Ставка №1: ИТМ 2.5 шайбы «Ванкувера» за 1.77.

Ставка №2: победа «Вегаса» в первом периоде за 2.39.