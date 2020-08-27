«Торонто» — «Бостон». Прогноз на серию: Газоль, Лоури и Сиакам обставят Кембу Уокера

«Торонто Рэпторс» встретится с «Бостон Селтикс» в четвертьфинале плей-офф НБА. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на проход «Торонто» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69, успех «Бостона» идёт у букмекеров за 2.17. Первый матч запланирован на 28 августа, но может быть перенесён из-за бойкота игроков.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии плей-офф НБА «Торонто» — «Бостон»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Торонто» — «Бостон» 28 августа не будет результативным: тотал больше 216.5 очка идёт за 2.01, а тотал меньше 216.5 очка — за 1.84. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 20.50.

Анализ и прогноз четертьфинальной серии НБА «Торонто» — «Бостон» (28.08.2020)

«Бостон» и «Торонто» без каких-либо проблем преодолели первый раунд плей-офф НБА, а потому приступят к четвертьфиналу конференций раньше остальных. Обе команды управились за четыре матча, не встретив на своём пути внятного сопротивления. Заруба обещает получиться что надо.

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В случае с «Рэпторс» всё было очевидно. «Бруклин» набрал состав на заключительную часть сезона по принципу «по сусекам поскреби, по амбару помети». Солянка из резервистов, ролевиков и ветеранов по умолчанию не готова давать высокую эффективность без должной сыгранности.

Если бы канадцы плясали от атаки, какие-никакие варианты зацепить пару игр ещё бы оставались. Вот только подопечные Ника Нёрса в первую очередь хороши в защите: полный порядок с габаритами и атлетизмом, причём подавляющее большинство игроков готовы отбиться сразу на нескольких позициях. Второй оборонительный рейтинг в НБА (104,7, лучше только «Милуоки») — это не шутки.

В результате «Нетс» раскрошили об «Торонто» молочные зубы. Борьба завязалась только во второй встрече (104:99), где фаворит никак не мог найти бросок и выдал 9 из 35 с дальней дистанции. Во всех остальных случаях состоялся вынос тела — 134:110, 117:92 и 150:122. В одну калитку.

Теперь будет тяжелее. «Селтикс» в четвертьфинале конференции убрали с дороги «Филадельфию». Сам факт прохода в следующую стадию сомнений не вызывал, а вот минимальное количество матчей удивило. Даже без Бена Симмонса состав «Сиксерс» оставался по меркам Востока вполне крепким.

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К тому же ещё в первой игре зелёные лишились Гордона Хэйворда. Но даже в ослабленном составе и с усечённой ротацией проблем не возникло. Колоссальное преимущество на тренерской скамейке и слабая выносливость Джоэла Эмбиида перевесили всё остальное, попутно подписав приговор Бретту Брауну.

Во всех четырёх случаях «Бостон» непременно забирал вторую половину. Разумеется, никакого совпадения тут нет. Брэд Стивенс устроил царскую охоту на Джоэла Эмбиида со всеми сопутствующими элементами. Камерунец имел преимущество в мощи и габаритах над всеми представителями передней линии оппонента, в то же время он был фактически единственной работающей опцией команды.

Соответственно нейтрализация центрового открывала путь к уверенной победе в серии. Тот набирал в среднем по 30 очков, но «Селтикс» это слабо волновало. Стивенс по-максимуму нагружал Эмбиида в обороне, не позволяя ему отдыхать на своей половине площадки. Максимум разменов, постоянные поднятия на периметр за бросающим Тайсом и много других неприятных мелочей.

Это могло приводить к снижению эффективности атаки на определённых отрезках, поскольку защищаться Джоэл умеет. Зато на дистанции обеспечивало необходимый эффект: на фоне усталости КПД лидера соперника становился всё ниже, благодаря чему зелёные стабильно забирали вторые половины. Вот как это работало.

Статистика Эмбиида по серии в первых четвертях: 11 очков, 4,3 подбора, 68,2% с игры, 40% из-за дуги.

Во вторых четвертях: 6 очков, 3,3 подбора, 41,2% с игры, 33% из-за дуги.

В третьих четвертях: 4,5 очка, 1,3 подбора, 38,5% с игры, 0% из-за дуги.

В четвёртых четвертях: 8,5 очка, 3,5 подбора, 31,8% с игры, 25% из-за дуги.

То есть Джоэл действительно был доминирующим центровым. Но только в первой четверти. А дальше набирал очки благодаря высокой нагрузке, а не солидной атакующей эффективности. Вменяемой помощи он так и не дождался, а в атаке «Бостон» исправно набирал свои 100-110 очков, чего с лихвой хватило для успеха.

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В сезонной серии с «Торонто» подопечные Брэда Стивенса оказались лучше (3-1), вот только это ровным счётом ничего не значит. Дело в том, что у «Рэпторз» как раз нет ярко выраженной первой опции. Конечно, это может стать проблемой в клатче, где традиционно наступает время суперзвёзд. А до клатча дело рано или поздно дойдёт. Но для зелёных это плохо по иной причине.

Повторить отработанный на Эмбииде трюк уже не получится, ведь у «динозавров» стабильно набирать очки способны четыре-пять человек. А для тягучей серии на износ ресурсов может не хватить. При таких исходных данных отсутствие Гордона Хэйворда рискует стать ключевым: дополняющая звезда с линейкой 17+7+4 и неплохим кубковым опытом чертовски важна в близких сериях.

Нас ожидает вязкий оборонительный баскетбол. Обе команды вошли в топ-4 по эффективности защиты в регулярном чемпионате, они не любят быстрый темп и хорошо переходят из атаки в оборону. Все четыре очные встречи в сезоне уместились в коридор 210-222 очков. В плей-офф темп чуть просаживается, так что в одном из матчей клубы вполне могут не добраться до двух сотен.

Шансы «Торонто» смотрятся чуть выше благодаря трём факторам. Большее количество атакующих опций — раз. Явное преимущество по качеству передней линии — два. И глубина ротации — три. Без Хэйворда «скамейка» скукожилась: есть Брэд Уонамейкер (31 год, 86 минут в плей-офф), Энес Кантер (полезен в атаке, большая проблема в защите).

И куча молодёжи — 21-летний новичок Грант Уильямс, 22-летний второгодка Роберт Уильямс, 20-летний новичок Ромео Лэнгфорд и 26-летний Семи Оджелей, который выходит строго на ограниченные минуты в случае необходимости. Потому для «Селтикс» очень важно хорошо начать серию. Чем дальше зайдёт противостояние, тем сильнее должно проявляться преимущество скамейки «Рэпторс».

Также можно выделить чемпионский опыт. «Торонто» сохранил прошлогодний состав за вычетом Кавая, практически все эти люди год назад выигрывали титул. Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун вопросов не вызывают, а вот тому же Кембе Уокеру уже 30 лет, а он впервые преодолел барьер первого раунда. Это, естественно, не клеймо, но определённо повод напрячься.

Потому берём общий проход «Рэпторс» за крепкий коэффициент 1.69, а также ИТМ 215.5 очка в первом матче серии за 2.00. Соперники хорошо знают друг друга, с первого же матча приоритет наверняка будет отдан обороне.

Прогноз и ставки на матч НБА «Торонто» — «Бостон» 28 августа 2020 года

Соперники стоят друг друга. Первый раунд они преодолели за четыре матча. Сезонная серия осталась за «Бостоном», но теперь шансы «Торонто» кажутся выше. Аргумента три. Первый — больше атакующих опций. Второй — преимущество в передней линии. Третий — глубина ротации. «Селтикс» остались без скамейки после травмы Гордона Хэйворда и вынужденного перевода Маркуса Смарта в старт.

Ставка №1: победа «Рэпторс» в серии за 1.69.

Ставка №2: тотал меньше 215.5 очка за 2.00.