«Бостон» — «Тампа». Прогноз: злой Маршан ответит Кучерову и Василевскому за позорные 1:7

29 августа в четвертом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58, успех «Тампы» идёт у букмекеров за 2.53.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч серии матч НХЛ «Бостон» — «Тампа»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Бостон» — «Тампа» 29 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.

Анализ и прогноз 4-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Бостон» — «Тампа» (29.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы находятся в абсолютно равных условиях.

29 августа выяснять отношения продолжат «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», соперники выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 19:00. Изначально старт игры планировался на 2:30 мск, но она была перенесена из-за забастовки хоккеистов. На данный момент «молнии» впереди 2-1, но опыт предыдущих матчей показывает, что случиться здесь может всё что угодно.

В первом поединке «Брюинз» были заметно сильнее и могли бы снять все вопросы гораздо быстрее, но Андрей Василевский много выручал. В концовке «Тампа» огрызнулась и отыграла две шайбы, на большее времени не хватило (2:3). Спустя сутки Кучеров с партнёрами имели преимущество, но едва не получили второе поражение. Дело дошло до овертайма (4:3 ОТ).

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А вот третья встреча обернулась выносом тела. Сыграли свою роль сразу несколько факторов. Первый — выходить на лёд пришлось второй день подряд, а в составе «мишек» гораздо больше возрастных хоккеистов, которым трудно поддерживать интенсивный хоккей без потери в качестве на фоне плотного графика.

Подопечные Брюса Кэссиди много удалялись, что активировало второй фактор. У «Лайтнинг» заработало большинство: трижды удалось реализовать численное преимущество. Собственно, три из четырёх первых шайб команда Джона Купера забила именно в формате «пять-на-четыре». Для плей-офф это, конечно, очень много.

И третье — у Ярослава Галака явно был не лучший день, четыре гола с 16 бросков. Туукка Раск покинул расположение клуба из-за болезни дочери, а потому в плей-офф дебютировал Даниэль Владарж. Чех тоже не особенно впечатлил, ему досталось три шайбы с 15 бросков. Итог ошеломительный — 7:1.

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Также стоит отметить, что с возвращением Брэйдона Коберна защита «Тампы» смотрится надёжнее. При опытном канадце добыто две победы из двух возможных. Букмекеры прекрасно понимают, что «Бостон» обладает огромным кубковым опытом и умеет забывать даже самые обидные и чувствительные поражения.

Потому линия на четвёртый матч вновь практически равна. Разумеется, последний рубеж опять займёт Ярослав Галак. Бросать под танки Владаржа с первых минут слишком рискованно, один неудачный поединок — не повод списывать опытного словака. А дальше всё зависит от обороны и дисциплины «Брюинз», которые внезапно начали давать сбой.

«Лайтнинг» определённо поймали кураж: игра даётся, проходят классные комбинации, забиваются породистые голы. В такой ситуации многое зависит от лидеров. Проверим гол Брэда Маршана за прекрасный коэффициент 2.30. Напористый канадец не пропадает с радаров даже в самые неудачные дни: он забил в шести из семи предыдущих встреч.

Также проверим ничью в первом периоде за 2.75. «Мишки» должны добавить в защите и сделать выводы: с таким большинством соперника каждое удаление способно оказаться роковым. На наш взгляд, четвёртая игра получится низовой. Закрытый дебют, небольшое количество моментов и высочайший накал страстей. Слишком уж высоки ставки.

Прогноз и ставки на 4-й матч серии «Бостон» — «Тампа» 27 августа 2020 года

В первом матче «Бостон» смотрелся заметно лучше, во втором матче «Тампа» имела преимущество, а в третьем просто стёрла со льда действующего финалиста Кубка Стэнли — 7:1. Подопечные Брюса Кэссиди обладают колоссальным опытом и умеют быстро забывать неудачи. В такой ситуации повести за собой должны лидеры, так что проверим гол Брэда Маршана. Опытный канадец забил в шести из семи предыдущих встреч, а коэффициент заметно превышает двойку.

Ставка №1: гол Брэда Маршана за 2.30.

Ставка №2: ничья в первом периоде за 2.75.