Хосе Рамирес — Виктор Постол. Прогноз на бой: украинец проиграет чемпиону в Лас-Вегасе

Бой Хосе Рамирес — Виктор Постол состоится 30 августа 2020 года. На кону звание чемпиона мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе. Начало — не ранее 00:00 мск. Букмекеры считают фаворитом американца: поставить на победу Рамиреса можно с коэффициентом 1.16, успех Постола идёт за 5.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 24.0.

Прогноз и анализ боя WBC и WBO Рамирес — Постол (30.08.2020)

Большой бокс постепенно возвращается в строй после пандемии коронавируса. В прошлые выходные в Англии Александр Поветкин одержал яркую победу над Диллианом Уайтом, в ближайшую субботу также будет на что посмотреть. В Лас-Вегасе сойдутся Хосе Рамирес и Виктор Постол.

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Рекорд Постола выглядит солидно: 33 боя, 31 победа и два поражения. Справедливости ради, по настоящему опасные соперники ему встречались нечасто. В 2015 году Ледяной человек завоевал титул WBC, без вариантов разбив аргентинца Лукаса Мартина Матиссе (нокаут в 10-м раунде).



Затем он вышел на объединительный бой с Теренсом Кроуфордом, который проиграл по очкам в одну калитку. Было это ещё в 2016 году, тот поединок установил антирекорд по продажам платных трансляций в США. С тех пор украинец выходил в ринг четырежды — три победы и одно поражение.



Постола трудно назвать элитным боксёром, скорее это крепкий претендент, который за счёт тактической подготовки и физики стабильно находится неподалёку от чемпионских боёв. В то же время дать зрелище и устроить шоу он не может, а потому интереса у широкой публики не вызывает.

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С Хосе Рамиресом ему будет сложно. Тот гораздо моложе (всего 28 лет), имеет за плечами нестыдную любительскую карьеру. Выступал на ОИ-2012 в Лондоне, а на ЧМ-2011 по боксу проиграл другому украинцу — Василию Ломаченко. Но это нормально — у Хай-Тека в любителях было всего одно поражение, да и то довольно спорное.



Рамирес перешёл в профессионалы после ОИ-2012, поначалу окучивал откровенных слабачков, но уже в 2017 году завоевал чемпионский титул. Теренс Кроуфорд перешёл перешёл в полусредний вес, пояс освободился, а Хосе разобрался с соотечественником Амиром Имамом по очкам.



Затем он провёл две защиты, а в июле 2019 года выиграл объединительный бой у Мориса Хукера техническим нокаутом в шестом раунде. Дальше настало время Постола, да только бой дважды переносили. Оба раза причиной стала пандемия коронавируса. Изначально он вообще должен был состояться в феврале в Китае.

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Достаточно взглянуть на котировки букмекеров, чтобы понять баланс сил. Рамирес действительно мощнее и интереснее, да ещё и гораздо моложе. Кроме того, действующий чемпион — левша, что делает его более неудобным. И будет драться на своей территории, то есть одолеть его по очкам едва ли реально.

На П1 дают смешной коэффициент 1.16, придётся выкручиваться. Вариантов совсем немного. Хосе часто побеждал нокаутами, но по большей части это было в начале профессиональной карьеры, когда оппозиция оставляла желать лучшего. Постол неплохо держит удар и умеет подстраиваться под оппонента.



Потому наиболее вероятный расклад видится таким: американец имеет преимущество и работает первым номером, а Постол по возможности отвечает. Быстрого завершения не ждём. Даже на победу Рамиреса по очкам дают всего лишь 1.61, но найти что-то поинтереснее тут сложно.

Прогноз на бой Хосе Рамирес — Виктор Постол 30 августа 2020 года

Постол — довольно крепкий боксёр, который не отличается зрелищностью, но хорошо подкован тактически и умеет подстраиваться. Рамирес выше уровнем, да ещё и будет драться на своей территории — победить его по очкам будет нереально. Скорее всего, бой получится затяжным, но титул американец не отдаст.



Ставка: победа Рамиреса по очкам за 1.61.