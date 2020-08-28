ЦСКА — «Спартак». Прогноз: Знарок, Никитин, Слепышев и Лехтеря возьмут время на разгон

29 августа в матче Кубка мэра Москвы ЦСКА сыграет со «Спартаком». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом красно-синих: поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 3.88, успех ЦСКА идёт за 1.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Спартак» 29 августа

Букмекеры уверены, что матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Спартак» 29 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00.

Анализ предсезонного матча КХЛ ЦСКА — «Спартак» (29.08.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября, хотя пандемия коронавируса может вновь сказать своё слово. Осталось несколько дней, клубы проводят заключительные предсезонные турниры. Один из них начался 27 августа — речь о традиционном Кубке мэра Москвы.

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Формат остался прежним: четыре участника играют между собой по круговой системе, по итогам трёх матчей определяется победитель. Никакого финала не предусмотрено. Единственное изменение — на этот раз программу турнира упаковали в три дня в связи с коронавирусом.

Борьбу за Кубок мэра Москвы ведут четыре команды. Три из них представляют столицу (ЦСКА, «Динамо», «Спартак»), а ещё одна — Московскую область («Витязь»). Турнир закроется столичным дерби между красно-синими и красно-белыми, соперники выйдут на лёд «ЦСКА-Арены» в 19:00 мск.

Турнир традиционно получается богатым на сюрпризы. В прошлом году, например, «армейцы» проиграли «Витязю» со счётом 0:5. Вот и в этот раз ситуация получается крайне интересной: главным претендентом на итоговый успех после двух дней турнира стали подопечные Михаила Кравеца, добывшие две победы.

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В субботу «Витязь» сразится с «Динамо» на четыре часа раньше, а потому последняя игра Кубка мэра Москвы может не нести никакой турнирной мотивации. Впрочем, тот же Игорь Никитин практически прямым текстом говорил, что после скомканной предсезонки результаты в августе его не особенно волнуют.

Потому будем исходить из того, что команды выйдут играть в своё удовольствие. «Спартак» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице с тремя очками. В четверг он разгромил «Динамо» (4:1), хотя счёт тут чертовски обманчив. Бело-голубые доминировали в течение 40 минут, но пробили Никиту Беспалова только на исходе второго периода.

А на старте третьей 20-минутки красно-белые дважды реализовали большинство, поймали кураж и довели дело до успеха. Правда, развить его не удалось. На следующий день проиграли «Витязю» (2:3) при довольно бодром хоккее. Олег Знарок посмотрел в деле молодёжь, а на пресс-конференции посетовал, что несколько защитников заболели (добавив, что коронавирус тут ни причём).

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ЦСКА стартовал с поражения от «Витязя» (2:3) из-за слабых действий в меньшинстве, а накануне выдал отборную зарубу с «Динамо». Три шайбы к исходу восьмой минуты, шесть — после второго периода. Вновь солировали Локтионов и Окулов, к которым добавился пропустивший первый поединок Слепышев. Дело дошло до буллитов, где команда Игоря Никитина оказалась сильнее.

Букмекеры отдают полное преимущество красно-синим. Ротация с обеих сторон неизбежна, ведь предстоит играть третий день подряд. Надо отметить, что подопечные Олега Знарка накануне закончили на четыре часа раньше, что может дать им кое-какое преимущество. И всё же ставить на исход не рискнём.

А вот «гол в первые 10 минут — нет» за 2.02 смотрится здорово. Лишь в одном из четырёх матчей на турнире был быстрый гол. К тому же интенсивный график должен сказаться: соперникам наверняка потребуется время, чтобы раскатиться и войти в колею. Скорее всего, ближе к перерыву игра разойдётся, а вот дебют рискует получиться закрытым.

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Подопечные Игоря Никитина пока очень много пропускают, тренер наверняка попросит хоккеистов действовать строже. До матча за Кубок открытия осталось совсем немного, пора отвыкать выгребать по три шайбы из собственных ворот.

Ставки на матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Спартак» 29 августа 2020 года

ЦСКА на Кубке мэра Москвы очень много пропускает, а ведь матч за Кубок открытия уже близко. Игорь Никитин наверняка попросит своих подопечных построже сыграть в защите. Кроме того, выходить на лёд придётся третий день подряд — широкая ротация, проблемы с сыгранностью и усталость практически неизбежны. На наш взгляд, командам потребуется время, чтобы разбежаться и нащупать ритм.

Ставка: гол в первые 10 минут — нет за 2.02.