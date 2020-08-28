«Спартак» — «Арсенал». Прогноз: Тедеско, Соболев и Бакаев не отпустят «Зенит» в РПЛ

29 августа «Спартак» примет «Арсенал» в матче 6-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Спартак» — «Арсенал»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72.

Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Арсенал» Тула (29.08.2020)

Новый сезон Российской Премьер-Лиги, стартовавший 8 августа, набирает ход. Пандемия коронавируса и сюда внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 26-го числа отгремел пятый тур, а шестой стартует уже 29 августа.

«Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп, Салах и Мане поставят на место Обамеянга и Артету Красные заметно сильнее по составу и раньше вышли из отпуска.

Программа шестого тура Российской Премьер-Лиги откроется в субботу двумя матчами, а завершится в воскресенье сразу шестью. Московский «Спартак» и тульский «Арсенал» встретятся 29 августа на стадионе «Открытие Арена».



«Спартак» после пяти туров находится всего в пункте от лидирующего «Зенита» и делит вторую строчку с «Сочи». На первых порах получилось набрать 11 баллов. При этом столичный клуб ещё ни разу не проиграл.



После волевой победы в московском дерби над соседом «Локомотивом» (2:1) красно-белые отправились в Волгоград. Поединок прошлого тура с местным «Ротором» (1:0) выдался крайне непростым. Победить смогли лишь благодаря голу с пенальти, хотя за весь матч подопечные Доменико Тедеско нанесли 22 удара в сторону ворот хозяев.

Циципас — Раонич. Прогноз: могучий грек будет ждать Джоковича в финале «Мастерса» Циципас выбил в Нью-Йорке трёх теннисистов выше двух метров.

«Арсенал» после неудачного старта начинает понемногу приходить в себя. В предыдущих двух турах клуб набрал четыре очка. Впрочем, обе встречи проходили на родном стадионе в Туле. Поддержка была обеспечена.



Сперва туляки по делу оставили ни с чем столичное «Динамо» (2:0), а затем расписали мировую с «Химками» (1:1). Причём в последней игре с химчанами преимущество хозяев было мощнейшим: 27-3 по ударам в сторону ворот и 69-31 по проценту владения мячом. Возможностей забить больше было предостаточно, но не повезло.



Ударно провели матч замбийские братья Кингз и Эванс Кангва (второй даже отметился голом). Отдельно стоит выделить и вышедшего на замену Владислава Пантелеева. Однако помимо результата случилась и ещё одна плохая новость — лидер атаки клуба Евгений Луценко, вызванный на днях в сборную России, получил травму и выпал минимум на три недели.

Хосе Рамирес — Виктор Постол. Прогноз на бой: украинец проиграет чемпиону в Лас-Вегасе У американца 25 побед в 25 боях.

Любопытно, что два из трёх последних голов «Арсенала» в ворота «Спартака» как раз на счету российского нападающего. Так что в предстоящем поединке в Москве тулякам будет вдвойне тяжело, да и в целом на выезде они не блещут. А при таких раскладах интересно выглядит лобовая победа хозяев за коэффициент 1.66.

Также можно проверить ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.81. У красно-белых неплохая атака, которая забивает в каждом матче. Да и статистика личных встреч на нашей стороне. В пяти из шести последних очных поединков с «Арсеналом» в Москве хозяева забивали более одного мяча.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» 29 августа

«Арсенал» в прошлом туре потерял основного нападающего Евгения Луценко, а потому в предстоящем поединке в Москве клубу будет вдвойне тяжело. «Спартак» сейчас выглядит хорошо, забивает в каждой игре. На наш взгляд, у гостей будет мало шансов зацепиться за очки. Красно-белые найдут способ забить свои два мяча, чего должно хватить для победы.



Ставка 1: победа «Спартака» за 1.66.



Ставка 2: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 1.81.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.